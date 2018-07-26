Заложены 2 фрегата и 2 БДК для ВМФ России
Сегодня в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» заложены фрегаты проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а в Калининграде на ПСЗ «Янтарь» — большие десантные корабли проекта 11711 «Владимир Андреев» и «Василий Трушин».
Одновременная закладка 4-х крупных боевых надводных кораблей произошла впервые в новейшей истории ВМФ России и стала знаковым событием для отечественного судостроения.
Все 4 корабля предназначены для Краснознамённого Тихоокеанского флота, их строительство будет вестись с учётом опыта, полученного во время испытаний БДК «Иван Грен» и фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» — головных кораблей проектов 11711 и 22350.
Технические характеристики БДК проекта 11711:
Водоизмещение: около 6000 т.
Главные размерения: длина — 120 м, ширина — 16.5 м, осадка — 3.6 м.
Максимальная скорость хода: 18 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 3500 миль
Автономность: 30 суток
Экипаж: 100 человек
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Десантовместимость: 13 танков или 36 бронемашин или 300 человек.
Вооружение:
одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»
две 30-мм артустановки АК-630М
две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ
ПЗРК «Игла»
Технические характеристики фрегата проекта 22350:
Водоизмещение: стандартное — 4500 т, полное — 5400 т.
Главные размерения: длина — 135 м, ширина — 16 м, осадка — 4.5 м.
Максимальная скорость хода: 29 узлов
Дальность плавания экономическим ходом: 4000 миль
На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.
Вооружение:
2х8 или 3×8 ПУ УКСК РК «Калибр»
4х8 ПУ ЗРК «Редут» (32 ЗУР 9М96)
одна 130-мм артустановка А192М с СУО «Пума»
два 30-мм зенитных артиллерийских комплекса «Палаш» (2x6x30-мм)
две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ
2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»
1 вертолёт Ка-27
Серия:
«Адмирал флота Советского Союза Горшков» (СФ)
Заводской № 921 — заложен
Заводской № 922 — заложен
Заводской № 923 — заложен
Заводской № 924 — заложен
Заводской № 925 — заложен
Заводской № 926 — заложен
В качестве дополнения.
21 апреля начался второй этап ходовых испытаний фрегата «Адмирал флота Касатонов»:
Внимание! Этот пост будет дополнен!
23.04.1910:22:22
23.04.1912:44:28
23.04.1911:08:23
23.04.1914:17:43
23.04.1911:18:11
23.04.1912:09:22
23.04.1912:10:55
23.04.1912:42:07
23.04.1913:59:18
23.04.1914:05:43
23.04.1913:55:56
23.04.1914:26:03
23.04.1914:29:19