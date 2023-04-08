Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в марте 2023 года

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Агропромышленный комплекс продолжает уверенно развиваться. Производство продукции сельского хозяйства в России за первые два месяца 2023 года по предварительной оценке выросло на 2,7%, говорится в материалах Росстата.

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в марте 2023 года было открыто 9 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено и модернизировано 3 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый.

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 25 млрд рублей (по 1 объекту объём инвестиций не озвучены).

В обзор вошли:

— производство молока — 3

— пищевая промышленность — 3

— тепличные комплексы — 2

— хранение и переработка зерна — 1

В Амурской области открыта новая молочная ферма

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Новую молочную ферму открыли в с. Косицыно Тамбовского района Амурской области. Она рассчитана на 600 голов.

На ферме работает 34 сотрудника.

Строительство первой очереди фермы обошлось в более чем 1 млрд рублей.

Навозные стоки фермы идут в переработку — из них получают органические удобрения и газ.

В курганском селе открылось новое производство

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2 марта в селе Митино Кетовского муниципального округа Курганской области открылось новое производство. ЗАО «Картофель» запустило дополнительный цех автоматической фасовки овощей.

Объем инвестиций в открытие нового производства составил порядка 300 млн рублей. На нем будет дополнительно создано 45 рабочих мест.

В Тамбовской области состоялось открытие второй очереди тепличного комплекса «Мичуринский»

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Проект реализует группа компаний «РОСТ» при поддержке Россельхозбанка. Первые производственные отделения общей площадью 30 гектаров были запущены в 2021 году.

Сейчас запускают в работу еще 30 гектаров теплиц.

За счёт введения в строй новых мощностей планируется в два раза увеличить производство продукции, с 18,8 тыс. тонн в 2022 году до 36,3 тыс. тонн в 2023 году.

Инвестиции в проект второй очереди составили 8,5 миллиарда рублей.

В результате реализации второй очереди проекта создано ещё 450 рабочих мест.

ПЗ «Красноозёрное» в Ленинградской области запустил новые коровники и доильный зал

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3 марта Племзавод «Красноозёрное» запустил новые производственные объекты в Приозёрском районе Ленинградской области.

В строй введены новый скотный двор для молодняка до 3 месяцев на 354 головы и родильное отделение на 254 головы. В новых помещениях с климат-контролем, системой автоматического кормления, поения и уборки навоза будут располагаться родильное отделение и помещение для новорожденных телят.

Инвестиции в проект составили 140 млн рублей.

Новая животноводческая ферма Часовное на 650 голов с доильным залом открылась в Вологодской области

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Животноводческий объект принадлежит ООО «Нива». Реализация проекта была начата ещё в 2017 году и включила в себя два этапа строительства. На первом построены коровник на 324 головы, доильный зал 2×12 европараллель. В рамках второго этапа построен коровник на 326 голов. Создано 12 рабочих мест.

Стоимость второго этапа проекта превысила 100 млн рублей.

Орловский филиал ГК «Сыробогатов» запустил новый цех

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ООО «Орёл», входящее в группу компаний «Сыробогатов», запустило цех по сушке, выпускающий сухую сыворотку и сухое молоко. На эти цели направлено 258 млн рублей инвестиций, что позволило создать 20 новых рабочих мест для жителей города Орла.

В 2023 году компанией «Орёл» запланирован ввод в эксплуатацию цеха фасовки, а также расширение ассортимента выпускаемой продукции.

В станице Медвёдовской Краснодарского края возрождён мясокомбинат

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В капитальный ремонт и реконструкцию производства вложено более 900 млн рублей.

На эти средства полностью обновлено техническое оборудование и инфраструктура предприятия. На модернизированном заводе установлены климатические камеры ферментации и сушки, внедрены технологии слайсерной и порционной нарезки сырокопченых колбас и деликатесов.

На работу на возрождённый комбинат приняли более 100 человек. Среди них специалисты, которые ранее трудились здесь, но вынуждены были уйти, когда производство пришло в упадок.

СПК «Березниковский» открыл кормоцех на 1000 тонн кормов в Кумёнском районе Кировской области

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СПК «Березниковский» открыл в Кумёнском районе комбикормовый цех. На заводе установлено российское программное обеспечение. Производительность системы составляет 5 тонн в час, в цехе может храниться 1000 тонн кормов.

Цех предназначен для приёмки, очистки и хранения кормового сырья с дальнейшим дозированием по заданному рецепту, дроблением, смешиванием и выдачей готового корма. Новый цех обслуживает один оператор: все процессы полностью автоматизированы.

В Московской области запущена первая очередь крупного тепличного комплекса

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Первую очередь крупного тепличного комплекса запустили в подмосковном Воскресенске.

Впервые в Московской области вводится в эксплуатацию сразу 35 га закрытого грунта — для Подмосковья это рекорд.

Инвестиции составили 14,5 млрд рублей, создано более 600 рабочих мест.

© Фото из открытых источников

ТК «Подмосковье» частично начал свою работу ещё в прошлом году. В 2022-м здесь произвели более 5,1 тыс. тонн овощей, а с начала 2023-го — ещё свыше 2 тыс. тонн.

После ввода второй очереди в 2025 году в Воскресенске планируют ежегодно выращивать около 27 тыс. тонн овощей — томаты, огурцы, листовой салат. Это позволит Подмосковью поконкурировать за 1 место по выращиванию овощей закрытого грунта в стране с Липецкой областью.