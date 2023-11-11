Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в октябре 2023 года

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Производство продовольствия в России за 9 месяцев 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросло на 6,5%, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В сентябре в годовом выражении рост составил 6,7%.

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в октябре 2023 года было открыто 13 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущено 8 новых крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый.

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 31 млрд рублей (по 1 объекту объём инвестиций неизвестен).

В обзор вошли:

— пищевая промышленность — 6

— молочные комплексы — 4

— хранение и переработка зерна — 1

— птицеводство — 1

— другие объекты — 1

В Тюменской области открылся завод по глубокой переработке гороха

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2 октября в деревне Савино Ишимского района начала работу первая очередь завода «Протенсиб».

Это первый в России завод по глубокой переработке гороха. Предприятие создаст около двухсот новых рабочих мест и будет перерабатывать 70 тысяч тонн гороха, выращенного в регионе, в изолят горохового белка, клетчатку и крахмал.

Запуск уникального завода позволит Тюменской области создать кластер инновационного направления по глубокой переработке зернобобовых в Ишимском районе где уже действует завод «Аминосиб» по переработке пшеницы (лизин).

Агрохолдинг «Юбилейный» инвестировал в проект 6 млрд 700 млн рублей.

В Курганской области открыта роботизированная молочная ферма

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6 октября в Далматовском округе Курганской области открыта новая роботизированная молочно-товарная ферма.

Проект был реализован ООО «КХ Барабинское».

Объём инвестиций составил 180 млн руб.

Построено 2 корпуса, смонтированы системы поения, вентиляции, навозоудаления, роботизированного доения, молокопровод, танкеры для охлаждения молока.

С учётом второй очереди комплекса (первая была сдана в 2021 году) молочное стадо в хозяйстве приблизится к 1000 голов.

Новая рыбоперерабатывающая фабрика открылась в Мурманской области

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6 октября в посёлке Лиинахамари Печенгского округа Мурманской области состоялась церемония пуска новой фабрики по переработке рыбы ООО «Русский лосось».

Фабричный комплекс состоит из производственного здания, административно-бытового корпуса, здания очистных сооружений, холодного склада. Максимальная мощность производства рассчитана на 165 тонн продукции в сутки. Численность работников составляет 92 человека.

Вложения в производство составили 1,1 миллиарда рублей.

В Псковской области открылась крупная ферма роботизированного доения

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11 октября ООО «ПсковАгроИнвест» открыло первую в Псковской области ферму роботизированного доения, рассчитанную почти на 4 тыс. голов крупного рогатого скота.

Объём производимого сырого молока в сутки составляет 30 тонн.

Общий объём инвестиций в предприятие — 3 млрд рублей.

На ферме создано 73 новых рабочих места.

«ЭкоНива» открыла крупный молочный комплекс в Московской области

© Фото из открытых источников

12 октября подмосковном Ступино открылся животноводческий комплекс «Бортниково». Комплекс вошел в состав подразделения «Ступинская Нива», которое производит сырое молоко.

Производственная мощность нового животноводческого комплекса -34 тыс тонн сырого молока в год. Он рассчитан на 8 тыс 650 голов крупного рогатого скота. Там расположены четыре коровника, две площадки с индивидуальными домиками для телят, три — для молодняка. Есть склад, силосная площадка. «Молочная карусель» рассчитана на одновременное доение 72 коров.

© Фото из открытых источников

Инвестиции в «Бортниково» превысили 4 млрд рублей.

Компания «Виола» запустила новую производственную линию в Подмосковье

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На заводе «Виола» в подмосковном городском округе Одинцово увеличили производственные мощности. Компания завершила очередной этап масштабного инвестпроекта по развитию предприятия, результатом которого стал запуск обновлённой линии по производству плавленых сыров в «ваннах». Рост максимальной производственной мощности предприятия за год с учетом всех работ превысил 50%.

Ранее, весной этого года, компания сдала в эксплуатацию линию по фасовке полутвёрдых сыров.

«Суммарный объём годовых инвестиций компании Viola в 2023 году составил порядка 250 миллионов рублей.

