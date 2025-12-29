В 2025 году Новый Уренгой отметил 50-летний юбилей. Сегодня город называют газовой столицей России, в нём расположены офисы крупнейших нефтегазовых компаний страны, добывающих половину российского газа. Именно поэтому городской юбилей празднуется на федеральном уровне и результат заметили все горожане. Все новые объекты и решения для городской среды делают Новый Уренгой одним из самых современных и развитых городов в мировой Арктике.

История города началась с открытия Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения — на тот момент крупнейшего в мире. В 1973 году на месте будущего города был забит символический колышек с табличкой «Ягельное». 18 августа 1975 года произошла государственная регистрация посёлка Новый Уренгой, а в июне 1980 года ему был присвоен статус города окружного значения.

Говорят, что у городов, как у людей, — биография важнее даты в паспорте. Так вот, биография Нового Уренгоя с первых же страниц — это сплошное исключение из правил. И началось всё с выбора места. Его, по воспоминаниям современников, определил человек-легенда эпохи освоения Сабит Оруджев. Добирались до той точки несколько дней едва ли не воздушным десантом. А когда прибыли, праздновали с ракетницами и коньяком где-то «на возвышенности» — потому что ничего другого ещё и не было. Но именно там, на пустой земле, они увидели будущую газовую столицу.

И их уверенность была столь велика, что всего через пять лет после появления посёлка, в 1980-м, он получил статус города окружного подчинения. Такое решение — прямая оценка его стратегической роли. Уже тогда все понимали: это не просто точка на карте, а будущий газовый форпост страны.

А как его строили! Это же история про невероятную скорость и человеческую волю. Только вдумайтесь. От первых бараков и палаток в 1975-м — до 11 тысяч квартир и десятков социальных объектов к концу 80-х. Школы, детские сады, целые микрорайоны росли в условиях вечной мерзлоты ударными темпами. Видимо, это и есть тот самый «уренгойский характер» — делать невозможное в рекордные сроки, как с той самой «трубой Рейгану».

Сегодня Новый Уренгой перерождается: газовая столица растёт, появляются самые современные объекты. К юбилею города построено и обновлено около 40 соцобъектов. Новые объекты в газовой столице существенно улучшили жизнь горожан. Делается всё это для ямальцев и их семей. Это видно по детям, которые говорят: «Теперь мы не хотим уезжать в отпуск, нам здесь все нравится, много интересного.

Масштабные изменения начались со сдачи нового аэропорта . Визитная карточка города показала гостям и местным жителям, что на Севере сделан акцент на комфорт, который всё больше поддерживается в разных сферах.

Терминал аэропорта Нового Уренгоя стал самой большой воздушной гаванью на Ямале. Его площадь составляет 19,6 тысячи квадратных метров. В час аэропорт сможет принимать до 840 пассажиров — для них оборудованы 12 стоек регистрации и пять выходов на посадку. Новый пассажирский терминал оснащен тремя телескопическими трапами.

Внутри терминала все сделано для комфортного пребывания пассажиров: открыты кафе, магазины, есть комната матери и ребенка и детская игровая зона. Установлено 11 лифтов, в том числе для маломобильных пассажиров, четыре эскалатора. Смонтировано оборудование для досмотра, регистрации и обслуживания пассажиров. Новая багажная система имеет протяженность конвейерных лент более 350 метров и способна обрабатывать до 540 единиц багажа в час.

Детский технопарк-кванториум «Лаборатория» открылся у юбилею. Он станет не просто учебным центром, а настоящим креативным хабом для раскрытия инженерных талантов жителей

Только за последние пять лет в Новом Уренгое открылось пять новых детских садов, это «Созвездие» и «Я-Мал », «Северное сияние », «Северная сказка» и «Семицветик ».

Новые «Арктический лицей» и школа«Перспектива » стали крупнейшими общеобразовательными учреждениями на Ямале не только по площади, но и по количеству учеников.

Старейшая школа Нового Уренгоя в юбилейный год заметно преобразилась после капремонта. Современные классы, свежий дизайн, витражи в коридорах — пространства и света стало больше. Кроме того, у детей появилась возможность изучать китайский язык, скоро добавятся занятия робототехникой и управлением дронами.

