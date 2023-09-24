Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в июле-августе 2023 года

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Сельское хозяйство страны продолжает уверенно развиваться. За январь-июль индекс производства сельскохозяйственной продукции составил 101,4% к соответствующему периоду прошлого года.

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в июле 2023 года было открыто 13 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 5 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый.

Общий объём вложенных средств в проекты составляет почти 31 млрд рублей.

В обзор вошли:

— хранение и переработка зерна — 4

— тепличные комплексы — 2

— свинокомплексы — 1

— молочные комплексы — 1

— птицеводство — 1

— производство молока — 1

— переработка масличных культур — 1

— пищевая промышленность — 1

— семеноводство — 1

«Дамате» запустила в КЧР производство консервов

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Группа компаний «Дамате», реализующая в СКФО проект по производству баранины, запустила производство консервов. Новый проект реализован в рамках модернизации крупнейшего в России завода по переработке баранины в г. Черкесск (Карачаево-Черкесская Республика).

Мощность производства консервов — 5,5 тысячи тонн мясной продукции или до 20 млн банок в год.

Инвестиции в строительство и оборудование составили 231 млн рублей.

В Иркутской области запущен завод по переработке масличных культур

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Первую линию завода по переработке масличных культур и производству рапсового масла запустили в поселке Залари. Новое производство открылось на базе ООО «Забайкальский Агрохолдинг». Мощность составит 50 тысяч тонн сырья в год. На предприятии используют метод прессования и экстракции сырья. Сегодня начал свою работу цех прессования, планируется перерабатывать до 150 тонн сырья в сутки.

Инвестиции в проект превысили 400 млн рублей.

В Тамбовской области запустили элеваторный комплекс мощностью 90 тыс. тонн

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Новый элеваторный комплекс мощностью более 90 тыс. тонн в год открыли в Моршанском районе Тамбовской области. Инвестиции в проект составили 675 млн рублей.

Новый элеватор построен на месте старого за 2 года.

С вводом в строй элеваторного комплекса в Моршанском муниципальном округе общие мощности хранения инвестора — Группы «Агроинвест» в Тамбовской области достигли более 200 тысяч тонн. Практически каждая десятая тонна тамбовского зерна хранится здесь.

В Кабардино-Балкарии открылась первая очередь крупного тепличного комплекса

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20 июля в Кабардино-Балкарской Республике состоялся запуск первой очереди тепличного комплекса по производству плодоовощной продукции защищённого грунта «Чегем Агро».

Тепличный комплекс расположен в Чегемском районе Республики. Первая очередь предприятия площадью 37,6 га обеспечит работой 461 жителя региона, а его мощность составит 19,2 тыс. тонн томатов в год.

Общий бюджет проекта составляет 9,2 млрд руб.

Компания «Агроэко» ввела в эксплуатацию новый свинокомплекс в Воронежской области

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2 августа в Воронежской области состоялся официальный запуск свиноводческого комплекса АГРОЭКО — «Осетровский». Это крупный инвестиционный проект холдинга на территории Верхнемамонского района.

Ферма стала 36-й свиноводческой площадкой в Воронежской области, которая в том числе будет специализироваться на производстве мраморной свинины.

Инвестиции в строительство составили 2,57 млрд рублей.

В Тотемском округе Вологодской области открылась роботизированная молочная ферма

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Первую очередь молочно-товарной фермы с системой добровольного доения открыли в деревне Кудринская в Тотемском округе. Новый коровник рассчитан на 300 голов.

Инвестиции составили 235 млн рублей.

На ферме автоматизировано практически всё. Доение осуществляется с помощью четырёх роботов. Коровы сами выбирают удобное для них время и подходят к установке. Для кормления животных также используют технику — специальный смеситель-раздатчик. Кормление происходит два раза в сутки. Воду подают автоматические поилки. Для комфорта животных установлены щётки-маятники и вентиляторы.

В Тюменской области запустили блок родительского стада племенного репродуктора индейки

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Блок родительского стада племенного репродуктора индейки на единовременное содержание 64,5 тыс. голов птицы запустила Группа компаний «Дамате» в Исетском районе Тюменской области 15 августа.

Таким образом, запущены все птицеводческие объекты репродуктора. Новый птицеводческий блок состоит из пяти площадок, на каждой из которых расположено пять птицеводческих корпусов: четыре — для маточного поголовья и один — для самцов.

Общие инвестиции в проект составили 6,1 млрд рублей.

В Мордовии открыт новый комбикормовый завод

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В посёлке Красноармейский Кочкуровского района Мордовии завершено строительство комбикормового завода.

Инвестиционный проект по строительству завода для производства гранулированных комбикормов для свиней и индейки мощностью 10 тонн в час реализовала Агрофирма «Норов»

Мощность предприятия составляет 10 тонн в час. Отметим, что корма с нового завода полностью покроют потребности собственных предприятий группы компаний «Норов».

Инвестиции в проект составили 291 млн рублей.

«Мираторг» запустил семеноводческий центр в Курской области

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22 августа АПХ «Мираторг», ведущий агропромышленный холдинг полного цикла в России, открыл в Ворошнево Курской области селекционный центр по производству семян сельхозкультур мощностью 27,4 тысячи тонн в год, сообщает пресс-служба холдинга.

Комплекс специализируется на подработке и протравливании семенного материала зерновых, зернобобовых культур и многолетних трав. В качестве сырьевой базы выступают семена пшеницы, ячменя, сои, кукурузы, подсолнечника, рапса, райграса, овсяницы, клевера и люцерны. Ожидается, что центр выйдет на полную загрузку уже в 2023 году.

Инвестиции в строительство центра составили 847 миллионов рублей.

В Заринском районе Алтайского края открыт крупный молочный комплекс

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22 августа состоялось открытие крупнейшего в Заринском районе молочного комплекса «Яново».

Построенный животноводческий комплекс рассчитан на стадо более 6 200 голов, по плану рассчитывают производить больше 35 тысяч тонн молока. Как рассказали сегодня руководители компании, здесь будет работать 250 человек.

Инвестиции в весь проект составили 7 млрд рублей.

В Рязанской области открыли зерносушильный комплекс

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В селе Чёрная Речка Сапожковского района открыт комплекс по приёмке, сортировке и сушке зерна.

Строительство комплекса было начато в 2022 году. Зерносушилка оснащена отечественным оборудованием компании «Мельинвест».

Мощность комплекса составляет 100 тонн зерна в час, в ближайшие три года рядом планируют построить также зернохранилище на 30 тыс тонн зерна.

В строительство инвестировали 216 млн рублей.

Агрохолдинг «Русское поле» запустил новый комбикормовый завод в Нижегородской области

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Завод будет способен выпускать 280 тысяч тонн кормов в год — это фактически двукратное увеличение мощности предприятия.

Новое производство в г. Павлово позволит обеспечить кормом птичники, которые компания создаёт в регионе.

Объём инвестиций в производство превышает 800 млн рублей.

В Мордовии запущен тепличный комплекс

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В Саранске начал работу новый тепличный комплекс производительностью 9 тысяч тонн овощей в год.

ГК «РОСТ», которая является инвестором, вложила в проект около 2,4 млрд рублей.

В результате за 2 года построены теплицы площадью 8 га, создано 124 новых рабочих мест.