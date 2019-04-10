На «Адмиралтейских верфях» заложили ледостойкую платформу «Северный полюс»

Сегодня на «Адмиралтейских верфях» заложили ледостойкую самодвижущуюся платформу (ЛСП) проекта 00903, предназначенную для Росгидромета. Постройка судна для полярников должна быть завершена в 2020 году.

Заказчик ЛСП — Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Контракт на проектирование и строительство «Северного полюса» подписали в апреле 2018 года. «Адмиралтейские верфи» начали резку металла для платформы 20 декабря 2018 года.

ЛСП «Северный полюс» предназначена для круглогодичных комплексных научных исследований в высоких широтах Северного Ледовитого океана. Платформа представляет собой специализированное судно с высокой прочностью корпуса (ледовый класс Arc8), автономностью по запасам топлива около 2 лет и сроком службы не менее 25 лет. Экипаж — до 14 человек, научный персонал — до 48 человек. Всесезонная научно-исследовательская платформа со встроенным оборудованием сможет проводить геологические, акустические, геофизические и океанографические наблюдения, двигаться во льдах без привлечения ледокола, принимать на свою вертолетную площадку вертолеты типа Ми-8 или Ми-38. Длина ЛСП — 83,1 метра, ширина — 21,8 метра, осадка — 8,6 метра, водоизмещение — около 10000 тонн. Мощность главного двигателя — 4200 кВт, скорость — не менее 10 узлов