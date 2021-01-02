Импортозамещение. Декабрь 2020 года! С Новым годом!

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Уважаемый читатель ресурса «Сделаноунас»!

Я сердечно позравляю тебя с наступившим 2021 годом!

Особые поздравления всем тем, благодаря труду которых, стараниям, а порой и героическим усилиям, все, о чем говорится на нашем прекрасном сайте, стало реальностью!

В Новом году желаю новых свершений, новых успехов в труде на благо нашего любимого Престол-Отечества! Все у нас получится, если мы не будем ныть, унывать и впадать в пессимизм…

Упехов тебе! Удачи, достатка, любви и настоящего семейного счастья!

И главное… будь здоров!

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделаноунас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1530 проектов импортозамещения!

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Декабрь 2020 года — 14 проектов:

1. ЗапСибНефтехим вышел на полную мощность

Благодаря запуску только этого завода Россия вошла в Топ-10 мировых производителей полимеров.

Приоритетным рынком для ЗапСибНефтехима является Россия, до сих пор наша страна частично импортировала полимеры, а некоторые марки не производила вообще. Возможности ЗСНХ расширяют доступный отечественной промышленности спектр марок полимерной продукции. Теперь Россия не будет зависеть от импорта полимеров, завод СИБУРа сможет на 95% удовлетворить внутренние потребности страны.

2. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех разработал самый точный отечественный тераомметр для проверки качества электронных компонентов. Прибор успешно прошел испытания на подтверждение метрологических характеристик, которые соответствуют второму разряду по государственной поверочной схеме для средств измерения сопротивления. Новая аппаратура предназначена для проведения измерительных и поверочных работ в центрах стандартизации и метрологии.

3. Инженеры-испытатели Ростсельмаш (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») провели осеннюю посевную в Ростовской области с прицепным посевным комплексом SH-820, оборудованным современной электронной системой управления.

Система была разработана конструкторским бюро дивизиона прицепной и навесной техники компании в качестве альтернативы канадской версии, которая применялась на выпускаемых посевных комплексах.

Восьмиметровый комплекс прошел наработку в 101 час и показал высокие результаты по севу озимой пшеницы, в том числе элитных сортов, с одновременным внесением азотно-фосфорных удобрений.

4. Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП) — компания «Кулон» — запустил на площадке в Санкт-Петербурге новое производство конденсаторов для радиоэлектроники. Они применяются, например, в электросчетчиках и радионавигационной аппаратуре.

С привлечением льготного займа предприятие запустило новую линию по выпуску многослойных керамических конденсаторов с высокой удельной емкостью и уменьшенными габаритами. Мощность нового производства позволяет выпускать до 2 млн единиц в месяц.

5. «Роснефть» приступила к промышленной эксплуатации катализатора гидроочистки собственного производства. Промышленная партия уникального катализатора загружена на установке гидроочистки дизельного топлива Рязанской нефтеперерабатывающей компании.

Это — первый катализатор гидроочистки дизельных фракций для российской нефтеперерабатывающей отрасли, способный полностью заменить иностранные аналоги катализаторов гидроочистки для получения дизельного топлива Евро-5 с ультранизким содержанием серы менее 10 ррм.

6. ПАО «НОВАТЭК» (далее «НОВАТЭК» и/или «Компания»), сообщает, что первый крупнотоннажный криогенный насос российского производства успешно прошел испытания на проекте «Ямал СПГ». Насос разработан и изготовлен «ОКБМ Африкантов» (входит в состав АО «Атомэнергомаш»).

Опытно-промышленные испытания насоса были проведены в действующем резервуарном парке «Ямал СПГ», в ходе испытаний подтверждено соответствие характеристик насоса требованиям технического задания. В настоящее время продолжается эксплуатация головного образца насоса.

Это первый в истории российской нефтегазохимии высоковольтный крупнотоннажный насос для перекачивания сжиженного природного газа, самостоятельно разработанный и изготовленный отечественным производителем. Электронасос будет использоваться для отгрузки сжиженного природного газа на танкеры-газовозы. Ранее Атомэнергомаш освоил производство среднетоннажных спиральновитых теплообменников СПГ и систем очистки бурового раствора для нефтегазового сектора.

7. На Южно-Приобском месторождении «Газпром нефти» успешно испытана российская роторно-управляемая система (РУС). Оборудование предназначено для бурения скважин сложной конструкции с большой протяженностью горизонтальных и наклонно-направленных участков. Тиражирование технологии позволит значительно снизить стоимость оборудования и улучшить экономику процесса строительства скважин.

При роторном бурении, в отличие от традиционного, вращается не только долото, но и вся бурильная колонна. Роторные управляемые системы позволяют в процессе вращения колонны оперативно менять траекторию бурения, достигая максимальной точности проводки скважины и эффективности нефтедобычи.

