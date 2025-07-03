Импортозамещение. Июнь 2025 года.

Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2229 проектов импортозамещения!

1. В особой экономической зоне «Кулибин» (Нижегородская область) начал работу завод «РусСилика», выпускающий микронизированные силикагели и стабильные силиказоли.

Общий объем инвестиций в проект превысил 21 млрд рублей, из которых 5 млрд рублей предоставил Фонд развития промышленности (ФРП) на закупку оборудования.

Мощности первой очереди завода позволят производить 12 тыс. тонн силикагелей (марка RUSGEL) и 6 тыс. тонн силиказолей (марка RUSSOL) в год. По данным компании, сейчас около 75% российского рынка этой продукции зависит от импорта.

2. ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ) успешно освоило серийное производство новой для себя продукции — клапанов буровых насосов К8. Серийный выпуск промышленных изделий стартовал в мае 2025 года. Предприятие уже обеспечило первые крупные поставки ведущим нефтедобывающим компаниям России.

Новая продукция соответствует мировым стандартам качества, при этом обладает конкурентными преимуществами перед зарубежными аналогами, что способствует активному замещению импорта в нефтегазовой отрасли.

3. На «Нижнекамскнефтехиме» специалисты СИБУРа разработали и выпустили новую функционализированную марку бутадиен-стирольного каучука ДССК-628 В для производства всесезонных и летних шин.

Новая марка стала очередным этапом успешной реализации программы импортозамещения синтетических каучуков. Она успешно прошла омологацию у ряда шинных компаний России и стран СНГ. Разработанный продукт призван не только обеспечить шинам высокие эксплуатационные качества, но и заменить импортные аналоги, ранее поставлявшиеся из Германии, Японии и Южной Кореи. В текущих геополитических условиях создание отечественной альтернативы стало критически важной задачей для отрасли.

4. «Оренбургский завод автоматизации и роботизации» (ОЗАР; входит в группу «ОренКлип») запустил на территории особой экономической зоны «Оренбуржье» серийное производство оборудования для мясоперерабатывающей промышленности. Здесь налажен выпуск не имеющего отечественных аналогов позиционера-укладчика сосисок, а также высокоскоростных упаковочных машин (термоформеров).

По оценкам компании, до 90% всех линий мясоперерабатывающих заводов в России работает на европейском оборудовании, ввоз которого был запрещен ЕС, в настоящее время основной поставщик оборудования — Китай.

5. В промышленно-особой экономической зоне «Ульяновск» начали работу сразу два новых предприятия, нацеленных на развитие промышленности и реализацию программы импортозамещения. Запуск объектов прокомментировали региональные власти, подчеркнув значимость этих шагов для экономики не только Ульяновской области, но и всего Поволжья.

Одним из новых резидентов стал УБК «Русская бумага», специализирующийся на выпуске санитарно-гигиенической продукции: бумажных полотенец, салфеток и туалетной бумаги. Общий объем инвестиций в проект превысил 1 миллиард рублей, а производственная мощность предприятия составляет 6 900 тонн продукции в год.

6. «РусЭкоЛит» — предприятие, занимающееся производством алюминиевых компонентов для отечественного автопрома. В числе основных партнёров компании — КамАЗ, ГАЗ, УАЗ, а также новые российские автомобильные производства, разворачивающиеся на площадках бывших зарубежных заводов, включая предприятия Volvo и Renault.

7. Ведущий производитель российских комбайнов — Ростсельмаш (Ростов-на-Дону) — 16 июня 2025 года впервые показал свой новый кормоуборочный комбайн F 2750. Это самая мощная машина из отечественных в сегменте высокопроизводительной кормозаготовительной техники, где ранее были представлены только иностранные аналоги.

8. В Челябинске при поддержке регионального Фонда развития промышленности (ФРП) запущено производство важнейших деталей для станкостроения. Компания «РТС» — производитель различных комплектующих и инструмента для машиностроительных и металлургических предприятий — начала выпускать корпуса для установки сменных режущих пластин, специальные борштанги, высокоточную инструментальную и станочную оснастку. Сейчас отечественные предприятия вынуждены закупать аналогичную продукцию за рубежом.

9. ООО «Монамин», резидент особой экономической зоны «Кулибин» в Дзержинске, приступил к выпуску первых партий диметилэтаноламина (ДМЭА) с массовой долей основного вещества 99,9%. Компания стала единственным в России производителем этого продукта, который применяется в производстве линолеума, теплоизоляционных материалов, веществ для очистки воды, а также в лакокрасочной, фармацевтической и текстильной промышленности.

