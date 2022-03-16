В Татарстане модернизировано производство ЖБИ

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Один из крупнейших в Поволжье завод крупного панельного домостроения — «Казанский ДСК» — модернизировал цех по производству сборных железобетонных изделий (ЖБИ) и увеличил выпуск продукции на 30%. Средства на обновление предоставил Фонд развития промышленности.

В модернизированном формовочном цехе изготавливаются сборные железобетонные изделия. За счет применения современной технологии модульной магнитной опалубки начат выпуск новых видов изделий: пустотных плит перекрытий, ригелей, колонн, мостовых и составных свай, а также свай сечением 300, 350 и 400 мм и максимальной длиной до 16 м.

«В результате модернизации и внедрению новых технологий производственная мощность производства ЖБИ выросла на 30% - до 130 тысяч кубометров в год. Проект обновления производственного цеха был реализован благодаря ФРП РФ и Инвестиционно-венчурного фонда Татарстана», — рассказал директор ООО «Казанский ДСК» Андрей Некрасов.

Инвестиции в проект составили 94,6 млн рублей, из которых 52,2 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности и 22,4 млн рублей — Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан. Средства выданы в виде льготного займа по федерально-региональной программе «Производительность труда». Обновление оборудования позволило повысить производительность труда на 30% и при этом снизить себестоимость выпуска изделий на 5%.

Изделия завода применяются для жилого и промышленного строительства. Предприятие изготавливает продукцию для строительства панельных и монолитно-каркасных домов со свободной планировкой. Это расширяет архитектурные приемы для столицы Татарстана.

Также ЖБИ нового цеха используются для возведения многоуровневых парковок и в строительстве новой скоростной автомагистрали М12 «Москва — Нижний Новгород — Казань».

Увеличение производства сборных железобетонных изделий способствует решению задач национального проекта «Жилье и городская среда» и достижению национальных целей развития «Комфортная и безопасная среда для жизни».