Крупнейшие объекты промышленности, запущенные в 2023 году

В России продолжается устойчивый рост промышленного производства. Согласно данным Росстата индекс промпроизводства по итогам 2023 года составил 3,5%.

Опережающими темпами рос обрабатывающий сектор промышленности — 7,5%.

«Сделано у нас» представляет 11 крупнейших заводов, цехов и линий, запущенных в 2023 году, с объявленными инвестициями более 10 млрд рублей.

Март.

В Санкт-Петербурге запустили вторую очередь завода Фармасинтез-Норд

Группа компаний «Фармасинтез» запустила вторую очередь своего петербургского предприятия «Фармасинтез-Норд».

Это крупнейший научно-производственного комплекс, где по программе импортозамещения выпускаются лекарственные препараты против рака.

Первая стоимостью 2,5 млрд рублей работает в Центре трансфера технологий (ЦТТ) ОЭЗ с 2017 года. Число сотрудников на этом предприятии благодаря этой истории выросло с 776 до 1100 человек. Объём вложений в этот проект составляет 13,8 млрд рублей.

Запуск третьей очереди запланирован на 2026 год.

Май.

Горно-обогатительный комбинат на месторождении «Тэутэджак» запустили на Колыме

ООО «Рудник Тэутэджак» (входит в концерн «Арбат») приступило к добыче и переработке драгметаллов на одноименном месторождении в Магаданской области.

Новое предприятие построено на непростых территориях Магаданской области. Благодаря проекту объемы добычи предприятий концерна «Арбат» увеличатся в два раза (сейчас «Арбат» выпускает порядка 3 тонн золота в год — ИФ). Создано 300 высокооплачиваемых рабочих мест.

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По информации Министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, балансовые запасы золота на месторождении «Тэутэджак» составляют 16,596 тонны, серебра — 12,2 тонны. Среднее содержание золота 3,98 г/т, серебра 2,91 г/т. Оценка прогнозных ресурсов золота на лицензионном участке составляет: 33 тонны (категория Р1) и 12 тонн (категория Р2).

Ранее сообщалось, что объём инвестиций в проект оценивался в 11 млрд рублей.

Июнь.

В Пермском крае открыт крупный завод по производству аммиака, карбамида и меламина

19 июня Компания «Метафракс Кемикалс» запустила в Губахе Пермского края производство аммиака, карбамида и меламина.

Комплекс производства расположен на территории 30 га.

На АКМ будет работать 387 человек, из них 92 оператора — в центре управления производством, откуда контролируются технологические процессы. Процесс непрерывный, смена каждого оператора длится 12 часов.

© permkrai.ru

Ожидается, что на заводе будет производиться около 600 тыс. т карбамида, более 300 тыс. т аммиака и 41 тыс. т меламина в год.

В 2021 году стоимость проекта оценивалась примерно в 85 млрд рублей.

Сентябрь. Самый ударный месяц.

Горно-металлургический комбинат «Удокан» выпустил первый медный концентрат

Это крупнейший запущенный объект 2023 года.

11 сентября в Забайкальском крае запущена первая очередь обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан». Удокан дал первый медный концентрат.

ГОК «Удокан» будет введён в эксплуатацию в два основных этапа. В первую очередь запущены две нитки измельчения и обогащения по технологии коллективной и сульфидной флотации.

Инвестиции в первую очередь ГМК ранее оценивались в 230 млрд рублей.

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Активно ведётся строительство второй очереди Удоканского ГМК с озвученными инвестициями в 289 млрд рублей.

Под Вологдой запустили крупный фанерный завод

© okuvshinnikov.ru

22 сентября завод по выпуску 180 тыс. куб. широкоформатной берёзовой фанеры в год запустили в посёлке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области.

Предприятие станет одним из самых крупных фанерных производств в стране. Территория завода составляет почти 30 га, производственные площади — 45 тыс. кв. м.

Инвестиции в проект составили 12,5 млрд рублей.

© novel-group.ru

Производство выстроено по безотходному принципу. Технологическую щепу будет потреблять соседнее предприятие «Вохтогалесдрев», пыль и опилки пойдут в топливные брикеты, а отходы, не подлежащие переработке (например, ил, накапливающийся в бассейнах), планируется сжигать в котельной для снабжения теплом технологических потребителей.

