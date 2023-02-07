Компания из технопарка «Слава» создала систему гарантированного запуска двигателя при -40°C

Разработка не является аналогом систем зарубежных производителей. Это другой продукт полностью отечественного производства. Он адаптирован под низкие температуры (-40°C) и обеспечивает повышенную защиту двигателя.

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Зимой аккумуляторная батарея может замерзать или быстро терять заряд. Это особенно критично для аварийных и специальных служб, чьи машины должны быть готовы к выезду 24/7, а также для компаний с большим автопарком.

Для решения этой задачи резидент московского технопарка «Слава» разработал систему гарантированного запуска автомобиля, в которой применяются суперконденсаторные ячейки. Такая технология накопления энергии относительно новая для России, но активно используется во всем мире.

В иностранных продуктах дополнительно к модулю запуска двигателя нужно подключать зарядное устройство и систему контроля накопителей. В отечественной разработке все функции включены в один модуль и есть возможность дистанционного управления. Такая система может применяться в снегоходах или в железнодорожном транспорте.

В отличие от традиционных свинцово-кислотных аккумуляторов суперконденсаторные ячейки служат во много раз дольше и не замерзают даже при температуре -40°C. Также они способны практически мгновенно отдавать большую мощность.

Новая разработка в 3-4 раза меньше аккумуляторной кислотной батареи и не содержит свинец и кислоту, а значит утилизировать ее гораздо проще. Поскольку система берет на себя всю работу по запуску двигателя, ресурс установленного рядом аккумулятора продлевается в несколько раз.

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Системы прошли краш-тесты на соответствие нормам безопасности, опробованы годами и миллионами пройденных километров. Они гарантируют практически 100% запуск двигателя, несмотря на экстремальные температуры и интенсивную эксплуатацию на протяжении как минимум 10 лет.

В конце 2022 года московское предприятие Titan Power Solution отгрузило 12-тысячную систему запуска двигателя машин на Ульяновский автомобильный завод — для установки на транспорт МВД РФ. Разработку активно применяют в машинах оперативных и экстренных служб.