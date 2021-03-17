«Группа Альянс» запустила золоторудный комбинат на месторождении Джеруй в Киргизии

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Сегодня запустили Таласский золоторудный комбинат на киргизском месторождении Джеруй.

Разработку крупнейшего российского инвестиционного проекта в Киргизии осуществляет компания «Альянс Алтын» (входит в «Группу Альянс»). Суммарные инвестиции в развитие месторождения Джеруй составят более $600 млн, плановое производство золота в 2021 году — порядка трех тонн.

Золоторудное месторождение Джеруй в Таласской области Киргизии было открыто геологами Северо-Киргизской экспедиции в 1968-1969 годы. Однако лишь спустя 17 лет на нем провели проектно-изыскательные работы и разработали проект технико-экономического обоснования. Советская власть одновременно планировала начать строительство на Джеруе золоторудного комбината, но из-за распада СССР весь проект тогда так и не был реализован.

За 30 лет независимости Киргизии несколько компаний, в том числе и с мировым именем, неоднократно предпринимали попытки начать разработку месторождения. По различным причинам сделать это не получалось, в том числе и из-за наличия в нем государственной доли. Лишь в 2015 году Джеруй был продан государством с аукциона за 100 млн долларов российской компании «Восток Геолдобыча». Российской стороной впоследствии специально для освоения месторождения была создана дочерняя компания «Альянс Алтын». Почти сразу после прихода на рудник «Альянс Алтын» начал возведение в Таласской области золотоизвлекательной фабрики, которое на 97% было завершено осенью прошлого года. Произошедшие в Киргизии в октябре 2020 года массовые беспорядки и смена власти отодвинули церемонию официального запуска предприятия в эксплуатацию.

Проектная мощность комбината составляет около 1,3 млн тонн руды в год. По предварительным расчетам, запасы золотосодержащей руды на месторождении Джеруй оцениваются в 21 млн тонн, а запасы золота в 100 тонн. На руднике также можно добыть примерно 30 тонн серебра. Как планируется, аффинаж драгоценного металла будет проводиться на территории Киргизии, а преимущественное право приобретения золотых слитков передано Национальному банку республики.