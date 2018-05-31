«Ильюшин» приступил к эскизному проектированию Ил-276

«Авиакомплекс имени Ильюшина» начал эскизное проектирование среднего военно-транспортного самолета (СВТС) Ил-276, сообщили в компании.

Первый заместитель генерального директора «Ильюшина» Павел Черенков отметил, что уже выполнены продувки полной модели самолета с гладким и механизированным крылом на крейсерских режимах полета, а также при имитации взлета/посадки.

«В ходе испытаний были получены аэродинамические характеристики самолета, подтвердившие правильность выбранной схемы крыла», — сообщил Черенков.

Ранее сообщалось, что «Авиационный комплекс Ильюшина» (дивизион транспортной авиации «ОАК») и Центральный аэрогидродинамический институт Жуковского (ЦАГИ) согласовали программу совместных работ по совершенствованию аэродинамических характеристик перспективного среднего военно-транспортного самолета Ил-276, в ходе которых будет уточняться его внешний облик.

Ил-276 — проект двухдвигательного среднего военно-транспортного самолета, обеспечивающего транспортировку широкой номенклатуры грузов массой до 20 т на расстояние до 2 тысяч км со скоростью 800 км/ч. Предусматривается возможность эксплуатации самолета с высокогорных аэродромов и базирование на грунтовых взлетно-посадочных полосах в различных географических и климатических условиях, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях.