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Инновации

МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную сеть 5G на заводе «Камаз»

Крупнейший российский сотовый оператор МТС и Ericsson развернули первую в России промышленную 5G-зону частной сети LTE на заводе «Камаз» в Набережных Челнах, говорится в сообщении МТС.

«Частная беспроводная сеть, предназначенная для решения технологических задач, объединяет различные элементы производственной экосистемы предприятия в закрытый контур, что обеспечивает повышенную безопасность и надежность. Частная сеть „Камаза“ одновременно поддерживает технологии 5G и LTE. На первом этапе на сети развернуты системы видеонаблюдения и групповой связи, защищенный доступ к локальным информационным ресурсам и VR/AR-решение для удаленного обучения персонала», — уточняется в релизе.

Отмечается, что во время тестирования максимальная скорость передачи данных в стандарте LTE достигла 46 Мбит/сек, в стандарте 5G — 870 Мбит/сек. Использование диапазона LTE 2100 МГц для передачи сигнальной информации сети 5G позволило увеличить покрытие базовой станции 5G в диапазоне 28 ГГц.

«Группа компаний МТС уже имеет опыт создания сетей Private LTE на российских предприятиях. Запуск первой в России частной сети 5G на „Камазе“, демонстрирующий инновационное лидерство участников этого проекта — первый значимый этап в нашем сотрудничестве с „Камазом“, начало которому было положено в 2018 году. На базе частной сети 5G и LTE мы готовы внедрять различные решения в сфере промышленного интернета вещей и автоматизации производственных процессов на „Камазе“, которые усилят рыночные позиции российского автопрома», — приводятся в сообщении слова вице-президента МТС по облачным и цифровым решениям Дмитрия Халина.

В апреле 2018 года МТС, «Камаз» и Ericsson подписали соглашение о сотрудничестве в области создания сетей связи для беспилотного автотранспорта, разработки и внедрения промышленного интернета вещей, а также автоматизации производства на «Камазе». В феврале 2019 года на Всемирном мобильном конгрессе (MWC 2019) в Барселоне Ericsson и МТС подписали соглашение о запуске в России первых фрагментов 5G-сетей с 2019 года и дальнейшем развитии 5G-решений на действующей инфраструктуре МТС.
Источник: https://moskva.mts.ru/about/media-c...omyshlennuyu-set-5g-na-zavode-kamaz

5G, Камаз, МТС, Ericsson
  • seregin-s1 seregin-s1
    27.01.2016:56:17

    Во первых сеть уже отключили. Во вторых не частная сеть, а сеть развёрнутая на основании частного решения ГКРЧ, выделившего полосу частот для проведения экспериментов.

    Отредактировано: seregin-s1~16:56 27.01.20
    #1185721
  • seregin-s1 seregin-s1
    27.01.2020:36:30

    Уберите этот бред пожалуйста!

    #1185739
    • Human RS Human RS
      27.01.2022:32:37

      Почему нужно убирать? Официальный пресс-релиз от компании МТС подтверждает факт начала развертывания сети:

      https://moskva....na-zavode-kamaz

      #1185755
  • Александр Скориков
    27.01.2020:55:05

    Когда в Крыму сеть развернут, тогда пусть и публикуют свои новости!

    #1185741
    • Нет аватара Захарка
      27.01.2023:45:10

      А у нас что, теперь полагается все ноу-хау в первую очередь в Крым тащить? Седалище треснет…

      #1185768
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