10. «Красный Маяк» в девять раз нарастил мощности по выпуску тяжелых промышленных вибромоторов — теперь предприятие способно производить до 4,5 тыс. единиц в год. Инвестиции в модернизацию превысили 115 млн рублей, из которых 74,7 млн рублей были предоставлены Фондом развития промышленности (ФРП) в виде льготного займа.

«Благодаря Фондам развития промышленности мы модернизировали производство, повысив точность обработки деталей и производительность труда. Кроме того, запуск нового оборудования позволяет расширить продуктовую линейку за счет изготовления тяжелых промышленных вибраторов с выталкивающим усилием до 250 килоньютонов. На сегодняшний день в сегментах тяжелых, площадочных и взрывозащищенных вибромоторов с подобными показателями аналоги в России не производятся, такая техника импортируется из США, Германии, Италии и, в растущей степени, из Китая», — рассказал генеральный директор ПАО «Ярославский завод «Красный Маяк» Артем Беляев.

11. Группа компаний «ЛД» запустила в Челябинске производство важнейшей импортозамещающей продукции — редукторов. Эти устройства изменяют скорость вращения и передают крутящий момент от двигателя к рабочему узлу в машинах и станках.

12. В Курске НПО «Композит» начало серийное производство запорно-регулирующей арматуры для промышленных трубопроводов. Предприятие будет выпускать около 800 задвижек в год с ручным, электрическим и пневматическим управлением.

Общий объем инвестиций в проект составил 270 млн рублей. Из них 180 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) в рамках программы «Комплектующие изделия», а еще 20 млн рублей выделил Государственный фонд развития промышленности Курской области.

До 2022 года около 44% российского рынка трубопроводной арматуры занимала продукция финских и испанских производителей. НПО «Композит» планирует занять до 14% отечественного рынка, заместив часть ушедших импортных поставщиков, сообщает пресс-служба ФРП.

13. Томский завод электроприводов (входит в «Транснефть») в июне 2025 года осуществил отгрузку опытных образцов новых отечественных электроприводов, предназначенных для предприятий атомной промышленности. Разработка выполнена для замены иностранных аналогов.

«До 2020 года практически все редукторы поставлялись в Россию из-за рубежа. И после того, как европейские компании закрыли для нас свои склады, стало очевидно, что нужно запускать собственное производство. Поначалу редукторы изготавливались на аутсорсинге. Теперь же, благодаря новой подстанции, мы можем делать их самостоятельно — от литья до готового изделия. Уже в следующем году выйдем на уровень 10 тысяч редукторов в месяц и начнем поставку готовых изделий нашим партнерам как в стране, так и за ее пределами. Мы активно продвигаем всю нашу продукцию за рубежом. Много поставляем в Среднюю Азию, а недавно открыли представительства в странах Ближнего Востока и Африки. Это позволило «ЛД» только за прошлый год увеличить экспорт на 40-45% по отношению к 2023 году, а в среднем мы ежегодно растем примерно на 25%", — рассказывает руководитель группы компаний «ЛД» Дмитрий Левин.

14. На рыбинском заводе «ОДК-Сатурн» введены в эксплуатацию новые гибридные станки для обработки турбинных лопаток двигателя ПД-8. Это оборудование сочетает лазерную и электроэрозионную обработку и не имеет российских аналогов.

Станки предназначены для создания микроотверстий в лопатках турбин. Такие отверстия необходимы для системы охлаждения деталей, работающих при экстремально высоких температурах. Раньше подобные операции выполнялись только на импортном оборудовании.

Разработка велась по заказу «ОДК-Сатурн» на предприятии в Зеленограде. Отечественные станки значительно дешевле зарубежных аналогов. Они автоматически удаляют керамическое покрытие лазером, а затем точно прожигают отверстия электрическими разрядами.

15. На заводе «Киберсталь» (CYBERSTEEL) в Первоуральске (Свердловская область) начался выпуск бесшовных нержавеющих труб. Это позволило компании расширить линейку продукции, включив инструментальные, теплообменные и трубы общего назначения для высокотехнологичных отраслей, а также нарастить производство труб для парогенераторов атомных электростанций.

Благодаря модернизации производственные мощности по выпуску нержавеющих труб увеличены в 1,7 раза — до 15,1 тыс. тонн в год. Это позволит компании сократить долю китайского импорта на российском рынке бесшовных труб с 50% до 25% и полностью обеспечить потребности отечественных предприятий в высокотехнологичной трубной продукции, сообщает пресс-служба ФРП.

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