Подготовка к юбилею Нового Уренгоя началась ещё 21 июля 2022 года, когда президент России подписал соответствующее распоряжение. Жителей и гостей региона в юбилейный год ждала яркая и насыщенная событийная программа. За этот год в городе прошли дестяки мероприятий регионального и российского уровней, а завершился День города несколькими традиционными для таких торжеств концертами, хедлайнерами которых стали Niletto и Полина Гагарина.

В юбилейный год на реке Седэяха обустроили зону отдыха. На пляже установили 50 зонтов, 100 шезлонгов, урны и туалеты, а также оборудовали удобный спуск к берегу.

Также там есть спортивные площадки для пляжных видов спорта. Пока купание в Седэяхе запрещено, однако в следующем году на набережной откроют официальную зону для купания.

Увидеть такой пляж в Арктике в диковинку, ещё сложнее поверить в то, что пляжный волейбол на Ямале является одним из самых популярных видов спорта.

Ямал не первый год принимает команды по пляжному волейболу из разных городов страны. Так, в этом году в Салехарде в третий раз состоялся региональный турнир по этому виду спорта «66 Параллель». Региональные соревнования проводятся в Ноябрьске и Тарко-Сале.

В юбилейный год Новый Уренгой стал самой северной точкой проведения чемпионата России по пляжному волейболу сезона 2025 года. Площадкой для мероприятия город выступил впервые. XI этап соревнований проходил в августе и стал одним из самых запоминающихся событий, приуроченных к празднованию 50-летия Нового Уренгоя.

Продолжили играть в волейбол и с наступлением зимы, в ноябре в Новом Уренгое прошёл первый этап Чемпионата России по волейболу на снегу.

Городская среда с дорогами в Новом Уренгое приближена к столичному уровню, город становится комфортным для всех.

В юбилейный год Парк «Дружба», набережная озера Молодёжное и мультимедийный фонтан на площади Молодёжи стали настоящими жемчужинами городского благоустройства. Эти объекты создают новое качество жизни, дарят тёплые эмоции и пространство для общения.

В этом году в Новом Уренгое завершён один из самых масштабных и амбициозных проектов последних лет — благоустройство Парка Дружбы. Парк создан в экостилистике — с опорой на натуральные материалы, природные линии, деликатное сочетание архитектуры и окружающей среды. Всё пространство подчинено логике комфорта и безопасности.

На площади 6,5 гектара расположены 15 тематических зон, современные малые архитектурные формы, включая фигурки животных и фантазийные скамейки. Три гектара озеленения сохраняют природу тундры, а система видео- и аудионаблюдения обеспечивает безопасность. Парк, ставший центром активного досуга, ежедневно посещают более пяти тысяч человек всех возрастов.

В парке разместили более сотни скамеек, включая световые элементы, скамьи в виде гальки, прямые и радиусные лавки.

Организовали велопарковки, урны, контейнерные площадки, навигацию и освещение.

Смонтировали десятки арт-объектов: полигональные фигуры животных из нержавеющей стали, включая медведей, волков, лису, белку, зайцев.

Обустроили полноценную игровую среду: от канатных комплексов и скалодрома, до горок, каруселей, «гнёзд» и качелей

В парке провели и реконструкцию знаменитого фонтана «Парус», тепрь он выгледит эффектно и ночью и днём.

К реконструкции площади Молодёжи подошли комплексно. Оригинальный проект предполагал реконструкцию старого досугового центра в арт-резиденцию «Сова» , а на прилегающей площади, на месте заброшенного котлована, был спроектирован светомузыкальный фонтан .

После нескольких лет строительства город получил совершенно новое пространство.

Арт-резиденция «Сова» стала пятой арт-резиденцией на Ямале, открытой по поручению губернатора. На трех этажах и цокольном помещении — мультиформатный зал на 350 мест, три репетиционных зала, студия художников, студия дизайна и моды, фотостудия, выставочное пространство, мастерские, киберплощадка, зона коворкинга — созданы все условия для развития самых разных увлечений молодёжи.

