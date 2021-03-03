Импортозамещение. Февраль 2021 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделаноунас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1556 проектов импортозамещения!

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1. Запущено первое в России производство цифровых трансформаторных подстанций.

В Санкт-Петербурге состоялся запуск второй очереди производственного комплекса «Электронмаш». Созданы новые рабочие места для 140 человек. В новом комплексе, площадью 3 тыс. м2, будут производиться цифровые трансформаторные подстанции и оборудование для «зеленой энергетики»: ветряных и солнечных электростанций.

Предприятие планирует в год производить до 200 единиц цифровых комплексных трансформаторных подстанций. Кроме этого, будет создаваться оборудование для альтернативных источников электричества. Для этого «Электронмаш» ведет переговоры с «Роснано».

2. Компания «ГлобалИнформСервис», входящая в состав Госкорпорации «Ростех», объявила о разработке первой отечественной базовой станции LTE-Advanced, совместимой также с сетями пятого поколения. Уровень локализации производства превышает 90%.

Станция вошла в реестр телекоммуникационного оборудования российского производства (ТОРП) Минпромторга России. Базовая станция R45 °F поддерживает стандарт LTE и LTE-A и обеспечивает доступ абонентских терминалов к сети связи 4G. Стоимость базовой станции будет сопоставима с аналогичным оборудованием от зарубежных производителей.

3. Стоимость бортового комплекса оборудования может достигать 75% стоимости летательного аппарата, а важную роль в обеспечении надежности его функционирования играет бортовая кабельная сеть (БКС). Для предупреждения отказов существуют наземные авиационные системы контроля (НАСК).

На форуме «Армия-2020» группа компаний «Би Питрон» представила современную линейку модульных НАСК с импортозамещением всех ключевых компонентов. Также на стенде показали новый авиационный индикатор на основе программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС). Индикатор в реальном времени выводит данные датчиков самолета и навигационную информацию.

4. Церемония тестового пуска подготовительного производства мелованного картона состоялась 5 февраля в Пермском крае на ЦБК «Кама». Теперь оборудованию предстоит тонкая настройка, чтобы основа для создания мелованного картона — белёная химико-термомеханическая масса — имела требуемые свойства.

Новое высокотехнологичное производство по выпуску мелованного картона в Краснокамске — первое в России. Это импортозамещающий проект, где в качестве сырья используется древесина лиственных пород, в частности, осины.

Мелованный коробочный картон очень востребован на рынке: из него изготавливается одноразовая посуда, яркая упаковка для конфет, кондитерских изделий, соков, лекарств и так далее. Выход цехов на проектную мощность в 220 тысяч тонн в год позволит наполовину закрыть потребности российского рынка в мелованном коробочном картоне.

5. Запущен «Ростовский завод фильтровального оборудования». Новый завод — импортозамещающее производство комплектующих (различных фильтров и сменных фильтрующих элементов) для машиностроительной и нефтегазовой отраслей. Ростовская продукция по качеству сопоставима с лучшими зарубежными аналогами и при этом на 20-40% дешевле.

Планируемая мощность — 500 тысяч единиц продукции в год. Будет создано 25 рабочих мест. Сегодня весь персонал проходит обучение по программе «Бережливое производство».

В этом году продукция предприятия будет проходить необходимые испытания и сертификацию. После чего будет налажена поставка фильтров промышленным гигантам — «Ростсельмашу», «КамАЗу», «Петербургскому тракторному заводу» и «Минскому автомобильному заводу». В перспективе планируется расширение поставок по России и экспорта в страны Евразийского экономического союза.

6. Завод полимерных покрытий компании «Металл Профиль» открылся в Лобне. Открытие завода стало финальным этапом масштабного производственного процесса полного цикла производства металлоконструкций. Компания «Металл Профиль» входит в число лучших переработчиков стали в мире.

Проектная мощность предприятия составляет порядка шести тысяч тонн ежегодно. На нем работают около 1 200 человек. Средняя зарплата работников — семьдесят пять тысяч рублей.

Общий объем инвестиций в реализацию проекта составил около 1 млрд рублей. С открытием объекта в муниципалитете было создано 115 новых рабочих мест.

«Пять лет назад был задуман проект по импортозамещению. Мы построили цех по холодной прокатке стали, потом — цех по горячему оцинкованию и попеременному покрытию. Но краску все равно покупали. Сегодня этот этап закрывается, теперь мы сможем производить покрытие, которое требуется, и удовлетворить потребности клиентов, — рассказал глава компании Игорь Ходин.».

