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Авиация

ТВС-2ДТС: подтверждена дальность полета 3000 км

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5 апреля 2018 г. новый легкий многоцелевой цельнокомпозитный самолет ТВС-2ДТС совершил перелёт Якутск-Новосибирск, подтвердив свою способность производить перелеты на дальность более 3000 км. Время в пути составило 12 часов, расход топлива -2650 литров, cкорость встречного ветра — 60-90 км/час. Все системы самолета в процессе полета отработали без замечаний.

Самолёт ТВС-2ДТС является совершенно новой разработкой Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина (СибНИА, Новосибирск), которая родилась в результате ремоторизации и дальнейшей модернизации самолёта Ан-2. Взяв за основу аэродинамическую схему Ан-2, инженеры СибНИА разработали сначала демонстратор технологий с композитным крылом — ТВС-2ДТ, а затем цельнокомпозитный серийный вариант ТВС-2ДТС, который впервые был продемонстрирован на МАКС-2017.

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ТВС-2ДТС, СибНИА, Новосибирск
  • Комментарий удален
  • Мирон 1 Мирон 1
    23.04.1802:34:04

    Самолет конечно нужный, но с концепцией У-2 Поликарпова не дружит. Идея Поликарпова была создать машину с пониженными ТТХ, но доступную по цене. Что толку от 3000 км дальности полета, если машину, кроме как на гос ассигнования, может себе позволить только несколько миллиардеров. Есть картонный велосипед, который изобрел один Израильтянин, на ю-трубе он под номером 0RnThVb3ti0, стоит 500 рублей. Вся суть использования композитов для нового У-2 в том, чтобы взять такой вот картонный велосипед, помазать картон, из которого его лепят какой ни-будь подходящей полимерной мазилкой, слепить две картонки вместе, из такой вот композитной фанеры делать эти У-2 пользуясь свободно доступными в сети инструкциями в каждом колхозе. И чтобы стоила такая машина, скажем, как Лада, вместе с двигателем. И чтобы на них можно было больных в центральные госпитали из Сибирских деревень доставлять. А обратно свежие горячие калачи или стиральные машины. Ну или там оргтехнику.

    Взять У-2 и сделать из него машину для миллиардеров это то же самое что убить машину сделав её недоступной по цене.

    Отредактировано: Мирон 1~02:36 23.04.18
    #1028923
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