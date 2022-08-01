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Образование

Российские школьники успешно выступили на Международной лингвистической олимпиаде

 © sun1-94.userapi.com

Триумфом российских школьников завершилась 19-я Международная олимпиада по лингвистике International Linguistics Olympiad, IOL 2022). Она проходила с 25 по 29 июля на острове Мэн.

Абсолютным победителем олимпиады стал Артем Борисов из московского лицея «Вторая школа». По итогам выступления на интеллектуальных соревнованиях Артем Бойко из Санкт-Петербурга завоевал серебряную медаль, москвички Эльвира Агеева из школы Центра педагогического мастерства и Виктория Зубкова из школы «Летово» были удостоены бронзовых медалей.

 © ug.ru

Олимпиада проходила в два тура и объединила 185 участников. Среди испытаний, которые проходили школьники в индивидуальном порядке, были задания на знание убыхского языка, языка индейцев алабама, языков нцъу и арабана, а также двух родственных языков чамской группы. Сборные команды решали лингвистическую задачу, посвященную маньчжурскому языку, носителем которого в настоящее время являются всего несколько десятков человек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

 © sun1-90.userapi.com

Международная олимпиада по лингвистике среди учащихся средних школ проводится с 2003 года. Команды молодых лингвистов со всего мира решают самые сложные задачи по языкознанию. При этом участникам вовсе не обязательно владеть специальными знаниями в области лингвистики или языков. Как отмечается на сайте олимпиады, даже самые сложные проблемы требуют только логики, терпеливой работы и размышлений.

 © sun1-57.userapi.com

Олимпийские команды формируются на основании профильных национальных состязаний. В состав сборной России в этом году вошли победители Московской традиционной олимпиады по лингвистике и медалисты Международной олимпиады по лингвистике прошлого сезона.

https://vk.com/...ll-600332_12122 ( фото)
Источник: https://ug.ru/rossijskij-shkolnik-s...unarodnoj-olimpiady-po-lingvistike/

образование, олимпиада
  • 6
    Нет аватара termometrix
    01.08.2210:16:01

    Молодцы!Поздравляю школьников, преподавателей и тренеров! Гордость России!

    #1252487
    • 4
      Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski
      01.08.2215:47:53

      Задачки в этой области сродни математичесим гоповоломкам.

      Так что это действительно гордость России!!!

      Без глубоких лингвистических знаний не обойтись государствам в современном мире — в политике, экономии, да и в области разведки тоже — особенно на стратегическом уровне.

      Американцы не раз попадались в просак из-за нехватки хороших лингвистов сопряженой с пренебрежительном отношением к другим народам.

      Отредактировано: Roman Wyrzykowski~18:40 01.08.22
      #1252492
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