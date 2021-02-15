ООО «Газпром недра» завершило строительство первой в России уникальной системы скважин

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ООО «Газпром недра» успешно завершило строительство первой в России уникальной системы, состоящей из двух скважин — вертикальной и многозабойной с большим отклонением забоя от вертикали на Нарыкско-Осташкинском метаноугольном месторождении Кузбасса. Геологоразведочные работы компанией выполняются для нужд ООО «Газпром добыча Кузнецк».

Вертикальная скважина предназначена для добычи метана из угольных пластов в результате откачки пластовой жидкости и снижения давления в пласте до уровня, необходимого для десорбции газа. Многозабойная скважина (МЗС) пересекает ствол вертикальной скважины и имеет максимальную площадь дренирования за счет боковых стволов. При этом впервые в России было использовано уникальное навигационное оборудование отечественного производства — регистратор вращающегося магнитного поля (РВМП).

При разработке концепции МЗС и на стадии разработки проектных решений специалисты Управления организации строительства скважин компании учитывали результаты исследований, сложность бурения скважин с большим отклонением забоя от вертикали, детально выбирали конструкцию скважины, разрабатывали траектории основного и боковых стволов с учетом геологических поверхностей, прорабатывали нестандартные решения возникавших проблем, ориентируясь на опыт строительства подобных скважин на метаноугольных месторождениях за рубежом.

© nedra.gazprom.ru

В ходе строительства ООО «Газпром недра» совместно со специалистами ООО «Газпром добыча Кузнецк» осуществлялся контроль 24/7 в режиме реального времени для принятия решений по изменению траектории, с учетом полученных данных в процессе бурения. Все команды направлялись непосредственно на объект представителю Заказчика компании.

Как отметил генеральный директор ООО «Газпром недра» Всеволод Черепанов, «Компанией пробурена рекордная по сложности разведочная скважина и построена уникальная система для оценки использования скважин данного типа на этапе промышленной добычи метана из угольных пластов на территории России. Успешная реализация проекта стала возможна благодаря детальной проработке вопросов проектирования, правильности выбора оборудования, высокому профессионализму сотрудников и организации процесса строительства, а также налаженной схеме взаимодействия между его участниками. Надеемся, что соблюдение технологии строительства системы позволит подтвердить высокую эффективность скважин такого типа в части обеспечения проектных уровней добычи газа».

В ближайшее время ООО «Газпром недра» планирует построить еще две демонстрационные системы скважин в рамках реализации Проекта добычи метана из угольных пластов Кузбасской группы угольных месторождений.