Новый фонтан — это большой мультимедийный комплекс. 169 струй, включая систему тумана, взмывают на высоту до 15 метров, синхронизируясь с музыкой и светом. Особенность объекта — водный экран размером 8 на 16 метров, на который можно проецировать видео и лазерные шоу.

При поддержке банка ВТБ в городе обновили многофункциональную площадку «Виадук». Тут появилось футбольное поле с искусственным газоном, новый скейт-парк, зоны для кроссфита и первая в регионе площадка для падела. В следующем году опоры моста украсят муралами и арт-объектами, которые расскажут истории города и первопроходцев ямальских недр.

А это набережная Молодёжного озера . Объект уникальный, таких зон отдыха у воды на Ямале ещё не строили, а возможно и во всей Арктике.

Первая очередь набережной озера Молодежное сдана летом. Открытие совместили с масштабным фестивалем «Виноград». На северном берегу озера обустроены прогулочные зоны, установлены качели, лавочки, появилась смотровая площадка со спуском к воде, а также фонтан.

Проект «Яха-парк» — уникальный по масштабу, функциям и смысловому наполнению проект, расположенный на участке площадью более 370 тыс. кв.м., в непосредственной близости от делового и административного центра Нового Уренгоя. В основу композиционного и семантического решения комплекса легли природные мотивы Ямала и интерпретации культурных артефактов народов региона. Комплекс разделен на 2 части: Экобиоцентр и тематический парк.

Тематический парк представляет собой масштабную открытую территорию на правом, южном, берегу реки Варенга-Яха. Это пространство интегрирует несколько функциональных зон: этнопарк с традиционной региональной архитектурой, главную площадь для проведения массовых событий, экспозицию северных животных, гостиничный комплекс с рестораном и SPA-центром, глэмпинг, трассу для езды на собачьих и оленьих упряжках и парк растений севера.

В этом году подрядная организация уже приступила к первому этапу благоустройства. Велись земляные работы, монтаж свай, перенос и прокладка сетей тепло- и электроснабжения, построены прогулочные дорожки общей площадью 2700 квадратных метров, смотровая площадка на берегу реки площадью 300 квадратных метров, а также парковка. Работы продолжатся и в следующем году — здесь появятся детская игровая площадка, малые архитектурные формы, пирсы на реке и на озере.

Проект экобиоцентра пока находится на стадии общественного обсуждения, но учитывая, что на Ямале нет ничего невозможного его реализация не заставит себя долго ждать.

Празднование юбилеев всех нефтегазовых городов Тюменской области останется в памяти коллекционеров. В честь юбилеев Когалыма и Нового Уренгоят отчеканены монеты, в Ноябрьске напечатаны почтовые конверты, а накануне праздника выпустили ещё и почтовую марку «Новый Уренгой».

Торжественная церемония гашения прошла в городском музее. Для гашения «Почта России» изготовила специальный конверт и штемпель. На марке изображены знаковые символы города: стела «Разведочная скважина Р-2» на фоне городского пейзажа, Богоявленский собор и герб Нового Уренгоя с символом мудрой совы. Тираж марки — 67,5 тысячи экземпляров.

Марки, посвящённые юбилею Нового Уренгоя, займут достойное место в коллекциях филателистов, а также станут добрым напоминанием о газовом сердце России всем жителям нашей страны, которые получат почтовые отправления с ней.

Познакомиться с современным Новым Уренгоем, его историей и празднованием юбилея можно в репортаже ноябрьских журналистов («Новый Уренгой — город молодых «).

Новый Уренгой — город, которым гордится вся страна, город-легенда, поменявший мировую энергетическую карту и навсегда определивший место России как энергетической сверхдержавы. Сегодня в любом уголке нашей необъятной Родины, когда дома тепло и светло, это значит, что рядом с Новым Уренгоем люди решают свои рабочие задачи, а наша страна продолжает развиваться…

Продолжение следует…

В статье использованы фотографии из открытых источников.

