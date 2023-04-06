В Красноярске начали монтаж турбины отечественного производства нового поколения

© avatars.dzeninfra.ru

На Красноярской ТЭЦ-3 подрядчики СГК начали монтировать турбину нового энергоблока, мощностью 185 мегаватт. Монтируется турбина отечественного производства с Уральского турбинного завода нового поколения Т-185/220-12,8-NG.

Она состоит из трех цилиндров — низкого, среднего и высокого давления. Её технолологическая особенность — реактивное облопачивание. С этой технологией пар более эффективно выполняет свою работу, но такое оборудование требует высокой точности в исполнении и большего внимания в эксплуатации. Из цилиндра низкого давления перегретый пар поступает в подогреватели сетевой воды. Так как новый энергоблок рассчитан на достаточно высокую тепловую нагрузку — 270 Гкал/час, подогреватели также установлены большие.

Я уже писал про возведение второго энергоблока Красноярской ТЭЦ-3, строящегося по федеральной программе модернизации мощностей ДПМ-2. И про то, как эта новая ТЭЦ поможет в решении насущной проблемы Красноярска — угольного смога, из-за которого в городе с изрядной регулярностью вводится режим «черного неба».

© avatars.dzeninfra.ru

Работы в котельном отделении

© avatars.dzeninfra.ru

Красноярская ТЭЦ-3. Слева — действующий энергоблок, справа — пристраивается новый

И вот начат новый этап строительства: установка сердца энергоблока началась с подъема на фундамент одной из самых массивных частей турбины — основания цилиндра низкого давления. Деталь массой 110 тонн поднимали на 12-метровую отметку с помощью двух мостовых кранов.

© avatars.dzeninfra.ru

Груз закрепили на кранах с помощью четырех строп, каждая из которых может выдержать 50 тонн

Следом за ЦНД предстоит установить остальные части турбины и генератор. Все необходимые комплектующие уже находятся на станции.

© avatars.dzeninfra.ru

Части цилиндра высокого давления

Как это происходило можно увидеть на видео

©Видео с / https://www.youtube.com/embed/D7hK2B9OuYA

Материалы предоставлены пресс-службой «Сибирской генерирующей компании».

Ввод второго энергоблока мощностью 185 МВт, тепловой мощностью — 270 Гкал/ч намечен на конец 2024 года. Проект, стоимость которого оценивается в 27,5 млрд рублей, позволит, повысить качество и надежность энергоснабжения Красноярска, создать новые возможности для развития активно застраиваемого Советского района и микрорайона Покровка. Также с вводом нового энергоблока ТЭЦ-3 у энергетиков появится возможность перераспределить мощности в городе и разгрузить Красноярскую ТЭЦ-1.

Это позволит осуществить реконструкцию устаревшего оборудования Красноярской ТЭЦ-1, а также закрыть устаревшие угольные городские котельные. К тому же ТЭЦ-3 расположена вдали от жилых массивов, и распределение на неё нагрузки снизит выбросы на ТЭЦ-1. Таким образом это значительно улучшит экологию Красноярска.

Общий объем инвестиций по проектам ДПМ-2 в Красноярске составляет 44,3 млрд рублей. Срок завершения этих работ — до конца 2024 года. По этой программе так же была модернизирована турбина № 1 Красноярской ТЭЦ-2 мощностью 110 мегаватт. На агрегате установили новый цилиндр высокого давления и систему электрогидравлического регулирования — это повысит отказоустойчивость оборудования.