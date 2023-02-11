Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в январе 2023 года

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Агропромышленный комплекс продолжает уверенно развиваться. Производство продукции сельского хозяйства в России в январе — декабре 2022 года по предварительной оценке составило 110,2%, говорится в материалах Росстата.

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в январе 2023 года было открыто 10 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено и модернизировано 2 новых крупных объектов с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 5 млрд рублей (к сожалению, по 3 объектам объём инвестиций не озвучены).

В обзор вошли:

— птицеводство — 3

— переработка молока — 2

— пищевая промышленность — 3

— переработка зерна — 1

— семеноводство — 1

В Воронежской области открыто производство концентрата молочного белка

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ГК «Молвест» открыла в городе Калач Воронежской области площадку по глубокой переработке молока, сообщает Milknews со ссылкой на компанию. На площадке будет производиться 85%-ный концентрат молочного белка (КМБ).

Инвестиции в проект составили около 2 млрд руб.

Проектная мощность цеха составляет 2,5 тыс. т КМБ в год, что составляет 25,5% от объема импорта в 2021 году. За сутки новые мощности способны переработать 200 т молока.

На птицефабрике в Костромской области построен новый комплекс по выращиванию цыплят

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Новый комплекс галичской птицефабрики состоит из четырёх цехов. Каждый из них рассчитан на 131,5 тыс. голов. Три из них уже запустили в работу. Комплекс выстроен с учетом современных ветеринарных стандартов.

Четвёртый корпус пока пуст. Строительство и монтаж оборудования здесь закончили совсем недавно. Но уже весной сюда заселят 130 тысяч цыплят. Присматривать за ними будут всего три сотрудника галичской птицефабрики, раньше — требовалось не меньше 8 птичниц.

Инвестиции в проект составили около 850 млн рублей.

В Татарстане открылся инкубаторий для разведения индеек

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В Сабинском районе Республики Татарстан открыли первый инкубаторий словацкой компании «Бранко Нитра» более чем за 200 млн рублей.

На первом этапе инкубаторий обеспечит объём в 116 тыс. яиц в месяц, в будущем производство увеличат вдвое за счёт дополнительных выводных шкафов.

В Череповце открылась самая большая в стране линия по производству кексов

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28 тонн кондитерских изделий за сутки производят на предприятии «Русский бисквит». Маффины выпекают в 28-метровой печи 20 минут. Используют натуральные ингредиенты: сахар, муку, яичный меланж, крахмал, растительное масло, ванилин. Качество продукции проверяют в специальной лаборатории.

За 26 лет работы череповецкая компания стала одним из лидеров рынка кондитерских изделий. Продукция продается по всей России, в странах ближнего и дальнего зарубежья. Новая линия маффинов позволит «Русскому бисквиту» занять ещё большую нишу рынка.

На этой производственной линии организовано 106 новых рабочих мест.

«Мираторг» запустил новые линии на комплексе по переработке овощной продукции в Тульской области

Агрохолдинг «Мираторг» вложил 150 млн рублей в новые проекты, которые реализованы на комплексе по переработке плодоовощной продукции и картофеля в Тульской области. В результате был не только расширен ассортимент продукции, но и увеличено число рабочих мест на овощном проекте до 1,1 тыс.

— Недавно «Мираторг» начал производство квашеной и маринованной капусты. Новинки выпускаются на линии солений мощностью 5,4 тыс. тонн в год. «Рецептуры основаны на традиционных русских рецептах, без усилителей вкуса и ароматизаторов. Функциональная упаковка позволяет сохранять продукт в течение 30 дней», — говорится в сообщении.

— на Тульском комплексе запущена линия заморозки овощей мощностью более 25 тыс. тонн в год. Сырьём для линии стали кабачки, брокколи, цветная капуста и другие овощи. Особенностью производства является быстрая и равномерная заморозка, без повреждений и с минимальной потерей веса.

На тюменской птицефабрике «Пышминская» завершён один из этапов реконструкции

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На птицефабрике «Пышминская» завершился очередной этап реконструкции основного производства.

Из эксплуатации выведено 20 устаревших и ветхих птичников. Взамен построено два новых автоматизированных восьмиярусных птичника, в каждом предусмотрен автоматизированный яйцесбор и магистральный транспортёр яиц.

В результате реализации данного этапа инвестиционного проекта уже в 2023 году за счёт увеличения птицемест возрастут производственные мощности и увеличится годовой валовой сбор яиц.

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Общий объём инвестиций в строительство производственных помещений и приобретение современного оборудования первой очереди программы превысил 1 млрд рублей.

В Тверской области запустили вторую очередь крупного комбикормового завода

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27 января ООО «Коралл» ввело в эксплуатацию в Бежецке вторую очередь завода по производству комбикормов.

Первая очередь комбикормового завода была запущена в 2018 году. Суммарная мощность производства с вводом второй очереди составит более 350 тыс. тонн продукции в год.

Новый объект ООО «Коралл» стал завершающим этапом десятилетнего инвестиционного проекта компании с объёмами вложений свыше 30 млрд рублей и созданием более 2 тыс. рабочих мест.

Сырзавод «Агросилы» в Татарстане запустил линию полутвёрдых сыров

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Холдинг «Агросилы» реализовал проект в 2022 году на площадке в Набережных Челнах. Производство рассольных сыров было начато в марте 2022 года, полутвёрдых — в сентябре 2022 года.

Общий объём инвестиций в две линии по производству сыров составляет 1,6 млрд руб. Из них порядка 1,2 млрд руб. направлено на приобретение оборудования для производства. Остальные средства пошли на работу по реконструкции завода.

В Северной Осетии открыли новый селекционно-семеноводческий центр

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23 января в Республике Северная Осетия-Алания состоялся запуск важнейшего импортозамещающего проекта в российском картофелеводстве — дан старт работе Северо-Кавказского селекционно-семеноводческого центра. Предприятие, оснащенное самым современным технологическим оборудованием, будет производить микрорастения и мини-клубни оригинального картофеля, выращенные по технологии in vitro.

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Мощность селекционно-семеноводческого центра компании «ФАТ-АГРО» составляет 1 млн штук микрорастений и 5 млн мини-клубней в год.

Новый комплекс позволит обеспечить 20% потребности России в семенах картофеля.

«Мираторг» запустил вторую линию по выпуску котлет на заводе в Брянской области

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Агропромышленный холдинг «Мираторг», крупнейший производитель говядины в России, в конце января ввёл в промышленную эксплуатацию линию по производству котлет для бургеров на автоматизированном комплексе по убою и переработке крупного рогатого скота в Выгоничском районе Брянской области.

Инвестиции в расширение производства составили 100 млн рублей.

С пуском нового оборудования, рассчитанного на выпуск 10,7 тонн продукции в сутки, на предприятии заработали две линии, специализирующиеся на выпуске котлет для фирменной ресторанной сети «Стейк & Бургер». Общие мощности позволят заводу выпускать до 7,8 тыс. тонн продукции в год.