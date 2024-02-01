Крупнейшие объекты промышленности, запущенные в 2023 году
В России продолжается устойчивый рост промышленного производства. Согласно данным Росстата индекс промпроизводства по итогам 2023 года составил 3,5%.
Опережающими темпами рос обрабатывающий сектор промышленности — 7,5%.
«Сделано у нас» представляет 11 крупнейших заводов, цехов и линий, запущенных в 2023 году, с объявленными инвестициями более 10 млрд рублей.
Март.
В Санкт-Петербурге запустили вторую очередь завода Фармасинтез-Норд
Группа компаний «Фармасинтез» запустила вторую очередь своего петербургского предприятия «Фармасинтез-Норд».
Это крупнейший научно-производственного комплекс, где по программе импортозамещения выпускаются лекарственные препараты против рака.
Первая стоимостью 2,5 млрд рублей работает в Центре трансфера технологий (ЦТТ) ОЭЗ с 2017 года. Число сотрудников на этом предприятии благодаря этой истории выросло с 776 до 1100 человек. Объём вложений в этот проект составляет 13,8 млрд рублей.
Запуск третьей очереди запланирован на 2026 год.
Май.
Горно-обогатительный комбинат на месторождении «Тэутэджак» запустили на Колыме
ООО «Рудник Тэутэджак» (входит в концерн «Арбат») приступило к добыче и переработке драгметаллов на одноименном месторождении в Магаданской области.
Новое предприятие построено на непростых территориях Магаданской области. Благодаря проекту объемы добычи предприятий концерна «Арбат» увеличатся в два раза (сейчас «Арбат» выпускает порядка 3 тонн золота в год — ИФ). Создано 300 высокооплачиваемых рабочих мест.
По информации Министерства природных ресурсов и экологии Магаданской области, балансовые запасы золота на месторождении «Тэутэджак» составляют 16,596 тонны, серебра — 12,2 тонны. Среднее содержание золота 3,98 г/т, серебра 2,91 г/т. Оценка прогнозных ресурсов золота на лицензионном участке составляет: 33 тонны (категория Р1) и 12 тонн (категория Р2).
Ранее сообщалось, что объём инвестиций в проект оценивался в 11 млрд рублей.
Июнь.
В Пермском крае открыт крупный завод по производству аммиака, карбамида и меламина
19 июня Компания «Метафракс Кемикалс» запустила в Губахе Пермского края производство аммиака, карбамида и меламина.
Комплекс производства расположен на территории 30 га.
На АКМ будет работать 387 человек, из них 92 оператора — в центре управления производством, откуда контролируются технологические процессы. Процесс непрерывный, смена каждого оператора длится 12 часов.
Ожидается, что на заводе будет производиться около 600 тыс. т карбамида, более 300 тыс. т аммиака и 41 тыс. т меламина в год.
В 2021 году стоимость проекта оценивалась примерно в 85 млрд рублей.
Сентябрь. Самый ударный месяц.
Горно-металлургический комбинат «Удокан» выпустил первый медный концентрат
Это крупнейший запущенный объект 2023 года.
11 сентября в Забайкальском крае запущена первая очередь обогатительной фабрики горно-металлургического комбината «Удокан». Удокан дал первый медный концентрат.
ГОК «Удокан» будет введён в эксплуатацию в два основных этапа. В первую очередь запущены две нитки измельчения и обогащения по технологии коллективной и сульфидной флотации.
Инвестиции в первую очередь ГМК ранее оценивались в 230 млрд рублей.
Активно ведётся строительство второй очереди Удоканского ГМК с озвученными инвестициями в 289 млрд рублей.
Под Вологдой запустили крупный фанерный завод
22 сентября завод по выпуску 180 тыс. куб. широкоформатной берёзовой фанеры в год запустили в посёлке Вохтога Грязовецкого района Вологодской области.
Предприятие станет одним из самых крупных фанерных производств в стране. Территория завода составляет почти 30 га, производственные площади — 45 тыс. кв. м.
Инвестиции в проект составили 12,5 млрд рублей.
Производство выстроено по безотходному принципу. Технологическую щепу будет потреблять соседнее предприятие «Вохтогалесдрев», пыль и опилки пойдут в топливные брикеты, а отходы, не подлежащие переработке (например, ил, накапливающийся в бассейнах), планируется сжигать в котельной для снабжения теплом технологических потребителей.
