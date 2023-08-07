Обзор: в июле 2023 года в России открылись 11 новых производств

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Российская промышленность продолжает наращивать обороты. Согласно данным Росстата индекс промышленного производства в июне составил 106,5% к маю прошлого года, за полгода индекс производства составил 102,6%.

В июле 2023 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открыты 11 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, в том числе 2 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.

Общий известный объём инвестиций в новые предприятия оценивается в 10,5 млрд рублей (по 4 объектам объём вложенных средств не озвучен).

По отраслям в лидерах машиностроительный комплекс — 5 новых производств.

«Профметалл» запустил в Подмосковье новый комплекс по производству металлоизделий

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В Московской области компания «Профметалл» ввела в эксплуатацию новый производственно-складской комплекс по производству металлоизделий из листового металла. Комплекс обеспечивает новыми рабочими местами более 270 человек.

Современное технологичное производственное предприятие общей площадью 12 тыс. м кв. включает в себя 8 цехов, где реализован полный производственный цикл.

«Никатор» запустила завод по производству добавок для полимеров

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Компания «Никатор» запустила в индустриальном парке «Ворсино» в Калужской области завод по производству добавок для полимеров.

Инвестиции в создание завода превысили 1 млрд рублей.

На новом заводе площадью 1500 кв. м введена в эксплуатацию высокоскоростная производственная линия по выпуску меловых наполнителей и белых суперконцентратов красителей для пластиков мощностью до 60 тыс. тонн в год. При их производстве используется почти полностью отечественное сырье, уровень локализации составляет 95%.

В Череповце появилось предприятие по выпуску медицинских пробирок

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Компания «ЧерЛаб» выпускает медицинские пробирки. Пока мощность производства — 20 миллионов пробирок в год, к концу 2023-го вырастет до 60 миллионов.

Производят пробирки 60 видов: для забора и хранения крови, для исследования сыворотки, состава крови, для определения содержания алкоголя, коагулологических исследований, десятков тестов. Для каждого теста в пробирку помещают специальные реагенты.

Сейчас на предприятии 18 сотрудников. К концу года штат вырастет до 30 человек, в перспективе — до 60.

В производство пробирок уже вложили около 125 миллионов рублей.

ЦС «Звёздочка» ввёл в эксплуатацию новый цех судовой пропульсии

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В Центре судоремонта «Звёздочка» (входит в Объединённую судостроительную корпорацию) введен в эксплуатацию новый, современный цех по производству новых типов пропульсивных комплексов (НТПК), говорится в сообщении центра.

Цех, размерами 96×48 м и высотой более 30 м, возведён в рамках реализации государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса». Новый цех конструктивно объединён с действующим производством винто-рулевых колонок Центра пропульсивных систем (ЦПС).

Производство первых отечественных систем ABS и ESP стартовало в Костроме

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В Костроме дали старт первому российскому производству антиблокировочных систем (ABS) и электронных систем динамической стабилизации (ESP) для легковых автомобилей.

Блоки ABS и ESP будут изготавливаться на новой производственной линии НПП «Итэлма». Для этого был построен новый цех с полностью автоматизированной производственной линией, отвечающий всем международным стандартам.

Расчетный объём производства ABS и ESP составит 850 тыс. штук в год с возможностью расширения до 1,2 млн единиц в год.

В Санкт-Петербурге запущено производство телекоммуникационного оборудования

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НПО «Российские телекоммуникационные технологии» (Совместное предприятие «Ростелекома», ГК «Авангард» и ГК «Кьютек») запустило в Санкт-Петербурге производственную линию телекоммуникационного оборудования, включая Wi-Fi-роутеры, устройства для видеонаблюдения, IP-домофоны, коммутаторы.

Общие инвестиции в производство составил более 600 млн рублей.

В ОЭЗ «Технополис Москва» запущен цех металлообработки и роботизированной сварки

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Резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» производитель медицинской техники «ТЗМОИ» расширил своё производство и запустил цех металлообработки и роботизированной сварки.

Благодаря мощности предприятия компания может ежегодно приозводить более 1,5 тысячи единиц медицинской техники.

Реализация проекта позволила также на 30% увеличить количество высокотехнологичных рабочих мест примерно до 120, только в новом цехе смогут дополнительно трудоустроиться 30 человек. Объём инвестиций в реализацию проекта составил около 120 млн рублей.

Запущена первая очередь завода по производству радиоэлектронной продукции в подмосковной Дубне

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На заводе по крупносерийному производству вычислительной и радиоэлектронной продукции «Ядро Фаб Дубна» в Дубне Московской области запущены линии цехов конвейерной сборки и поверхностного монтажа.

Проект по строительству завода компания реализует в ОЭЗ «Дубна». На предприятии полного цикла будет выпускаться вычислительная техника и радиоэлектронная продукция.

Объём инвестиций составил 8,3 млрд рублей.

ТЭМПО-Метиз запустил производство высококачественных саморезов

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Компания «ТЭМПО-Метиз», входящая в группу «ТЭМПО», открыла в Набережных Челнах новый цех по выпуску высококачественных саморезов. Инвестиции в создание производства превысили 300 млн рублей, из которых 137 млн рублей в виде льготного займа по программе «Проекты развития» предоставил Фонд развития промышленности (ФРП).

Компания запустила производство полного цикла саморезов с защитным слоем в виде цинк-ламельного покрытия из высококачественных коррозионностойких материалов. После выхода на полную мощность предприятие планирует выпускать 9 тысяч тонн готовых изделий в год,

В Иваново запустили производство тканей с водоотталкивающей мембраной

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Компания «Фотопринт-Иваново» запустила производство тканей с мембранным слоем собственной разработки. Раньше такой материал закупали за рубежом.

Инвестиции в производство составили почти 120 млн рублей, из которых 35 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности.

ткани с мембраной защищают от ветра и холода, а также не пропускают внутрь влагу. Материал используют при пошиве верхней и спортивной одежды, а также туристических палаток. «Фотопринт-Иваново» планирует выпускать более 600 тысяч погонных метров готовой продукции ежегодно.

Новая швейная фабрика открылась в Карачаево-Черкесии

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Швейная фабрика «Красный Восток» начала работать в Малокарачаевском районе Карачаево-Черкесии. Фабрика является обособленным подразделением ООО «ВоенТекстильПром».

Новое предприятие занимается производством одежды для военнослужащих, медицинской и госпитальной одежды, а также постельного белья и других изделий лёгкой промышленности. В настоящее время на фабрике уже трудится 90 человек, и к концу текущего года планируется расширить численность персонала до 150 человек, а в долгосрочной перспективе создать 300 рабочих мест.

Итого за июль 2023 года открыто 11 новых производств:

— из них 2 крупных производства с общими инвестициями 9,3 млрд рублей

— общий объём объявленных инвестиций составил 10,5 млрд рублей

— по 4 объектам размер инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Машиностроение и металлобработка — 5

— Химическая промышленность — 2

— Электротехника, электроника — 2

— Медицинская промышленность и фармацевтика — 1

— Лёгкая промышленность — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 11

— иностранный и смешанный — 0