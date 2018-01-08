«Эко-культура» за год вложила в тепличные комплексы почти 20 млрд рублей



тепличный комплекс «Овощи Ставрополья»

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Рентабельность производства томатов в компании доходит до 40%

Компания подписала кредитные договоры еще по четырем инвестиционным проектам с общими инвестициями в 29,5 млрд рублей

Один из крупнейших производителей тепличных овощей в России — АПХ «Эко-культура» — в 2017 году инвестировал в строительство 73,4 га новых мощностей 19,6 млрд руб. Объемы производства в компании за год выросли почти вдвое до 40 тыс. т, а площади теплиц в 2,5 раза — до 132,21 га.

«Этот год был для нас эффективным, — рассказал „Агроинвестору“ гендиректор холдинга Константин Росляков. — Мы расширили границы производства, и теперь кроме Ставропольского края у нас есть тепличные комплексы в Ленинградской и Липецкой областях. Также мы открыли распределительный центр в Санкт-Петербурге, что позволяет существенно сократить логистическое плечо». Компания увеличивала площади, приобретая действующие предприятия и создавая новые, добавляет топ-менеджер. По его словам, такие результаты в нынешних экономических условиях вряд ли были бы возможны без поддержки финансовых институтов и местных властей.

В начале работы агрохолдинг делал ставку на томаты, так как эта ниша была не заполнена. Теперь специалисты компании расширили ассортимент, добавив огурцы и свежий салат. Также вырос сортовой состав томатов — до более чем 12 наименований. «Недавно начали осваивать выращивание баклажанов и перца, — делится Росляков. — Светокультура сейчас составляет половину производственных площадей».

Рентабельность выращивания томатов по EBITDA у «Эко-Культуры» в 2017 году была на уровне 35−40%, огурцов — 25%, приводит данные Росляков. При этом себестоимость производства томата, включая коммерческие расходы, составляет в среднем 50−52 руб./кг или 3,5 тыс. руб./м2. «Затраты в этом году несколько выросли, но это связано с увеличением доли светокультуры, — поясняет топ-менеджер. — Себестоимость огурца на квадратный метр составляет примерно 5,5 тыс. руб.». Наибольшую прибыль удается получить на продаже фасованной продукции.

По оценке ассоциации «Теплицы России», общая площадь теплиц в стране в 2017 году выросла почти на 10% до 2,6 тыс. га, а объем производства продукции в закрытом грунте ожидается на уровне не менее 930 тыс. т. В 2018-м рост отрасли продолжится. Субсидии государства на получение 5% льготных кредитов и надежды на возвращение CAPEX по-прежнему будт отличным стимулом для увеличения производства, считает гендиректор консалтинговой компании «Технологии роста» Тамара Решетникова. «В следующем году мы увидим дальнейшую консолидацию отрасли и масштабирование успешных проектов с объединением капиталов и управленческого потенциала, — считает она. — Повысится профессиональный подход к планированию и управлению деятельностью тепличных комплексов, в составе крупных и средних холдингов появятся новые торговые дома и ОРЦ». Основными местами дислокации новых крупных проектов станут Северный Кавказ и ЮФО, расположенные в шести-семи световых зонах, а также ЦФО и Московская область как регионы с самой высокой емкостью рынков. Теплицы малой и средней площади будут возводиться в неосвоенных пока областях Северо-Запада, Приволжья, Урала, Сибири и Дальнего Востока, полагает эксперт.

В планах «Эко-культуры» на 2018 год — дальнейшее развитие проектов в Ставропольском крае, Липецкой и Ленинградской областях. «Начинаем строительство тепличных комплексов в Тульской, Воронежской областях, Красноярском крае, — говорит Росляков. — Уже подписаны кредитные договоры с нашими финансовыми партнерами по четырем инвестиционным проектам, общая сумма капитальных вложений составит 29,5 млрд руб.». Кроме того, в перспективе компания намерена осваивать и производство овощей открытого грунта.