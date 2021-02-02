РусГидро установило исторический рекорд по выработке электроэнергии

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Выработка электроэнергии электростанциями Группы РусГидро с учетом выработки Богучанской ГЭС, ЗАО «МЭК» и Приморской ГРЭС по итогам 2020 года увеличилась на 6% и составила рекордные 151,5 млрд кВт·ч. При этом пять гидроэлектростанций РусГидро — Саяно-Шушенская, Богучанская, Рыбинская, Нижегородская и Усть-Среднеканская — установили собственные исторические рекорды годовой выработки электроэнергии.

Всего доля Группы РусГидро в выработке электроэнергии в России по итогам 2020 года выросла до 14% по сравнению с 12,5% в 2019 году.

Выработка электроэнергии входящими в Группу РусГидро ГЭС и ГАЭС (без Богучанской ГЭС и ЗАО «МЭК») составила 103,9 млрд кВт·ч — на 10,4% больше по сравнению с 2019 годом. Выработка Богучанской ГЭС — 17,6 млрд кВт·ч, или на 9,5% выше 2019 года. Тепловые станции Группы на Дальнем Востоке (без Приморской ГРЭС) произвели 26,7 млрд кВт·ч электроэнергии, что на 0,7% выше показателей прошлого года. Выработка ветровых, солнечных и геотермальных электростанций РусГидро составила 426 млн кВт·ч.

Общий полезный отпуск энергосбытовых компаний, входящих в субгруппу ЭСК РусГидро, и расположенных в изолированных энергосистемах Дальневосточного федерального округа в 2020 году составил 48,9 млрд кВт·ч.

Высокие производственные результаты Группы РусГидро обусловлены эффективным планированием водно-энергетических режимов ГЭС в условиях повышенной водности в водохранилищах ГЭС Волжско-Камского каскада, Сибири и Дальнего Востока, вводом новых и модернизацией действующих энергообъектов, спросом на электроэнергию Группы РусГидро, в том числе связанным с ростом энергопотребления в Дальневосточном федеральном округе по отношению к 2019 году.

На 20 января 2021 года запасы водных ресурсов в водохранилищах ГЭС Волжско-Камского каскада и Сибири находятся на уровне среднемноголетних, в водохранилищах Дальнего Востока — незначительно выше среднемноголетних. В I квартале 2021 года суммарный приток воды в водохранилища на Волге и Каме, а также в Зейское и Колымское водохранилища ожидается выше нормы, приток в водохранилища на реках Сибири и Северного Кавказа — близким к норме.