Калининградский «Грюнавальд» начал производство новой модели полуприцева

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Это самосвальный полуприцеп с алюминиевым кузовом объемом 44 куб.м и 4-осным шасси.

Из интересного предлагается:

— задний борт с двумя сценариями раскрытия: классическим самосвальным и «распашным» со съемной перекладиной для погрузки грузов на паллетах;

— там же установлены две зерновые заслонки;

— борта кузова выполнены из алюминиевого профиля толщиной 30 мм, толщина основания кузова — 8 мм.

— шасси с двумя механизмами подъемных осей и дисковыми тормозами;

— собственная масса не превышает 7,7 тонны.

Предназначен он для нерудных перевозок плотных строительных материалов и разных грузов в агропроме. Например, того же самого зерна, для которого в заднем борту установлены заслонки.

Несмотря на давление со стороны китайской техники, отечественные производители расширяют производство и выводят на рынок новые модели. Что не может не радовать.

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