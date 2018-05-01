Новые составы «Москва» для Москвы

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В апреле ОАО «Метровагонмаш» поставило Московскому метрополитену ещё 4 восьмивагонных состава модели 81-765/766/767 «Москва». В общей сложности столичный метрополитен получил уже 376 вагонов «Москва» из 912 заказанных, из них 256 вагонов в рамках первого контракта и 120 вагонов в рамках второго. В настоящее время метрополитен проводит закупку ещё 594 вагонов модели 81-765/766/767 «Москва», стоимость контракта составит 51.2 млрд рублей.

Для выполнения такого большого объёма работ в сжатые сроки (составы должны быть переданы заказчику до конца 2020 года) производство вагонов «Москва» начинает ОАО «ОЭВРЗ», о чём уже сообщал наш сайт. С июня составы «Москва» будут одновременно выпускать на 2-х заводах «Трансмашхолдинга» — в Мытищах и Санкт-Петербурге!

Состав «Москва» на станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии.

Фото Амира Закирова с сайта transphoto.ru