Российская промышленность продолжает уверенно развиваться.

В марте 2026 года в России по данным сайта «Сделано у нас» было открыто 18 новых предприятий и цехов с инвестициями более 100 млн рублей из них 1 крупный с инвестициями более 1 млрд рублей.

Свои станки и софт: в Калининграде запустили производство сварочных роботов

В индустриальном парке «Храброво» под Калининградом открылся завод «Вэлд Эксперт». Предприятие выпускает роботизированные сварочные комплексы для машиностроения, металлургии, нефтегазового сектора и научно-исследовательских организаций. Объем инвестиций — 250 млн рублей. Часть средств поступила в виде господдержки через Фонд развития промышленности региона и центр «Мой бизнес».

В Екатеринбурге открылось производство сверл и фрез для авиастроения и нефтегаза

В Екатеринбурге создали новое производство сверл, фрез и специального инструмента. Продукция востребована в энергетическом, нефтегазовом, железнодорожном машиностроении и авиастроении. Проект реализовали при участии ПО «Инсистенс». Общий объем инвестиций составил около 135 млн рублей.

В Донецке состоялся запуск асфальтобетонного завода

23 марта в Донецке на предприятии «Дорожное ремонтно-строительное управление» состоялся пробный запуск асфальтобетонного завода, который теперь будет производить смесь по стандартам Российской Федерации. Это позволит качественно ремонтировать дороги города в запланированных объемах.

Современное оборудование с четырьмя смесителями позволяет выпускать до 150 тонн качественной смеси в час.

8 миллионов квадратных метров в год: в Нариманове начали выпускать затеняющие сетки

В городе Нариманове Астраханской области компания «Гекса-Лотос» запустила новое автоматизированное производство синтетических тканых материалов. После выхода на полную мощность здесь будут выпускать до 8 миллионов квадратных метров затеняющих сеток в год. Их используют в сельском хозяйстве и строительстве. Инвестиции в проект превысили 210 миллионов рублей. Из них 135 миллионов выделил федеральный Фонд развития промышленности, еще 15 — региональный ФРП. Средства пошли на закупку экструзионного и ткацкого оборудования.

Запущены 4 новых завода по производству железобетонных свай для ВСМ

На трассе первой российской высокоскоростной магистрали в 2026 году заработали 4 завода по производству железобетонных свай.

Три предприятия расположены в Тверской области, одно — в Московской. Производство на них ведется в круглосуточном режиме, ежедневно выпускается 360 свай, общая численность персонала на площадках составляет около 700 человек.

За все время реализации проекта ВСМ этим четырем предприятиям предстоит изготовить больше 200 тыс. единиц продукции

Московский завод освоил гидроколлоиды — основу калоприемников и уроприемников

В особой экономической зоне «Технополис Москва» запустили производство гидроколлоидных материалов — ключевого компонента для изделий стомы. Их выпустила компания «ГемаТех», резидент площадки «Печатники». Проект реализован по офсетному контракту. Мощность новой линии — 16 миллионов единиц продукции в год.

Объём инвестиций — 385 миллионов рублей.

Исетский кузнечно-механический завод запущен в Свердловской области

В Свердловской области на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Титановая долина» в Верхней Салде официально открыт «Исетский кузнечно‑механический завод».

Первая очередь завода (кузнечный цех) была запущена в декабре прошлого года.

Общие инвестиции в проект составили 1,17 млрд рублей.

Ижевский радиозавод запустил производство модулей для базовых станций

Компания «ИРЗ-Фотон» (входит в группу «Ижевский радиозавод») запустила в Удмуртии серийное производство электронных модулей для базовых станций сотовой связи и другого телеком-оборудования. Инвестиции в проект составили около 200 млн рублей, из которых 157 млн в виде льготного займа предоставил федеральный Фонд развития промышленности по программе «Проекты развития».

До 25 модулей в день: в столице начали делать готовые сантехкабины

В Москве на заводе «ЖБИ-6» запустили производство готовых санитарно-технических кабин. Площадь новой линии — четыре тысячи квадратных метров, оборудование современное. Мощность — до 25 модулей в день.

Кабина поступает на стройку уже готовой: с чистовой отделкой, разведёнными инженерными системами и сантехникой. При заказе можно настроить отделку, дизайн, размеры и состав оборудования. Вес модуля — от 1,1 до двух тонн. Такие решения подходят для жилых домов, социальных и общественных зданий.