Проект реализовали группа компаний «Вологодские лесопромышленники» и АО «Череповецкий фанерно-мебельный комбинат».
На Омском НПЗ запущен новый комплекс первичной переработки нефти
22 сентября «Газпром нефть» запустила на Омском нефтеперерабатывающем заводе комплекс первичной переработки нефти нового экологического поколения.
Комплекс заменит 6 предыдущих установок.
Комплекс будет перерабатывать:
— 8,4 млн тонн нефти,
— 1,2 млн тонн газового конденсата.
Инвестиции Газпром нефти в проект превысили 66 млрд руб.
Компания «Павлик» запустила в Магаданской области вторую очередь ЗИФ
Компания «Павлик» запустила вторую очередь золотоизвлекательной фабрики горно-обогатительного комбината «Павлик».
Выход второй золотоизвлекательной фабрики на проектную мощность позволит довести общую переработку предприятия до 12 миллионов тонн руды с производством порядка 13 тонн золота в год (по сравнению с 7,2 тоннами золота по итогам 2022 года).
Запасы на Государственном балансе на январь 2023 составляют 150 т золота (с учётом руды на складах) с потенциалом существенного увеличения.
В проект было проинвестировано более 32 миллиардов рублей.
Благодаря вводу в эксплуатацию второй очереди ЗИФ «Павлик» в 2023 году увеличил производство золота на одноименном месторождении в Магаданской области на 29%.
Дан старт производству титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов в Амурской области
В Тындинском округе официально открылся горно-металлургический кластер по производству титаномагнетитовых и ильменитовых концентратов.
Компания инвестировала в импортозамещающее производство 18 млрд рублей.
Производственные мощности предприятия позволят производить миллион тонн титаномагнетитового концентрата и 300 тыс. тонн ильменитового концентрата ежегодно.
Благодаря проекту в регионе появятся 1500 новых рабочих мест.
Октябрь.
«Норникель» запустил первую линию «Серной программы»
25 октября 2023 года стало официальной датой запуска Серной программы на Надеждинском металлургическом заводе (НМЗ). Это крупнейший экологический проект в России, разработанный «Норникелем».
Первая линия оборудования позволит в 5,6 раза снизить выбросы диоксида серы. Оставшееся оборудование будет введено в эксплуатацию в 2024 году и позволит сократить общий объём выбросов с текущих 1,1 млн тонн до 197 тыс. тонн.
Общие инвестиции ГМК «Норникель» в реализацию «серной программы» превышают 180 млрд рублей, сообщает компания. Из этой суммы уже инвестировано 120 млрд рублей.
В Чувашии запустили современный завод по выпуску пероксида водорода
Компания «Волжская перекись» запустила в Новочебоксарске Чувашской республики первое в России производство пероксида водорода по современной антрахиноновой технологии.
Новый завод позволит практически полностью заместить импорт при обеспечении потребностей целлюлозно-бумажной и текстильной, химической, горнодобывающей и металлургической, медицинской, парфюмерно-косметической и пищевой промышленности.
Общие инвестиции «Группы Оргсинтез» в новое высокотехнологичное производство составили 11 млрд рублей.
Декабрь.
На Амурском ГПЗ введена в эксплуатацию третья технологическая линия
© blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru
«Газпром» запустил в работу третью по счёту технологическую линию Амурского ГПЗ (всего на заводе предусмотрено шесть линий).
Мощность линии составляет 7 млрд м2 сырьевого газа в год.
По озвученной ранее информации стоимость одной линии может составлять более 80 млрд рублей.
Амурский ГПЗ находится в районе города Свободный Амурской области. Он станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа. Проектная мощность завода составляет 42 млрд кубометров газа в год. В его составе шесть линий по 7 млрд кубометров сырьевого газа в год каждая. Ввод линий завода синхронизирован с ростом объёмов транспортировки газа по «Силе Сибири».
© blagoveshchensk-pererabotka.gazprom.ru
На четвертой технологической линии идёт подготовка к началу пусконаладки, на пятой и шестой линиях — строительно-монтажные работы.
По отраслям:
— Химическая промышленность — 4
— Горно-добывающая промышленность — 4
— Фармацевтика — 1
— Деревообрабатывающая промышленность — 1
— Переработка отходов — 1
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Сергей Котенко