7. ООО «Донкарб Графит» (зарегистрировано в Челябинске, входит в группу ЭПМ) выпустило уникальный для российского рынка продукт — детали для снятия статического электричества и увеличения срока службы подшипников у турбин ветровых электростанций (графитированные элементы для токосъемников турбоагрегатов). Ранее в России никто подобную продукцию не производил. Новые элементы успешно прошли испытания и показали износостойкость в два раза выше, чем у зарубежных аналогов. Ранее полностью прекратились поставки комплектующих для электрогенерации в Россию, в результате все турбоагрегаты оказались без элементов для снятия статического электричества. Новый вид продукции позволит избавиться от импортозависимости, сообщает пресс-служба «Донкарб Графит».

8. Заемщик Фонда развития промышленности (ФРП, под управлением ВЭБ.РФ) — «Аконит-Урал» — в начале 2021 года выпустил на новом заводе в Елабуге Республики Татарстан первые партии роликов, которые используются в конвейерах для транспортировки меди, камня, угля и других грузов.

Ранее при сборке конвейеров применяли ролики, в том числе зарубежного производства — немецкого и китайского. Благодаря запуску нового производства доля импорта этих комплектующих снизится примерно до 60%.

9. Компания «Гранат Био Тех» запустила в Дубне Московской области первое в России серийное производство полного цикла двусторонних игл с камерой визуализации для забора венозной крови. Новые мощности позволяют выпускать 80 млн игл в год. Запуск нового производства снизит долю импорта на этом рынке в России до 50%.

Предприятие запустило серийное производство двусторонних игл с камерой визуализации для взятия венозной крови, которые являются частью системы, изготовленной из пластмассы, состоящей из вакуумной пробирки, держателя и двусторонней иглы.

Общий бюджет проекта по созданию нового производства составил 487 млн рублей.

10. Изготовленный НПО «Центротех» (Свердловская обл.) масс-спектрометр МТИ‑350ГМ внесли в государственный реестр средств измерений. Масс-спектрометры используют для контроля качества продукции разделительных производств. Устройство «Центротеха» — единственная отечественная альтернатива зарубежным аналогам.

МТИ‑350ГМ разработали в рамках отраслевой программы по импортозамещению. «Масс-спектрометр является единственным и обязательным оборудованием для контроля изотопного состава продукта обогащения урана на разделительных заводах, — поясняет генеральный директор „Центротеха“ Илья Кавелашвили. — Сейчас используются приборы производства 1990-х годов и начала 2000-х, их ресурс заканчивается. Украинский завод в городе Сумы, выпускавший этот тип аналитического оборудования во времена СССР, закрылся. На фоне усиливающихся санкционных ограничений приборы производства Германии и США с большой вероятностью будут для нас недоступны, поэтому МТИ‑350ГМ по сути — единственная альтернатива для модернизации парка масс-спектрометрического оборудования разделительной отрасли».

11. ООО «Бордер» — запустил в Рязани новое производство дверной фурнитуры с цветным декоративным покрытием.

Общий бюджет проекта превысил 320 млн рублей.

С помощью займа ФРП предприятие заменило устаревшее оборудование в гальвано-термическом цехе, что позволило начать выпуск новой продукции — дверных ручек с цветным декоративным гальваническим покрытием. Кроме того, увеличена общая мощность производства замков, защелок и ручек для входных и межкомнатных дверей до 2 млн комплектов в год.

В настоящее время, по оценке предприятия, только 50-60% продаваемых в России замков отечественного производства, остальные импортируются из Китая, Турции и Италии. По предварительным оценкам, запуск нового производства позволит заместить до 80% импорта, исключая узкоспециализированные замки.

12. Завод «Сокол СиЭлТи» по производству перекрёстно-склеенных деревянных (CLT) панелей запустили в Вологодской области. Предприятие построено с нуля в короткие сроки группой компаний «Сегежа Групп» при поддержке Правительства Вологодской области и Министерства промышленности и торговли РФ. Объем инвестиций в новое производство в Вологодской области — более 3 млрд рублей. Мощность — 50 тыс. м3 готовой продукции в год. Запуск нового завода благоприятно скажется на развитии экономического потенциала города Сокол, на сегодня здесь уже созданы 50 новых рабочих мест.

«Сокол СиЭлТи» реализовывать продукцию как на внутренний рынок, так и на экспорт. Наибольший спрос на CLT-панели наблюдается в странах Скандинавии и Европы.