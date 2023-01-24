Закончили монтаж и передали Заказчику АО «Дальэнергомаш» — токарно-карусельный станок модели модели 1525Ф3.

Токарно — карусельные станки предназначены для черновой и чистовой обработки стальных и чугунных деталей, изделий из цветных металлов и их сплавов, а также из неметаллических материалов.Станок 1525Ф3 позволяет обрабатывать детали максимальным диаметром до 2500мм и весом до 16тн.

токарно-карусельный станок с ЧПУ 1525Ф3 © Фото из открытых источников

Основными достоинствами токарно — карусельных станков являются:

обработка негабаритных заготовок большой массы;

простота установки и закрепления крупных заготовок и изделий;

возможность использования для обработки нескольких инструментов;

большой спектр выполняемых операций.

Станкостроительные заводы, которые активно производили данные станки во времена СССР, в большинстве своем прекратили их производство или значительно снизили количество выпускаемых станков. Однако очевидным фактом является то, что отечественные токарно — карусельные станки, как правило, станки уникальные, продолжают прекрасно функционировать, а их надежность доказана годами безупречной работы. В настоящее время остро встал вопрос ремонта и модернизации токарно- карусельных станков, так как приобрести новый такой станок не всегда представляется возможным, кроме того ремонт занимает 4-6 месяцев, а изготовление нового станка более года. - комментирует директор ООО Первая станкостроительная компания — Яшкин Евгений

систему ЧПУ Fanuc i0TF © Фото из открытых источников

В конструкции станка использовалась б/у станина советского станка с профессионально сделанной модернизацией и полным капитальным ремонтом. Стойки, поперечина, суппорта — шлифовалось, новые ШВП, подшипники, гидравлика, смазка и т. д. Станок оснащен УЧПУ и приводами подач- ф. FANUC (Япония). Система ЧПУ FANUC i0TF с подключёнными опциями:

Manual Guide это функциональная среда, позволяющая оператору в простом диалоговом режиме осуществлять создание, редактирование, проверку управляющих программ ManualGuide позволяет осуществлять обработку в ручном режиме как на универсальном оборудовании.

Опция двухконтурная обработка — позволяет одновременно работать левым и правым суппортом.

Из технических особенностей: Для нарезания резьб, в конструкции стола был установлен круговой фотоэлектрический датчик с разрешением 6400 имп./об., что позволило добиться требуемой точности даже при нарезании многозаходных резьб.

Станок будет эксплуатироваться в России на предприятии АО «Дальэнергомаш» г. Хабаровск, — это современное, динамично развивающееся предприятие, специализирующееся на производстве, продаже и сервисном обслуживании энергетического оборудования для различных отраслей промышленности.

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