Импортозамещение: март 2020 года. Реализовано 15 проектов

«Техмаш» завершил первый этап по созданию аппаратов реанимации © rostec.ru

Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделаноунас» и иных ресурсов, в России

реализованы более 1413 проекта импортозамещения!

Март 2020 года — 15 проектов:

1. Компания «Аэродиск» представила серию систем хранения данных «Аэродиск Восток» на базе процессоров «Эльбрус», созданную совместно с партнерами по Консорциуму российских разработчиков СХД: «Норси-Транс», ГК «Элемент», «Базальт СПО» и Институтом программных систем им. А.К. Айламазяна РАН.

Отличительная черта новой серии состоит в том, что большинство аппаратных компонентов и все программное обеспечение разработаны и произведены в России. «Аэродиск Восток» имеет необходимые сертификаты Минпромторга, Минкомсвязи, ФСТЭК и ФСБ, и потому подходит под все нормативные требования к импортозамещению систем хранения данных.

https://sdelanounas.ru/blogs/130860/

2. Первый завод по производству мини-экскаваторов MOLE в Санкт-Петербурге открыл новую линию по сборке мини спецтехники. Открытие новой производственной линии позволит выпускать высококачественную технику, которая не уступает по своим характеристикам импортным аналогам, НО дешевле ее в 1,5 раза.

https://sdelanounas.ru/blogs/130832/

3. Компания Isopan при содействии Алюминиевой ассоциации приступила к промышленному производству новых для отечественного рынка строительных конструкций — алюминиевых трехслойных сэндвич-панелей. Производство мощностью 3 000 000 кв. м панелей в год начато на предприятии компании в городе Волжском Волгоградской области.

https://sdelanounas.ru/blogs/130813/

4. ООО «Печатно-текстильная компания» открыло в Балашихе Московской области новое производство одеял, подушек и другой продукции домашнего текстиля.

Благодаря выделенному в конце 2018 года льготному займу по программе ФРП «Проекты развития» предприятие организовало новые автоматизированные производственные линии по выпуску одеял, подушек, покрывал, наматрасников, стеганого полотна, а также линию по упаковке готовых изделий.

По данным компании, доля импортных постельных принадлежностей на российском рынке составляет 65%, при полной загрузке нового производства она снизится на 5%.

https://sdelanounas.ru/blogs/130887/

5. В Челябинске создали фитотронную установку для выращивания картофеля.

Благодаря новой технологии, размножение культурных растений происходит в 60 раз быстрее. Таким образом, за 35-40 дней с квадратного метра селекционеры планируют получить до 600 единиц посадочного материала картофеля, который оздоровлен от всех вирусов, болезней и стоит в разы дешевле семенного материала высших репродукций, полученных традиционным способом.

Это позволит обеспечить сельхозтоваропроизводителей региона качественным посадочным материалом картофеля и сделать огромный шаг вперед в вопросе импортозамещения.

https://sdelanounas.ru/blogs/130881/

6. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех в октябре 2019 года начал производство терминалов для зарядки нагрудных видеорегистраторов, применяющихся в силовых структурах и специальных ведомствах. При подключении устройств видео- и аудиофиксации аппаратура считывает собранную на них информацию, архивирует и хранит в течение 30 суток для последующего скачивания. Контроль доступа к информации осуществляется по отпечатку пальца.

«Изделие проходит полный цикл производства на нашем предприятии и изготавливается полностью из отечественных комплектующих. Разработка и изготовление терминалов осуществляется в рамках решения задач импортозамещения и диверcификации производства.Проведенный анализ российского рынка показал наличие высокого спроса на подобные устройства в связи с широким применением средств видеофиксации, а также отсутствия отечественных аналогов», — рассказал генеральный директор НПП «Рубин» Андрей Тарасов.

https://sdelanounas.ru/blogs/131008/

7. Компания «Медплант» производит медицинское оборудование для экстренной медицины.

Дозатор шприцевый (насос) предназначен для длительной инфузии препаратов пациенту с заданной скоростью. Первые дозаторы «ДШП 5-20 — Шмель» поступили в продажу в конце января 2019 года.

Автоматический портативный дозатор будет незаменим в работе службы скорой медицинской помощи, медицины катастроф, военных врачей и других служб, оказывающих первую, экстренную и скорую медицинскую помощь.

Отличительной особенностью данного аппарата в группе компактных автоматических портативных дозаторов является наличие режима СЛР и удобного интерфейса управления. Это позволяет максимально упростить работу с аппаратом: требуется задавать только один параметр — скорость инфузии.

https://sdelanounas.ru/blogs/130965/

8. Компания «Кальдера» (входит в ГК «Атриум») запустила в Нижнем Новгороде новый цех по выпуску газовых и комбинированных горелок, которые используются в промышленных водонагревателях, котлах и бойлерах. Новые эффективные горелки помогут снизить энергетические затраты при производстве тепловой энергии. Мощность производства — 240 штук в год.

В настоящее время доля российской продукции на этом рынке, по данным компании, составляет 12%. Поэтому предприятия теплоэнергетики, ЖКХ и нефтегазовой отрасли вынуждены закупать горелки в Италии, Германии и других странах. После выхода цеха на полную мощность доля российской продукции на рынке вырастет до 20%.

https://sdelanounas.ru/blogs/131056/

9. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех создал первый полностью отечественный тепловизор с системой охлаждения. Аппаратура предназначена для решения задач, где требуются большая дальность обнаружения, высокое разрешение и максимальная детализация кадра.

В составе Ростеха разработку нового устройства ведет предприятие дочернего холдинга «Росэлектроника» — ЦНИИ «Циклон».