Роторно-управляемая система РУС-ГМ-195 для бурения скважин разработана российским научно-производственным предприятием «БУРИНТЕХ» и испытана на активах «Газпром нефти».

8. Промышленная группа «Конар» организовала на территории индустриального парка «Станкомаш» новое производство кузнечной продукции. Предприятие «Современные кузнечные технологии» планирует выпускать ежегодно до 20 тыс. тонн поковок валов для насосов, электродвигателей, генераторов, турбин и поковок колец, дисков, корпусов. Эти импортозамещающие изделия будут поставлять на находящиеся рядом заводы «Русские электрические двигатели» и «Нефтяные насосы», а также на предприятия в стратегических отраслях России: энергомашиностроение, атомная энергетика, судостроение, нефтегазовая промышленность.

9. «Сервисная компания Интра» — модернизировала в Миассе Челябинской области первое в России производство оборудования для безостановочного ремонта нефтяных и газовых трубопроводов.

Уровень локализации производства вырос с 80% до 100%.

С привлечением льготного займа предприятие модернизировало импортозамещающее производство оборудования и комплектующих для безостановочного ремонта и обслуживания трубопроводов нефтегазового комплекса, а также расширило ассортимент выпускаемых изделий.

10. Пермская компания «ВИПАКС» завершает испытания и готовит к выпуску уникальную разработку — первый российский видеосервер «Domination Высота» на базе отечественного процессора «Эльбрус» и российской операционной системы. Впервые в отрасли видеонаблюдения создан отечественный продукт, который обеспечит приём, хранение, воспроизведение видео и аудио сигнала с использованием российских серверных комплектующих.

«Сегодня наши инженеры покорили высоту и совершили прорыв к созданию отечественных систем интеллектуального видеонаблюдения. Разработанный видеосервер — это сбалансированная система с применением современных цифровых технологий, которая построена на отечественной компонентной базе, — говорит генеральный директор компании „ВИПАКС“ Сергей Михайлов. — Такое решение снизит зависимость от поставок иностранных комплектующих и позволит применять видеосерверы на промышленных предприятиях Российской Федерации, в соответствии с требованиями государственной программы по импортозамещению».

11. ООО «Вакууммашэлектро» запустил в Сарапуле Удмуртской Республики серийное производство датчиков давления и температуры. Локализация производства выросла с 50% до 85%. Мощность нового производства составляет более 4000 изделий в год.

На текущий момент, по данным компании, около 70% российского рынка датчиков давления и температуры для нефтегазовой и химической отрасли занимают зарубежные производители, в основном китайские и немецкие. Создание нового производства датчиков и комплектующих к ним позволит снизить долю импорта.

Потенциальными потребителями продукции являются «Роснефть», «Газпром», «Лукойл», КАМАЗ, «Сибур-Химпром», «Мечел» и другие предприятия.

12. Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП) — «Производственная торгово-финансовая компания «Технотрон» — запустил в Набережных Челнах Республики Татарстан новое производство деталей интерьера, экстерьера и автокомпонентов для грузовиков КАМАЗа, ГАЗа и других.С привлечением льготных займов ФРП предприятие наладило производство деталей экстерьера и интерьера новых тягачей КАМАЗа серии К5: передних бамперов, облицовочных панелей, панелей приборов. Мощность производства составляет 40 тысяч машинных комплектов год. Серийные поставки продукции запланированы на 2021 год.

На сегодняшний день, по данным компании, при сборке кабин аналогичных тягачей используются бамперы и панели только зарубежных производителей. Благодаря запуску нового производства доля импорта снизится.

13. Всеволожский Крановый Завод из Ленинградской области выпустил первую партию гидравлических палубных кранов, и они уже доставлены на Каспий.

Чем примечательна эта поставка? Данное оборудование практически не имеет российских аналогов и является уникальной разработкой конструкторского бюро Завода. У полноповоротных кранов стрелы меняют угол наклона и поворачиваются вокруг вертикальной оси вместе с корпусом крана на любой угол.

14. Компания «Русатом — Аддитивные технологии» открыла свой первый Центр аддитивных технологий (ЦАТ) на площадке Московского завода полиметаллов. Это первое промышленное 3D-производство в России, основанное на отечественных технологиях и оборудовании.

Основные задачи Центра — отработка технологий изготовления изделий и демонстрация возможностей применения аддитивных технологий для решения задач промышленных предприятий.

ЦАТ укомплектован 3D-принтерами собственного производства Росатома Rusmelt 300M, Rusmelt 600M и Rusmelt 600 RM для печати металлическими порошками по технологии SLM. Они работают на российском программном обеспечении и обладают параметрами и характеристиками, соответствующими международным стандартам.