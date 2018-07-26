Заложены 2 фрегата и 2 БДК для ВМФ России

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Сегодня в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» заложены фрегаты проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а в Калининграде на ПСЗ «Янтарь» — большие десантные корабли проекта 11711 «Владимир Андреев» и «Василий Трушин».

Одновременная закладка 4-х крупных боевых надводных кораблей произошла впервые в новейшей истории ВМФ России и стала знаковым событием для отечественного судостроения.

Все 4 корабля предназначены для Краснознамённого Тихоокеанского флота, их строительство будет вестись с учётом опыта, полученного во время испытаний БДК «Иван Грен» и фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» — головных кораблей проектов 11711 и 22350.





© Фото из открытых источников

Технические характеристики БДК проекта 11711:

Водоизмещение: около 6000 т.

Главные размерения: длина — 120 м, ширина — 16.5 м, осадка — 3.6 м.

Максимальная скорость хода: 18 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 3500 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 100 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Десантовместимость: 13 танков или 36 бронемашин или 300 человек.

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

ПЗРК «Игла»

Технические характеристики фрегата проекта 22350:

Водоизмещение: стандартное — 4500 т, полное — 5400 т.

Главные размерения: длина — 135 м, ширина — 16 м, осадка — 4.5 м.

Максимальная скорость хода: 29 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 4000 миль

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Вооружение:

2х8 или 3×8 ПУ УКСК РК «Калибр»

4х8 ПУ ЗРК «Редут» (32 ЗУР 9М96)

одна 130-мм артустановка А192М с СУО «Пума»

два 30-мм зенитных артиллерийских комплекса «Палаш» (2x6x30-мм)

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

1 вертолёт Ка-27

Серия:

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» (СФ)

Заводской № 921 — заложен 01.02.06 — спущен 29.10.10 — передан 26.07.18

Заводской № 922 — заложен 26.11.09 — спущен 12.12.14 — «Адмирал флота Касатонов» (для СФ)

Заводской № 923 — заложен 01.02.12 — «Адмирал Головко»

Заводской № 924 — заложен 14.11.13 — «Адмирал флота Советского Союза Исаков»

Заводской № 925 — заложен 23.04.19 — «Адмирал Амелько»

Заводской № 926 — заложен 23.04.19 — «Адмирал Чичагов»

В качестве дополнения.

21 апреля начался второй этап ходовых испытаний фрегата «Адмирал флота Касатонов»:



© Фото из открытых источников

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