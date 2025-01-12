Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в декабре 2024 года

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в декабре 2024 года было открыто 14 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 4 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый (всего почти 30 млрд рублей).

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 31 млрд рублей (по 3 объектам объём инвестиций неизвестен).

В обзор вошли предприятия:

— пищевая промышленность — 4

— молочные комплексы — 2

— хранение и переработка зерна — 2

— прицеводство — 1

— тепличные комплексы — 1

— овоще- и фруктохранилища — 2

В Пензенской области запущены новые производственные мощности крупнейшего элеватора в ПФО

Новые производственные площади рассчитаны на единовременное хранение 28 тысяч тонн зерна.

Объём инвестиций составил 600 миллионов рублей. Общие мощности элеватора теперь составляют примерно 80 тысяч тонн.

Новые мощности уже запущены, здесь принимаются любые культуры, которые есть в России.

В Тюменской области открылся животноводческий комплекс на 600 голов

В селе Бархатово Исетского района открылся животноводческий комплекс с увеличением мощности на 600 голов крупного рогатого скота.

Собственником было принято решение проектировать реконструкцию этой фермы, которая позволит из 650 голов коров получить 1300-1400 голов. Проектирование и организация строительства предусматривала обеспечение всеми необходимыми коммуникациями, оборудованием, в частности построена новая современная система утилизации навоза, очистная система воды, система вентиляции, построены 2 новых молочных блока с новым доильным оборудованием.

В Сортавальском округе Карелии запустили цех по переработке рыбы

Рыбоперерабатывающий цех «Парола» приступил к работе в Сортавальском округе.

Цех построили по инвестиционному проекту на острове Риеккалансаари. Его мощность составляет свыше одной тысячи тонн сырья в год.

Стоимость проекта составила более 300 млн рублей.

Ассортимент представлен потрошеной и соленой рыбой, а также рыбой горячего и холодного копчения, солёной икрой.

На производстве установлен единственной в Карелии автоматический упаковщик икры форели. Продукцию реализуют в Петрозаводске, оптовые поставки осуществляют в Казань, Москву, Курск и Белгород.

В селе Большая Елань Пензенской области открыли новый птицеводческий блок

В селе Большая Елань Пензенского района открыта первая очередь нового производственного объекта группы компаний «Дамате».

Завершено строительство первого из двух птицеводческих блоков, которые в итоге смогут содержать около 2 миллионов индейок.

Общая сумма инвестиций в проект составит почти 7 миллиардов рублей.

При полной мощностях площадка обеспечит около 5% прироста производства мяса индейки в стране.

В Воронежской области открылся кондитерский цех производства козинаков

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Модернизированный цех по производству кондитерских изделий ООО «Агро-Спутник» открылся в Богучарском районе.

Объём инвестиций в новое производство составил около 300 млн рублей: закуплены жарочные печи и фасовочные аппараты, установлены новые линии раскатки. Кондитерский цех позволил создать 50 новых рабочих мест.

Новый цех ориентирован на производство козинаков. Теперь объём производства этого вида кондитерских изделий возрастет более чем вдвое — со 150 до 350 тонн в месяц.

Предполагается, что в ближайшее время на новых мощностях также будет налажено производство халвы.

В Северной Осетии открылся тепличный комплекс «Алания»

16 декабря в Пригородном районе Северной Осетии состоялось открытие первой очереди нового тепличного комплекса по выращиванию «Алания», одного из крупнейших в регионе. Проект реализован группой компаний «Династия». Сегодня состоялась закладка первого урожая.

Инвестиции в проект составили 16,5 млрд рублей.

Комплекс площадью более 60 га включает в себя многопролетные теплицы и рассадный отдел, что обеспечит круглогодичное производство и поставку свежей плодоовощной продукции на рынки Северного Кавказа и Центрального федерального округа.

В Челябинской области запустили комплекс по переработке зерна гречихи

Общий объем инвестиций, направленных на развитие производства, оценивается в 8,4 миллиарда рублей. Комплекс, открытый компанией «Ресурс», является крупнейшим в России. Цех автоматизированный, на 60 тысяч тонн в год.

Собственная переработка на 11% снизит себестоимость сырья. Посевные площади гречихи выросли с 40,1 тысячи гектаров в 2023 году до 58,6 тысячи в 2024-м.

Элеватор уже загружен 20 тысячами тонн урожая, в том числе с фермерских полей. Более 60 фермеров области заключили договоры с «Ресурсом». Овес и гречиху планируют собирать только в Челябинской области.

В Славянском районе Краснодарского края открыли фруктохранилище на 10,5 тысячи тонн

Рассчитанное на единовременное хранение 10,5 тысячи тонн современное плодохранилище с регулируемой газовой средой было построено в рамках реализации инвестпроекта общей стоимостью 1 млрд рублей.

Комплекс оборудован сортировочной машиной Aweta, позволяющей сортировать, упаковывать и производить товарную обработку 12 тонн фруктов в час.

Необходимость возведения такого объекта была обусловлена производственными потребностями агрофирмы. Начиная с 2019 года она ведет работы по закладке яблоневого сада интенсивного типа на площади в 360 гектаров, и, соответственно, для хранения новых урожаев требовались дополнительные мощности.

В целом по краю площадь плодовых и ягодных насаждений в сельхозорганизациях и КФХ на начало 2024 года составляла 30 тыс. га. В текущем году аграрии собрали более полумиллиона тонн продукции. Это абсолютный рекорд за всю историю промышленного садоводства Краснодарского края.

После модернизации запущено производство на заводе «РумелкоАгро-молоко» в Иваново

На молочном заводе компании «РумелкоАгро — Молоко» в Иванове состоялся выпуск первой партии продукции.

В ходе реализации крупного инвестиционного проекта здесь увеличат мощности переработки до 200 тонн в сутки — такого объёма производства Ивановский молокозавод за всю свою историю не достигал.

На модернизацию производства инвестор направил около 1 миллиарда рублей.

В Башкирии открыт молочный завод «Элипсмол»

Созданное с нуля в Альшеевском районе предприятие по переработке молока было запущено в мае текущего года.

К сегодняшнему дню открыты производства в Раевке (Альшеевский район) и в Чишмах.

Инвестиции в производство составили порядка 405 млн рублей.

В Кабардино-Балкарии открыли новое предприятие по переработке фруктов

В Чегеме в Кабардино-Балкарии открыли новое предприятие по переработке фруктов мощностью 15 т переработанных яблок в смену.

Новое производство включает в себя плодохранилище емкостью 1,2 тыс. т и производственный цех, оснащенный автоматизированными упаковочными линиями. Здесь осуществляется выпуск фруктового сока прямого отжима и яблочных чипсов.

В Нижегородской области СПК «Березники» запустил новый животноводческий комплекс

В Большеболдинском районе СПК «Березники» запустил новый животноводческий комплекс, рассчитанный на содержание 400 голов скота. Общая сумма инвестиций в проект составила около 100 миллионов рублей, из них 48 миллионов было субсидировано из регионального бюджета.

Благодаря открытию 12 новых ферм за год уровень самообеспеченности Нижегородской области молоком и молочными продуктами достиг 88%.

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