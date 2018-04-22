ТВС-2ДТС: подтверждена дальность полета 3000 км

5 апреля 2018 г. новый легкий многоцелевой цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС совершил перелёт Якутск-Новосибирск, подтвердив свою способность производить перелеты на дальность более 3000 км. Время в пути составило 12 часов, расход топлива -2650 литров, cкорость встречного ветра — 60-90 км/час. Все системы самолета в процессе полета отработали без замечаний.

Самолёт ТВС-2ДТС является совершенно новой разработкой Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина (СибНИА, Новосибирск), которая родилась в результате ремоторизации и дальнейшей модернизации самолёта Ан-2. Взяв за основу аэродинамическую схему Ан-2, инженеры СибНИА разработали сначала демонстратор технологий с композитным крылом — ТВС-2ДТ, а затем цельнокомпозитный серийный вариант ТВС-2ДТС, который впервые был продемонстрирован на МАКС-2017.