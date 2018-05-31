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Авиация

«Ильюшин» приступил к эскизному проектированию Ил-276

  •  © www.interfax.ru

«Авиакомплекс имени Ильюшина» начал эскизное проектирование среднего военно-транспортного самолета (СВТС) Ил-276, сообщили в компании.

Первый заместитель генерального директора «Ильюшина» Павел Черенков отметил, что уже выполнены продувки полной модели самолета с гладким и механизированным крылом на крейсерских режимах полета, а также при имитации взлета/посадки.

«В ходе испытаний были получены аэродинамические характеристики самолета, подтвердившие правильность выбранной схемы крыла», — сообщил Черенков.

Ранее сообщалось, что «Авиационный комплекс Ильюшина» (дивизион транспортной авиации «ОАК») и Центральный аэрогидродинамический институт Жуковского (ЦАГИ) согласовали программу совместных работ по совершенствованию аэродинамических характеристик перспективного среднего военно-транспортного самолета Ил-276, в ходе которых будет уточняться его внешний облик.

Ил-276 — проект двухдвигательного среднего военно-транспортного самолета, обеспечивающего транспортировку широкой номенклатуры грузов массой до 20 т на расстояние до 2 тысяч км со скоростью 800 км/ч. Предусматривается возможность эксплуатации самолета с высокогорных аэродромов и базирование на грунтовых взлетно-посадочных полосах в различных географических и климатических условиях, в любое время суток, в простых и сложных метеоусловиях.

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Ил-276, Авиационный комплекс им. С.В. Ильюшина
  • Нет аватара foxkeys
    31.05.1823:47:48

    Вот одно я не пойму, зачем ему реактивные двигатели при такой мизерной дальности-то?

    Разница в подлетном времени по сравнению с древним как гуано мамонта турбовинтовым С-130 получается мизерная (у С-130 крейсерская скорость 628км/ч). На предельной дальности в 2000км выходит минут 30-40 разницы. Да его дольше грузить и разгружать будут.

    Зато дальность за счет более экономичных турбовинтовых движков у геркулеса считай втрое выше.

    Практическая дальность: 5250 км (с грузом массой 18 144 кг)© Вики

    И, ладно бы мы не умели делать турбовинтовые силовые установки. Дак, нет, наоборот наш конек…

    Вон, скажем, у европейского турбовинтового А-400М заявлена крейсерская скорость 780км/ч. Вообще мизерная разница в скорости выходит. Зато 20 тонн он тащит на 6000км…

    И, нет, я не критикую. Я понять не могу. Может есть кто в теме, пояснит?

    Отредактировано: foxkeys~23:53 31.05.18
    #1041236
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