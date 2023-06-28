Новый аэровокзал открыли в якутском поселке Сангар

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Сегодня, 28 июня, состоялось открытие нового аэровокзала в поселке Сангар.

Строительства нового аэровокзала здесь ждали более полувека.

Более 20 лет терминалом служило небольшое деревянное здание, которое было арендовано у «Почты России». Старый аэровокзал, построенный в середине прошлого века, был признан аварийным в начале 2000-х.

Аэропорт построен в рамках Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Возведён новый аэровокзал на 35 пассажиров в час, контрольно-пропускной пункт, ограждения, патрульная дорога и другая сопутствующая инфраструктура.

Здание нового аэровокзала трехэтажное. Предусмотрены просторные залы ожидания с учётом потребностей маломобильных групп населения, комната матери и ребёнка, медпункт. Здание оснащено информационными экранами, системой вентиляции и кондиционирования воздуха, современными комплексными системами оповещения, видеонаблюдения, охранной и противопожарной сигнализацией, досмотровым оборудованием.

Здание обеспечивает удобство не только пассажиров, но и сотрудников аэропорта и лётного состава. Кабинеты оснащены автоматизированными рабочими местами и сетями связи. На третьем этаже расположен командно-диспетчерский пункт.

Заказчиком строительства объекта выступило ФКУ «Ространсмодернизация», генеральный подрядчик — ООО «Вариант плюс». Строительство объекта обошлось в 320,8 млн рублей.

Наземный аэропорт в Сангаре был основан в 1945 году, до этого действовал гидроаэропорт. Когда-то через аэропорт Сангара перевозилось более 50 тысяч пассажиров в год. В наши дни пассажиропоток составляет 1,5 тысячи человек. Основной перевозчик — авиакомпания «Полярные авиалинии».

По комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до конца 2024 года планируется завершить реконструкцию аэропортов Якутска, Мирного, Нерюнгри, Олекминска, Черского, Жиганска, Хандыги, Белой Горы, Верхневилюйска, Вилюйска, Депутатского, Сангар, Полярного и Усть-Неры.

Сданы объекты в аэропортах Верхневилюйска, Жиганска, Сангара, Белой Горы и Депутатского. Запланировано окончание строительства служебно-пассажирского здания аэропорта Нерюнгри и вспомогательных объектов аэропортовой инфраструктуры аэропорта Вилюйска и Олёкминска. Реконструкцию взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Полярный» и строительство аэропортового комплекса города Мирный планируют закончить в 2024 году.

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