В Курской области запущено предприятие по переработке свиной мукозы

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18 октября АПХ «Мираторг» и «Ван Хэссеен» запустили совместное предприятие «Гепаринус» в Октябрьском районе Курской области.

Инвестиции в проект составили 1,6 млрд рублей. Создано более 40 новых рабочих мест.

Новый проект предусматривает переработку свиной мукозы — слизистой оболочки тонкого кишечника свиней — мощностью до 40 тыс. тонн в год и производство следующих продуктов:

— начальной формы фармацевтического гепарина в концентрированном виде объёмом 70 тонн в год,

— кормового гидролизованного белка объёмом 8 тыс. тонн в год.

Новый колбасный цех открыт в подмосковном Сергиевом Посаде

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Свыше 100 рабочих мест добавилось к основному штату сотрудников Сергиево-Посадского мясокомбината после открытия нового колбасного цеха.

Предприятие совсем недавно закончило реконструкцию основного производственного корпуса.

Всё оборудование в реконструированном цехе — новое и современное. Примечательно, что средства на модернизацию мясокомбинат заработал с помощью выпуска облигаций и выхода с ними на биржу. Ценные бумаги раскупались в считанные дни. Это механизм позволил привлечь свыше 500 млн рублей.

Комплекс по выращиванию и переработке салатов запустили на Кубани

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Новый комплекс включает в себя агроплощадку «Салаты с моря» в станице Раевской и завод по переработке салатов и овощной продукции «Белая Дача Юг» в станице Брюховецкой.

Инвестиции в проект составили более 2,6 млрд рублей.

Ежегодно комплекс «Салаты с моря» планирует выпускать до 5 тыс. тонн продукции — рукколу, шпинат, салаты айсберг, романо, фриссе и радиччо.

Предприятие предоставит 195 новых рабочих мест.

В Алтайском крае открылось новое производство мясных консервов

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ООО «МПК Алтай» освоила новое направление деятельности и запустила цех по производству мясных консервов с массовой долей мясных ингредиентов до 80%, что соответствует высокому качеству продукции.

Собственная переработка скота позволяет использовать только свежее сырьё.

Проектная мощность — 1,2 млн банок в год. На производстве создано более 30 новых рабочих мест.

Проект цеха разработан инженерно-технологической службой предприятия, оборудование в цехе преимущественно российское.

Крупный птицеводческий комплекс запущен в подмосковном Сергиевом Посаде

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Селекционно-генетический центр «Смена» начал работу в Сергиевом Посаде Московской области.

Он состоит из 5 производственных площадок и 20 новых птичников. Здесь будут растить племенное поголовье отечественных кур-бройлеров.

Мощность комплекса 26 млн инкубационных яиц в год.

На реализацию проекта было выделено 8,3 млрд рублей, из которых более 2 млрд — средства регионального бюджета, 5 млрд — федерального.

На Вологодчине запустили молочный завод после реконструкции

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24 октября в Грязовецком округе Вологодской области запустили производство предприятия «Северное молоко» после масштабной реконструкции.

Работы стартовали в 2018 году. Объём инвестиций превысил 3 миллиарда рублей, две трети из этой суммы были предоставлены предприятию по льготному кредитованию Минсельхоза России.

Проведён капитальный ремонт помещений, заменено оборудование приёмно-аппаратного цеха, цехов по производству сливочного масла, сухих молочных продуктов и творога, линий по розливу цельномолочной продукции и складских комплексов.

Реконструкция производства позволила увеличить ежесуточный объём переработки молока-сырья с 350 до 530 тонн.

Курганское «Агро-клевер» запустило в работу молочно-товарную ферму на 400 коров

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ООО «Агро-клевер» 25 октября ввело в эксплуатацию молочно-товарную ферму на 400 коров в селе Мальцево Шадринского округа Курганской области.

Ферма была построена в течение 2022-2023 годов на 400 голов фуражного стада привязного содержания с учётом современных требований по составу основных объектов строительства (санпропускник, кормопункт, площадка для компостирования навоза и т. д. ). На ферме планируют содержать коров высокопродуктивных голштинской и черно-пестрой пород.

Сумма инвестиций в проект составила 460 млн рублей.

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