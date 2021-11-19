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19 ноября на Восточно-Сибирской железной дороге открыто движение поездов на втором пути на участке Тыя — Северобайкальск Байкало-Амурской магистрали, сообщает официальный telegram-канал ОАО «РЖД». Первый грузовой состав с контейнерами, ведомый локомотивом 3ЭС5К, отправился со станции Северобайкальск.

Проект Тыя — Северобайкальск — это почти 9 километров второго пути, над строительством которого трудились свыше 250 человек и почти 130 единиц техники.

Благодаря этому объекту длиной 8,8 км протяжённость двухпутных участков БАМа увеличится от станции Лена в Иркутской области до Северобайкальска в Республике Бурятия. Это позволяет повысить пропускную способность на маршруте в два раза: с 20 до 41 поезда в сутки в восточном направлении и с 16 до 36 — в западном.

При строительстве особое внимание уделялось вопросам экологии: на участке построили комплекс очистных сооружений и установили шумозащитные экраны. Кроме того, в ходе реализации проекта возведены три посадочные пассажирские платформы и три пункта обогрева для работников, новый железнодорожный мост, путепровод через автодорогу и путевой пост с микропроцессорной централизацией.

«Запуск данного объекта позволит увеличить протяжённость двухпутных участков от станции Лена до станции Северобайкальск почти на девять километров, что в перспективе даст двукратное увеличение пропускных способностей Байкало-Амурской магистрали», — отметил в своем докладе начальник Восточно-Сибирской железной дороги Вадим Владимиров.