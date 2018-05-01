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Транспорт и логистика

Новые составы «Москва» для Москвы

  •  © Фото с сайта transphoto.ru

В апреле ОАО «Метровагонмаш» поставило Московскому метрополитену ещё 4 восьмивагонных состава модели 81-765/766/767 «Москва». В общей сложности столичный метрополитен получил уже 376 вагонов «Москва» из 912 заказанных, из них 256 вагонов в рамках первого контракта и 120 вагонов в рамках второго. В настоящее время метрополитен проводит закупку ещё 594 вагонов модели 81-765/766/767 «Москва», стоимость контракта составит 51.2 млрд рублей.

Для выполнения такого большого объёма работ в сжатые сроки (составы должны быть переданы заказчику до конца 2020 года) производство вагонов «Москва» начинает ОАО «ОЭВРЗ», о чём уже сообщал наш сайт. С июня составы «Москва» будут одновременно выпускать на 2-х заводах «Трансмашхолдинга» — в Мытищах и Санкт-Петербурге!

Состав «Москва» на станции «Пушкинская» Таганско-Краснопресненской линии.

Фото Амира Закирова с сайта transphoto.ru

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Москва, метро, электропоезд, 81-765/766/767, Метровагонмаш
  • Нет аватара Инженер2015
    01.05.1815:28:38

    В общей сложности столичный метрополитен получил уже 376 вагонов «Москва» из 912 заказанных

    молодцы что не отдали такие огромные заказы за бугор    

    столько рабочих мест сохранили и создали в РФ    

    #1031709
    • A_SEVER A_SEVER
      01.05.1815:57:20

      не отдали такие огромные заказы за бугор
      912 + 594 = 1506 вагонов.    

      За март и апрель «Метровагонмаш» изготовил 64 вагона для Москвы, 12 вагонов для Питера и 10 вагонов для Баку — это 2 новых вагона в день (с учётом выходных и праздников).

      А ведь там ещё вагоны для Будапешта были!

      #1031721
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