Новый производственный цех Технопарка «Импульс» сдан в эксплуатацию

Группа компаний «Традиция» завершила строительство и ввела в эксплуатацию производственный цех № 5! Он стал еще одной производственной площадкой Технопарка «Импульс» — производственного крыла ГК «Традиция».

Технопарк «Импульс» — ведущий производитель навесного гидравлического оборудования в России и единственный в стране производитель гидромолотов. На предприятии под брендом Impulse налажен серийный выпуск гидромолотов, ковшей, вибропогружателей, вибротрамбовок, манипуляторных установок, сельскохозяйственного, лесного и коммунального оборудования.

Состоялось торжественное открытие нового цеха сборки смоленских мусоровозов

Открытие нового цеха сборки мусоровозов позволит Смоленскому заводу КДМ более чем вдвое нарастить объемы производства техники5 марта 2026 года российское предприятие, празднующее в этом году 115-летний юбилей, открыло новый цех площадью более 1400 кв. м. Это позволит ООО «Завод КДМ» увеличить годовой выпуск мусоровозов с 200 до 500 единиц, нарастить рыночную долю и сократить сроки поставки техники клиентам.ООО «Завод КДМ» выпускает мусоровозы с 2019 года. Их модельный ряд насчитывает более 40 модификаций, которые производятся на любых базовых шасси. В 2025 году предприятие выпустило 200 таких машин, они поставляются в 34 региона России, а также в страны СНГ. По данным регистраций, доля компании в 2025 году на рынке мусоровозов составила 9%.

Инвестиции в расширение производства составили 140 млн рублей.

В Петрозаводске Карелии открылся новый корпус инженерного центра пожарной робототехники «ЭФЭР»

Масштабный инвестиционный проект позволит увеличить численность сотрудников предприятия. В настоящее время здесь работают 200 специалистов.

Новый корпус завода пожарных роботов и ствольной техники «ЭФЭР» в Петрозаводске сосредоточит на одной площадке весь инженерно-технический и административный персонал. Общая площадь всех помещений увеличится более чем на 2 000 кв. метров.

Новый завод по производству ДСП открыли в Удмуртии

В посёлке Ува под Ижевском компания «Увадрев-Холдинг» на днях запустила новый цех ДСП годовой мощностью 500 тыс. куб. м. Его построили на месте прежнего, где производили 200 тыс. куб. м древесно-стружечных плит в год. С вводом новых мощностей общий объём выпуска ДСП вырастет до 800 тыс. куб. м в год, сообщили в региональном правительстве.

Пермское предприятие открыло новый цех по производству межкомнатных дверей

Компания «Сарко» занимается производством межкомнатных дверей, погонажных изделий из дерева. На предприятии обновили пильный центр, четырехсторонний и рельефношлифовальный станки, закупили станки для склейки коробки, для врезки фурнитуры, автоматический станок для заусовки коробки под 45 градусов. В этом году запустили ещё одну линию по нанесеню финишного покрытия на погонажные изделия.

«Биофармлаб» открыл новую линию: 100 тысяч единиц косметики в сутки

Компания «Биофармлаб» запустила третью очередь завода по производству косметики на площадке особой экономической зоны «Дубна». Общая площадь нового корпуса — 5600 квадратных метров. Благодаря этому предприятие выйдет на объем 3 миллиона единиц продукции в месяц, или до 100 тысяч в сутки.

«Биофармлаб» работает в ОЭЗ с полным циклом: разрабатывает, тестирует и выпускает дерматологическую и косметическую продукцию. В ассортименте уже больше 500 наименований — от базового ухода до сложных дерматологических средств.

Итого за март 2026 года открыто производств:

— общий объём объявленных инвестиций составил около 2,5 млрд рублей

— из них 1 крупный производствв с общими инвестициями более 1 млрд рублей ( общий обьем 1,17 млрд рублей)

— по 11 объектам размер инвестиций не сообщается.

По отраслям:

— Машиностроение, металлообработка, металлургия — 3

— Электроника — 3

— Фармацевтика —

— Производство стройматериалов — 8

— Химическая промышленность —

— Легкая промышленность — 3

— Пищевая промышленность — 0

— Другое — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 18