Проект реализовали группа компаний «Вологодские лесопромышленники» и АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат».

На Омском НПЗ запущен новый комплекс первичной переработки нефти

22 сентября «Газпром нефть» запустила на Омском нефтеперерабатывающем заводе комплекс первичной переработки нефти нового экологического поколения.

Комплекс заменит 6 предыдущих установок.

Комплекс будет перерабатывать:

— 8,4 млн тонн нефти,

— 1,2 млн тонн газового конденсата.

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Инвестиции Газпром нефти в проект превысили 66 млрд руб.

Компания «Павлик» запустила в Магаданской области вторую очередь ЗИФ

Компания «Павлик» запустила вторую очередь золотоизвлекательной фабрики горно-обогатительного комбината «Павлик».

Выход второй золотоизвлекательной фабрики на проектную мощность позволит довести общую переработку предприятия до 12 миллионов тонн руды с производством порядка 13 тонн золота в год (по сравнению с 7,2 тоннами золота по итогам 2022 года).

Запасы на Государственном балансе на январь 2023 составляют 150 т золота (с учётом руды на складах) с потенциалом существенного увеличения.

В проект было проинвестировано более 32 миллиардов рублей.

Благодаря вводу в эксплуатацию второй очереди ЗИФ «Павлик» в 2023 году увеличил производство золота на одноименном месторождении в Магаданской области на 29%.

Дан старт производству титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов в Амурской области

В Тындинском округе официально открылся горно-металлургический кластер по производству титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов.

Компания инвестировала в импортозамещающее производство 18 млрд рублей.

Производственные мощности предприятия позволят производить миллион тонн титаномагнетитового концентрата и 300 тыс. тонн ильменитового концентрата ежегодно.

Благодаря проекту в регионе появятся 1500 новых рабочих мест.

Октябрь.

«Норникель» запустил первую линию «Серной программы »

25 октября 2023 года стало официальной датой запуска Серной программы на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ). Это крупнейший экологический проект в России, разработанный «Норникелем».

Первая линия оборудования позволит в 5,6 раза снизить выбросы диоксида серы. Оставшееся оборудование будет введено в эксплуатацию в 2024 году и позволит сократить общий объём выбросов с текущих 1,1 млн тонн до 197 тыс. тонн.

Общие инвестиции ГМК «Норникель» в реализацию «серной программы» превышают 180 млрд рублей, сообщает компания. Из этой суммы уже инвестировано 120 млрд рублей.

В Чувашии запустили современный завод по выпуску пероксида водорода

Компания «Волжская перекись» запустила в Новочебоксарске Чувашской республики первое в России производство пероксида водорода по современной антрахиноновой технологии.

Новый завод позволит практически полностью заместить импорт при обеспечении потребностей целлюлозно-бумажной и текстильной, химической, горнодобывающей и металлургической, медицинской, парфюмерно-косметической и пищевой промышленности.

© avatars.dzeninfra.ru

Общие инвестиции «Группы Оргсинтез» в новое высокотехнологичное производство составили 11 млрд рублей.

Декабрь.

На Амурском ГПЗ введена в эксплуатацию третья технологическая линия

© blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

«Газпром» запустил в работу третью по счёту технологическую линию Амурского ГПЗ (всего на заводе предусмотрено шесть линий).

Мощность линии составляет 7 млрд м2 сырьевого газа в год.

По озвученной ранее информации стоимость одной линии может составлять более 80 млрд рублей.

Амурский ГПЗ находится в районе города Свободный Амурской области. Он станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Проектная мощность завода составляет 42 млрд кубометров газа в год. В его составе шесть линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа в год каждая. Ввод линий завода синхронизирован с ростом объёмов транспортировки газа по «Силе Сибири».

© blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru

На четвертой технологической линии идёт подготовка к началу пусконаладки, на пятой и шестой линиях — строительно-монтажные работы.

По отраслям:

— Химическая промышленность — 4

— Горно-добывающая промышленность — 4

— Фармацевтика — 1

— Деревообрабатывающая промышленность — 1

— Переработка отходов — 1

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