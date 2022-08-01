Российские школьники успешно выступили на Международной лингвистической олимпиаде
Триумфом российских школьников завершилась 19-я Международная олимпиада по лингвистике International Linguistics Olympiad, IOL 2022). Она проходила с 25 по 29 июля на острове Мэн.
Абсолютным победителем олимпиады стал Артем Борисов из московского лицея «Вторая школа». По итогам выступления на интеллектуальных соревнованиях Артем Бойко из Санкт-Петербурга завоевал серебряную медаль, москвички Эльвира Агеева из школы Центра педагогического мастерства и Виктория Зубкова из школы «Летово» были удостоены бронзовых медалей.
Олимпиада проходила в два тура и объединила 185 участников. Среди испытаний, которые проходили школьники в индивидуальном порядке, были задания на знание убыхского языка, языка индейцев алабама, языков нцъу и арабана, а также двух родственных языков чамской группы. Сборные команды решали лингвистическую задачу, посвященную маньчжурскому языку, носителем которого в настоящее время являются всего несколько десятков человек, сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.
Международная олимпиада по лингвистике среди учащихся средних школ проводится с 2003 года. Команды молодых лингвистов со всего мира решают самые сложные задачи по языкознанию. При этом участникам вовсе не обязательно владеть специальными знаниями в области лингвистики или языков. Как отмечается на сайте олимпиады, даже самые сложные проблемы требуют только логики, терпеливой работы и размышлений.
Олимпийские команды формируются на основании профильных национальных состязаний. В состав сборной России в этом году вошли победители Московской традиционной олимпиады по лингвистике и медалисты Международной олимпиады по лингвистике прошлого сезона.
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