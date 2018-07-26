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Судостроение и судоходство

Заложены 2 фрегата и 2 БДК для ВМФ России

  •  © Фото из открытых источников

Сегодня в Санкт-Петербурге на судостроительном заводе «Северная верфь» заложены фрегаты проекта 22350 «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов», а в Калининграде на ПСЗ «Янтарь» — большие десантные корабли проекта 11711 «Владимир Андреев» и «Василий Трушин».

Одновременная закладка 4-х крупных боевых надводных кораблей произошла впервые в новейшей истории ВМФ России и стала знаковым событием для отечественного судостроения.

Все 4 корабля предназначены для Краснознамённого Тихоокеанского флота, их строительство будет вестись с учётом опыта, полученного во время испытаний БДК «Иван Грен» и фрегата «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» — головных кораблей проектов 11711 и 22350.

  •  © Фото из открытых источников

Технические характеристики БДК проекта 11711:

Водоизмещение: около 6000 т.

Главные размерения: длина — 120 м, ширина — 16.5 м, осадка — 3.6 м.

Максимальная скорость хода: 18 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 3500 миль

Автономность: 30 суток

Экипаж: 100 человек

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Десантовместимость: 13 танков или 36 бронемашин или 300 человек.

Вооружение:

одна 30-мм артустановка АК-630М-2 «Дуэт»

две 30-мм артустановки АК-630М

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

ПЗРК «Игла»

Технические характеристики фрегата проекта 22350:

Водоизмещение: стандартное — 4500 т, полное — 5400 т.

Главные размерения: длина — 135 м, ширина — 16 м, осадка — 4.5 м.

Максимальная скорость хода: 29 узлов

Дальность плавания экономическим ходом: 4000 миль

На корабле имеется взлётно-посадочная площадка и ангар для вертолёта.

Вооружение:

2х8 или 3×8 ПУ УКСК РК «Калибр»

4х8 ПУ ЗРК «Редут» (32 ЗУР 9М96)

одна 130-мм артустановка А192М с СУО «Пума»

два 30-мм зенитных артиллерийских комплекса «Палаш» (2x6x30-мм)

две 14,5-мм пулемётные установки МТПУ

2х4 330-мм ПУ ПТЗ «Пакет-НК»

1 вертолёт Ка-27

Серия:

«Адмирал флота Советского Союза Горшков» (СФ)

Заводской № 921 — заложен 01.02.06 — спущен 29.10.10 — передан 26.07.18

Заводской № 922 — заложен 26.11.09 — спущен 12.12.14 — «Адмирал флота Касатонов» (для СФ)

Заводской № 923 — заложен 01.02.12 — «Адмирал Головко»

Заводской № 924 — заложен 14.11.13 — «Адмирал флота Советского Союза Исаков»

Заводской № 925 — заложен 23.04.19 — «Адмирал Амелько»

Заводской № 926 — заложен 23.04.19 — «Адмирал Чичагов»

В качестве дополнения.

21 апреля начался второй этап ходовых испытаний фрегата «Адмирал флота Касатонов»:

  •  © Фото из открытых источников

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Санкт-Петербург, Северная верфь, фрегат, 22350, Калининград, ПСЗ «Янтарь», БДК, 11711
  • Нет аватара абрамыч
    23.04.1910:22:22

    Могем!

    #1124198
  • Нет аватара granidd
    23.04.1911:08:23

    Интересно будут «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» вооружать еше 8-ю кр? Об этом говорили, но как-то замолкли.

    A_SEVER очень хочется знать Ваше мнение.

    Отредактировано: granidd~12:19 23.04.19
    #1124211
    • Нет аватара snikkersnepper
      23.04.1914:17:43

      Пятый и шестой фрегаты проекта 22350 — «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» — получат на вооружение 24 крылатых ракеты «Калибр». Об этом во вторник, 23 апреля, перед закладкой кораблей заявил Андрей Дудич, возглавляющий проект 22350 на «Северной верфи».

       https://flotprom.ru/2019/...0%B5%D1%80%D1%84%D1%8C12/ 

      Отредактировано: A_SEVER~14:20 23.04.19
      #1124259
  • lexat7 lexat7
    23.04.1911:18:11

    Молодцы!   

    22350 просто красавец!!!

       

    #1124214
  • DV DV
    23.04.1912:09:22

    Отлично! ТОФ ждет их, как никогда!

    #1124224
  • Иван Кротов Иван Кротов
    23.04.1912:10:55

    желательно бы делали побыстрее, а то 10 лет многовато. надо бы как-то пошустрее, а то если что применить не успеем.

    #1124225
  • Дмитрий Гунин Дмитрий Гунин
    23.04.1912:42:07

    Что там с Головко? Ведь можно было спустить корпус без ГЭУ, освободив ценный стапель. Только у нас головной фрегат может строиться быстрее, чем последующие серийные…

    Сроки от момента закладки до начала ЗХИ:

    Горшков — 8 лет и 9 месяцев

    Касатонов — 9 лет и 1 месяц

    Головко даже по самому оптимистичному сценарию, с учетом спуска в 2019, поставки всех компонентов ГЭУ к 2020 + 1 год на достройку, не сможет выйти на ЗХИ раньше конца 2021. Итого: 10 лет — уже минимум для Головко.

    Такими темпами, окончательную пятерку 22350 в строю увидим где-то к концу 20-х, что катастрофически долго. Замена последним разваливающимся ЭМ пр. 956 нужна уже сейчас.

    Отредактировано: Дмитрий Гунин~12:46 23.04.19
    #1124229
    • exhausted1987 exhausted1987
      23.04.1913:59:18

      Что поделать, ГЭУ узкое место проекта. Если бы не подстава партнёров, вводили в строй бы гораздо быстрее. Думаю, промышленность раскочегариться в приемлемые сроки, иначе бы не закладывали сейчас сразу две единицы. Эту пару обещают сдать к 2025 году.

      Отредактировано: exhausted1987~14:02 23.04.19
      #1124253
    • A_SEVER A_SEVER
      23.04.1914:05:43

      Касатонов — 9 лет и 1 месяц
      Как Вы помните, Горшков вышел на испытания с турбиной Касатонова, а Касатонов потом ждал турбину Горшкова из ремонта.
      Замена последним разваливающимся ЭМ пр. 956 нужна уже сейчас.
      На смену «Адмиралу Ушакову» уже пришёл «Адмирал Горшков», а «Быстрому» ждать смену ещё долго.

      Отредактировано: A_SEVER~14:16 23.04.19
      #1124257
  • exhausted1987 exhausted1987
    23.04.1913:55:56

    А пятый надводный корабль дальней морской зоны, которые собираются заложить в этом году, это какой проект будет? Тоже 2235?

    #1124251
  • Нет аватара altman66
    23.04.1914:26:03

    Я так понимаю, видео со спуска «Белгорода» не будет. Фото наверное тоже    

    #1124260
    • A_SEVER A_SEVER
      23.04.1914:29:19

      А я думаю будет, но не всего корпуса, а его фрагмента.

      #1124261
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