Новое оборудование представляет собой высокочувствительную тепловизионную камеру, которая состоит из фотоприемного устройства (ФПУ) и инфракрасного объектива на основе дифракционной ИК-оптики. Для охлаждения корпуса фотоприемного устройства используется микрокриогенная система, позволяющая уменьшить собственное излучение детектора и повысить разрешающую способность прибора. В тепловизоре применяется матрица форматом 640 на 512 чувствительных элементов.

Детектор тепловизора обладает высокой пороговой чувствительностью благодаря применению структур на квантовых ямах (Quantum Well Infrared Photodetector, QWIP). Аппаратура уверенно распознает объекты на расстоянии не менее 3500 м даже в широком поле зрения 10,5*7,8 градуса.

«Тепловизоры с охлаждением обеспечивают более высокую точность по сравнению с неохлаждаемыми устройствами и используются для научных исследований, контроля технологических процессов, а также в обзорных и обзорно-прицельных комплексах военной техники, в бортовых системах летательных аппаратов, в составе охранных систем. Ранее в тепловизорах с охлаждением российского производства использовались зарубежные детекторы. Специалисты „Росэлектроники“ создали первую аппаратуру на отечественной элементной базе. На данный момент создан серийный образец этой техники», — отметил исполнительный директор Ростеха Олег Евтушенко.

https://sdelanounas.ru/blogs/131051/

10. Испытания отечественных полимерных композитных материалов для МС-21 завершены.

На Иркутском авиазаводе начато производство первого серийного среднемагистрального самолета МС-21, крыло которого будет изготовлено из отечественных композитных материалов разработки группы «Унихимтек».

Благодаря этим материалам Объединенная авиастроительная корпорации (ОАК) смогла заменить продукцию компании Cytec Industries, которую перестали поставлять в Россию из-за американских санкций.

https://sdelanounas.ru/blogs/131031/

11. Российский центр гибкой электроники начал работу в городе Троицк Новой Москвы. Это контрактная компания в составе Группы «ТехноСпарк», входящей в инвестиционную сеть Фонда инфраструктурных и образовательных программ Группы РОСНАНО.

Здесь будут производить TFT-матрицы для дисплеев (электронная бумаги, ЖК-экраны, OLED-дисплеи) и сенсоров (биометрические сенсоры, детекторы рентгена и т. д. ), а также интегральные микросхемы для радиочастотных меток и датчиков.

При выходе на проектную мощность объем производства составит около 4 тыс. м2 TFT-матриц. Это 1,5 млн TFT-матриц для небольших экранов (электронных ценников или смарт-карт) или 100 тыс. TFT-матриц для экранов планшетного размера.

https://sdelanounas.ru/blogs/131020/

12. Кушвинский завод прокатных валков (КЗПВ, Свердловская область) — запустил первое в России серийное производство особо крупных прокатных валков из чугуна весом свыше 30 т.

Около 50% продукции пойдет на экспорт в Индию, Канаду и США.

До настоящего времени в России не было предприятий, которые серийно выпускали прокатные валки особо крупных размеров массой 30 т и более. Внутренний спрос удовлетворялся за счет зарубежных производителей, в первую очередь из Германии, США, Китая и Бельгии.

КЗПВ с помощью модернизированного обрабатывающего центра Waldrich Coburg создал первое в России производство прокатных валков массой более 30 т. Подобный центр по уровню оснащения и грузоподъемности является единственным в стране и одним из трех установленных в мире. Благодаря запуску производства доля зарубежных производителей на этом рынке снизится до 40%.

https://sdelanounas.ru/blogs/131203/

13. Компания «Свои» объявила о начале промышленного выпуска трубок капельного орошения в ОЭЗ «Лотос». На заводе запущены две линии, общей производительностью 200 млн погонных метров в год, формируются первые партии продукции. Инвестиции в проект составили более 500 млн рублей.

Уникальность продукции в том, что она биоразлагаемая и производится из биоразлагаемого материала — полилактида (полимер молочной кислоты), который вырабатывают из сахарной свеклы и пшеницы. Через несколько месяцев после завершения сезона полевых работ трубки растворяются в почве.

https://sdelanounas.ru/blogs/131171/

14. В конце 2019 г. «Завод подъемно-транспортного оборудования имени С.М. Кирова», входящий в Производственное объединение «ТЕХНОРОС» (далее — «ЗПТО им. С.М. Кирова», г. Санкт-Петербург), передал в эксплуатацию АО «ЦС «Звёздочка» (г. Северодвинск) первую спроектированную и полностью произведенную в России систему транспортирования судов (СТС) с автоматизированной системой управления. Грузоподъёмность системы — 14 000 т. СТС поставлена с комплектом транспортно-построечного оборудования.

Ранее оборудование подобного класса поставлялось на российские судостроительные предприятия преимущественно европейскими и корейскими компаниями, однако после введения санкций подобные поставки стали невозможными.

https://sdelanounas.ru/blogs/131274/

15. В 2018 году «ЭлеСи» получило льготный заем от Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 69 млн рублей по программе «Комплектующие изделия» на приобретение высокотехнологичного оборудования. С привлечением льготного займа предприятие модернизировало и расширило производственный цех по выпуску печатных плат, и после выхода на полную мощность планирует выпускать до 500 тысяч печатных плат в год.

Все технологии автоматизированы, а автоматические производственные линии быстро перенастраиваются с одних на другие виды печатных плат.

Среди конечных устройств, в которых используются печатные платы «Элеси» — блоки управления электроприводами, средства автоматизации, преобразователи сигналов, контроллеры, вычислительные модули, серверы и другие высокотехнологичные устройства.

Благодаря запуску проекта «Элеси» уменьшится доля зарубежных компаний на российском рынке печатных изделий.

https://sdelanounas.ru/blogs/131366/