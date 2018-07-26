Обзор: в мае 2018 года в России открылось 13 новых производств
1. Российский производитель беспилотников открыл новый производственный корпус
Ставропольская компания «Стилсофт» — один из крупнейших российских разработчиков и производителей комплексных систем безопасности и беспилотных летательных аппаратов, расширяет производство. Компания открыла в Ставрополе новый производственный корпус площадью 10 тысяч квадратных метров. Это позволит расширить производство и создать до 200 новых рабочих мест.
2. СП Siemens и «Силовых машин» открыло цех по восстановлению турбинных лопаток
В рамках локализации производства и сервиса компания «Сименс» открыла в промзоне Горелово Ленинградской области первый в России цех по ремонту газовых турбин.
Инвестиции составили около 800 млн. рублей.
3. Производство гидроизоляционных материалов открыто в Подмосковье
Швейцарский концерн Sika запустил в Лобне производство полимерных мембран, которые используются для кровельной, подземной гидроизоляции и являются альтернативой широко применяемым в России битумным материалам. Данное предприятие стало девятым производство концерна на территории России. Его мощность составляет до 5 млн кв. м. полимерных мембран в год.
Суммарные инвестиции в разработку и строительство завода составили 156 млн рублей.
4. Вторая очередь гальванического производства открыта на предприятии в Липецкой области
На заводе «Бекарт» в особой экономической зоне «Липецк» запустили вторую линию гальванизации. Завод специализируются на производстве металлокорда для автомобильной промышленности и стальной фибры для строительной отрасли. Установка новой линии гальванизации позволит удвоить производство полуфабриката и увеличить на 50% (до 35 тысяч тонн в год) производственную мощность цеха готовой продукции и создать новые рабочие места.
Реализация проекта обошлась примерно в 1 млрд рублей.
5. Цех по производству бурового оборудования открыли в Санкт-Петербурге
Завод буровых технологий (входит в Группу компаний «Кировский завод») запустил в работу новую энергоэффективную производственную площадку. Новые производственные мощности позволят предприятию в полтора раза увеличить объемы выпуска готовой продукции.
Вложения составили порядка 70 млн рублей.
6. Завод керамических изделий в Екатеринбурге начинает производство керамогранита
Завод керамических изделий в Екатеринбурге запустил высокотехнологичную производственную линию по изготовлению керамогранита — это новый продукт для предприятия.
Новая линия позволит увеличить объемы производства выпускаемой продукции более чем на 20%.
7. В Санкт-Петербурге на заводе «Армалит» открыт новый цех по производству дисковых затворов
18 мая на машиностроительном заводе «Армалит» состоялось открытие цеха № 42 по производству дисковых затворов. Цех оснащен новейшим оборудованием: токарные и фрезерные центры, участок сварки, измерительная машина, система складского хранения.
Линейка трехэксцентриковых дисковых затворов разработана конструкторским бюро «Армалит», чтобы заменить иностранные комплектующие.
8. На заводе «Саратовстройстекло» открыт новый цех
На предприятии «Саратовстройстекло» открыли новый цех нанесения покрытий. В 2019-м здесь планируют произвести 8 млн квадратных метров энергоэфективного стекла, которое используется в зданиях различного назначения и на транспорте. Саратовская площадка станет 6-й на российском рынке, способной выпускать подобную продукцию и займёт до 15% внутреннего рынка. С выходом производства во 2-ом квартле текущего год на полную мощьность будут созданы 33 рабочих места.
Общий объем инвестиций составил 1 млрд 785 млн рублей.
9. Производство комплектующих для ветрогенераторов открыто в Нижегородской области
В Дзержинске открыта промышленная площадка, на которой будут производить гондолы ветроэнергетических установок, собирать системы управления углом поворота гондолы и системы охлаждения.
Производство датской компании Vestas размещается на площадке компании Liebherr.
В проект инвестировано порядка 350 млн рублей.
Создано более 30 рабочих мест.
10. Предприятие по переработке песка для стекольной промышленности открыто во Владимирской области
Состоялось открытие перерабатывающего комбината в посёлке Великодворский Гусь-Хрустального района, который стал первым во Владимирской области предприятием по добыче и обогащению высококачественных кварцевых песков. Производственные мощности комбината составляют 500 тыс. тонн кварцевых песков в год. Это почти 20% от общего российского производства.
Общий объём вложений в проект составил 2,1 млрд рублей.
Создано 60 рабочих мест.
11. Вторая очередь чугунно-литейного производства запущена в Свердловской области
В городе Полевской запущена вторая очередь пускового комплекса чугунно-литейного производства ООО «Полимет». Он увеличит мощности производства до 20 тысяч тонн литья в год и повысит его энергоэффективность. За счёт нового борудования компания планирует увеличить выпуск фасонных отливок из различных марок серого (с графитовыми включениями) и высокопрочного чугуна и стали для нужд компаний автомобильного и тракторного, строительного и дорожного машиностроения.
Производственно-технологический комплекс открыт в апреле 2015 года и включен в реестр региональных приоритетных инвестиционных проектов. Для приобретения нового оборудования в 2016 году предприятию выделен займ Фонда развития промышленности в размере 300 млн рублей. Это позволило приступить к реализации запущенного второго этапа проекта «Современный производственно-технологический комплекс высокоточного литья».
В целом объем инвестиций в проект развития завода запланирован в размере 1,9 млрд рублей.
Проектом предполагается создание 175 новых рабочих мест.
12. Новый металлоцентр для автомобильной промышленности открыт в Татарстане
Первый в Поволжье сервисный металлоцентр «ММК-Джошкуноз-Алабуга» запущен в ОЭЗ «Алабуга» в Татарстане. Это совместный проект Магнитогорского металлургического комбината и действующего резидента ОЭЗ «Джошкуноз Алабуга», производителя штампованных деталей из стали для автомобильной промышленности. Предприятие стало 24-м заводом, открытым на територии ОЭЗ.
Завод площадью 8 600 кв.м. будет производить стальные заготовки (бланки) для штамповки кузовных деталей автомобилей. Прогнозируемая мощность завода — от 60 тыс. тонн стальных бланков и листов в год.
Стоимость проекта соствила около 1 млрд рублей.
На предприятии будут задействованы 72 сотрудника.
13. Завод по производству приборов учёта электроэнергии открыли в Омске
ООО «НПО «Мир» работает с 1991 года и производит измерительные приборы и контроллерную технику, проектирует, внедряет и обслуживает автоматизированные системы учета электроэнергии и диспетчерского управления энергообъектами.
Предприятие включает в себя научно-исследовательский центр, проектное подразделение и приборостроительный завод, запуск которого на новой производственной площадке с новыми технологическими возможностями состоялся 10 мая.
Инвестиции в проект составили 100 млн рублей.
Итого за май 2018 года
13 новых производств
из них 5 производств с инвестициями более 1 млрд рублей
общий объем объявленных инвестиций более 9 млрд рублей
у трех производств объем инвестиций не сообщается
По отраслям
Машиностроение и металлообработка — 7
Электроника — 2
Стройматериалы и ремонт — 4
По источникам инвестиций
иностранный — 3
российский или смешанный — 10
26.07.1815:49:17