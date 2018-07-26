Обзор: в мае 2018 года в России открылось 13 новых производств

1. Российский производитель беспилотников открыл новый производственный корпус



БПЛА Альбатрос-П

© Фото из открытых источников

Ставропольская компания «Стилсофт» — один из крупнейших российских разработчиков и производителей комплексных систем безопасности и беспилотных летательных аппаратов, расширяет производство. Компания открыла в Ставрополе новый производственный корпус площадью 10 тысяч квадратных метров. Это позволит расширить производство и создать до 200 новых рабочих мест.

2. СП Siemens и «Силовых машин» открыло цех по восстановлению турбинных лопаток





© Фото из открытых источников

В рамках локализации производства и сервиса компания «Сименс» открыла в промзоне Горелово Ленинградской области первый в России цех по ремонту газовых турбин.

Инвестиции составили около 800 млн. рублей.

3. Производство гидроизоляционных материалов открыто в Подмосковье

Швейцарский концерн Sika запустил в Лобне производство полимерных мембран, которые используются для кровельной, подземной гидроизоляции и являются альтернативой широко применяемым в России битумным материалам. Данное предприятие стало девятым производство концерна на территории России. Его мощность составляет до 5 млн кв. м. полимерных мембран в год.

Суммарные инвестиции в разработку и строительство завода составили 156 млн рублей.

4. Вторая очередь гальванического производства открыта на предприятии в Липецкой области





© Фото из открытых источников

На заводе «Бекарт» в особой экономической зоне «Липецк» запустили вторую линию гальванизации. Завод специализируются на производстве металлокорда для автомобильной промышленности и стальной фибры для строительной отрасли. Установка новой линии гальванизации позволит удвоить производство полуфабриката и увеличить на 50% (до 35 тысяч тонн в год) производственную мощность цеха готовой продукции и создать новые рабочие места.

Реализация проекта обошлась примерно в 1 млрд рублей.

5. Цех по производству бурового оборудования открыли в Санкт-Петербурге





© Фото из открытых источников

Завод буровых технологий (входит в Группу компаний «Кировский завод») запустил в работу новую энергоэффективную производственную площадку. Новые производственные мощности позволят предприятию в полтора раза увеличить объемы выпуска готовой продукции.

Вложения составили порядка 70 млн рублей.

6. Завод керамических изделий в Екатеринбурге начинает производство керамогранита

Завод керамических изделий в Екатеринбурге запустил высокотехнологичную производственную линию по изготовлению керамогранита — это новый продукт для предприятия.

Новая линия позволит увеличить объемы производства выпускаемой продукции более чем на 20%.

7. В Санкт-Петербурге на заводе «Армалит» открыт новый цех по производству дисковых затворов





© Фото из открытых источников

18 мая на машиностроительном заводе «Армалит» состоялось открытие цеха № 42 по производству дисковых затворов. Цех оснащен новейшим оборудованием: токарные и фрезерные центры, участок сварки, измерительная машина, система складского хранения.

Линейка трехэксцентриковых дисковых затворов разработана конструкторским бюро «Армалит», чтобы заменить иностранные комплектующие.

8. На заводе «Саратовстройстекло» открыт новый цех





© Фото из открытых источников

На предприятии «Саратовстройстекло» открыли новый цех нанесения покрытий. В 2019-м здесь планируют произвести 8 млн квадратных метров энергоэфективного стекла, которое используется в зданиях различного назначения и на транспорте. Саратовская площадка станет 6-й на российском рынке, способной выпускать подобную продукцию и займёт до 15% внутреннего рынка. С выходом производства во 2-ом квартле текущего год на полную мощьность будут созданы 33 рабочих места.

Общий объем инвестиций составил 1 млрд 785 млн рублей.

9. Производство комплектующих для ветрогенераторов открыто в Нижегородской области





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В Дзержинске открыта промышленная площадка, на которой будут производить гондолы ветроэнергетических установок, собирать системы управления углом поворота гондолы и системы охлаждения.

Производство датской компании Vestas размещается на площадке компании Liebherr.

В проект инвестировано порядка 350 млн рублей.

Создано более 30 рабочих мест.

10. Предприятие по переработке песка для стекольной промышленности открыто во Владимирской области





© Фото из открытых источников

Состоялось открытие перерабатывающего комбината в посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района, который стал первым во Владимирской области предприятием по добыче и обогащению высококачественных кварцевых песков. Производственные мощности комбината составляют 500 тыс. тонн кварцевых песков в год. Это почти 20% от общего российского производства.

Общий объём вложений в проект составил 2,1 млрд рублей.

Создано 60 рабочих мест.

11. Вторая очередь чугунно-литейного производства запущена в Свердловской области





© Фото из открытых источников

В городе Полевской запущена вторая очередь пускового комплекса чугунно-литейного производства ООО «Полимет». Он увеличит мощности производства до 20 тысяч тонн литья в год и повысит его энергоэффективность. За счёт нового борудования компания планирует увеличить выпуск фасонных отливок из различных марок серого (с графитовыми включениями) и высокопрочного чугуна и стали для нужд компаний автомобильного и тракторного, строительного и дорожного машиностроения.

Производственно-технологический комплекс открыт в апреле 2015 года и включен в реестр региональных приоритетных инвестиционных проектов. Для приобретения нового оборудования в 2016 году предприятию выделен займ Фонда развития промышленности в размере 300 млн рублей. Это позволило приступить к реализации запущенного второго этапа проекта «Современный производственно-технологический комплекс высокоточного литья».

В целом объем инвестиций в проект развития завода запланирован в размере 1,9 млрд рублей.

Проектом предполагается создание 175 новых рабочих мест.

12. Новый металлоцентр для автомобильной промышленности открыт в Татарстане





© Фото из открытых источников

Первый в Поволжье сервисный металлоцентр «ММК-Джошкуноз-Алабуга» запущен в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Это совместный проект Магнитогорского металлургического комбината и действующего резидента ОЭЗ «Джошкуноз Алабуга», производителя штампованных деталей из стали для автомобильной промышленности. Предприятие стало 24-м заводом, открытым на територии ОЭЗ.

Завод площадью 8 600 кв.м. будет производить стальные заготовки (бланки) для штамповки кузовных деталей автомобилей. Прогнозируемая мощность завода — от 60 тыс. тонн стальных бланков и листов в год.

Стоимость проекта соствила около 1 млрд рублей.

На предприятии будут задействованы 72 сотрудника.

13. Завод по производству приборов учёта электроэнергии открыли в Омске





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ООО «НПО «Мир» работает с 1991 года и производит измерительные приборы и контроллерную технику, проектирует, внедряет и обслуживает автоматизированные системы учета электроэнергии и диспетчерского управления энергообъектами.

Предприятие включает в себя научно-исследовательский центр, проектное подразделение и приборостроительный завод, запуск которого на новой производственной площадке с новыми технологическими возможностями состоялся 10 мая.

Инвестиции в проект составили 100 млн рублей.

Итого за май 2018 года

13 новых производств

из них 5 производств с инвестициями более 1 млрд рублей

общий объем объявленных инвестиций более 9 млрд рублей

у трех производств объем инвестиций не сообщается

По отраслям

Машиностроение и металлообработка — 7

Электроника — 2

Стройматериалы и ремонт — 4

По источникам инвестиций

иностранный — 3

российский или смешанный — 10