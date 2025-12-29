MAX
Города и сёла России

Газ Уренгоя — Родине! (часть 1)

© nur.yanao.ru

В 2025 году Новый Уренгой отметил 50-летний юбилей. Сегодня город называют газовой столицей России, в нём расположены офисы крупнейших нефтегазовых компаний страны, добывающих половину российского газа. Именно поэтому городской юбилей празднуется на федеральном уровне и результат заметили все горожане. Все новые объекты и решения для городской среды делают Новый Уренгой одним из самых современных и развитых городов в мировой Арктике.

История города началась с открытия Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения — на тот момент крупнейшего в мире. В 1973 году на месте будущего города был забит символический колышек с табличкой «Ягельное». 18 августа 1975 года произошла государственная регистрация посёлка Новый Уренгой, а в июне 1980 года ему был присвоен статус города окружного значения.

Говорят, что у городов, как у людей, — биография важнее даты в паспорте. Так вот, биография Нового Уренгоя с первых же страниц — это сплошное исключение из правил. И началось всё с выбора места. Его, по воспоминаниям современников, определил человек-легенда эпохи освоения Сабит Оруджев. Добирались до той точки несколько дней едва ли не воздушным десантом. А когда прибыли, праздновали с ракетницами и коньяком где-то «на возвышенности» — потому что ничего другого ещё и не было. Но именно там, на пустой земле, они увидели будущую газовую столицу.

© nur.yanao.ru

И их уверенность была столь велика, что всего через пять лет после появления посёлка, в 1980-м, он получил статус города окружного подчинения. Такое решение — прямая оценка его стратегической роли. Уже тогда все понимали: это не просто точка на карте, а будущий газовый форпост страны.

© nur.yanao.ru

А как его строили! Это же история про невероятную скорость и человеческую волю. Только вдумайтесь. От первых бараков и палаток в 1975-м — до 11 тысяч квартир и десятков социальных объектов к концу 80-х. Школы, детские сады, целые микрорайоны росли в условиях вечной мерзлоты ударными темпами. Видимо, это и есть тот самый «уренгойский характер» — делать невозможное в рекордные сроки, как с той самой «трубой Рейгану».

© nur.yanao.ru

Сегодня Новый Уренгой перерождается: газовая столица растёт, появляются самые современные объекты. К юбилею города построено и обновлено около 40 соцобъектов. Новые объекты в газовой столице существенно улучшили жизнь горожан. Делается всё это для ямальцев и их семей. Это видно по детям, которые говорят: «Теперь мы не хотим уезжать в отпуск, нам здесь все нравится, много интересного.

© nur.yanao.ru

Масштабные изменения начались со сдачи нового аэропорта. Визитная карточка города показала гостям и местным жителям, что на Севере сделан акцент на комфорт, который всё больше поддерживается в разных сферах.

© nur.yanao.ru

Терминал аэропорта Нового Уренгоя стал самой большой воздушной гаванью на Ямале. Его площадь составляет 19,6 тысячи квадратных метров. В час аэропорт сможет принимать до 840 пассажиров — для них оборудованы 12 стоек регистрации и пять выходов на посадку. Новый пассажирский терминал оснащен тремя телескопическими трапами.

© nur.yanao.ru

Внутри терминала все сделано для комфортного пребывания пассажиров: открыты кафе, магазины, есть комната матери и ребенка и детская игровая зона. Установлено 11 лифтов, в том числе для маломобильных пассажиров, четыре эскалатора. Смонтировано оборудование для досмотра, регистрации и обслуживания пассажиров. Новая багажная система имеет протяженность конвейерных лент более 350 метров и способна обрабатывать до 540 единиц багажа в час.

© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru

Детский технопарк-кванториум «Лаборатория» открылся у юбилею. Он станет не просто учебным центром, а настоящим креативным хабом для раскрытия инженерных талантов жителей

© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru

Только за последние пять лет в Новом Уренгое открылось пять новых детских садов, это «Созвездие» и «Я-Мал», «Северное сияние», «Северная сказка» и «Семицветик».

© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru

Новые «Арктический лицей» и школа«Перспектива» стали крупнейшими общеобразовательными учреждениями на Ямале не только по площади, но и по количеству учеников.

© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru

Старейшая школа Нового Уренгоя в юбилейный год заметно преобразилась после капремонта. Современные классы, свежий дизайн, витражи в коридорах — пространства и света стало больше. Кроме того, у детей появилась возможность изучать китайский язык, скоро добавятся занятия робототехникой и управлением дронами.

© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru

Подготовка к юбилею Нового Уренгоя началась ещё 21 июля 2022 года, когда президент России подписал соответствующее распоряжение. Жителей и гостей региона в юбилейный год ждала яркая и насыщенная событийная программа. За этот год в городе прошли дестяки мероприятий регионального и российского уровней, а завершился День города несколькими традиционными для таких торжеств концертами, хедлайнерами которых стали Niletto и Полина Гагарина.

© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru

В юбилейный год на реке Седэяха обустроили зону отдыха. На пляже установили 50 зонтов, 100 шезлонгов, урны и туалеты, а также оборудовали удобный спуск к берегу.

© nur.yanao.ru

Также там есть спортивные площадки для пляжных видов спорта. Пока купание в Седэяхе запрещено, однако в следующем году на набережной откроют официальную зону для купания.

© nur.yanao.ru

Увидеть такой пляж в Арктике в диковинку, ещё сложнее поверить в то, что пляжный волейбол на Ямале является одним из самых популярных видов спорта.

© nur.yanao.ru

Ямал не первый год принимает команды по пляжному волейболу из разных городов страны. Так, в этом году в Салехарде в третий раз состоялся региональный турнир по этому виду спорта «66 Параллель». Региональные соревнования проводятся в Ноябрьске и Тарко-Сале.

© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru

В юбилейный год Новый Уренгой стал самой северной точкой проведения чемпионата России по пляжному волейболу сезона 2025 года. Площадкой для мероприятия город выступил впервые. XI этап соревнований проходил в августе и стал одним из самых запоминающихся событий, приуроченных к празднованию 50-летия Нового Уренгоя.

© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru

Продолжили играть в волейбол и с наступлением зимы, в ноябре в Новом Уренгое прошёл первый этап Чемпионата России по волейболу на снегу.

© nur.yanao.ru

Городская среда с дорогами в Новом Уренгое приближена к столичному уровню, город становится комфортным для всех.

© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru

В юбилейный год Парк «Дружба», набережная озера Молодёжное и мультимедийный фонтан на площади Молодёжи стали настоящими жемчужинами городского благоустройства. Эти объекты создают новое качество жизни, дарят тёплые эмоции и пространство для общения.

© nur.yanao.ru

В этом году в Новом Уренгое завершён один из самых масштабных и амбициозных проектов последних лет — благоустройство Парка Дружбы. Парк создан в экостилистике — с опорой на натуральные материалы, природные линии, деликатное сочетание архитектуры и окружающей среды. Всё пространство подчинено логике комфорта и безопасности.

© nur.yanao.ru

На площади 6,5 гектара расположены 15 тематических зон, современные малые архитектурные формы, включая фигурки животных и фантазийные скамейки. Три гектара озеленения сохраняют природу тундры, а система видео- и аудионаблюдения обеспечивает безопасность. Парк, ставший центром активного досуга, ежедневно посещают более пяти тысяч человек всех возрастов.

© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru

В парке разместили более сотни скамеек, включая световые элементы, скамьи в виде гальки, прямые и радиусные лавки.

© nur.yanao.ru

Организовали велопарковки, урны, контейнерные площадки, навигацию и освещение.

© nur.yanao.ru

Смонтировали десятки арт-объектов: полигональные фигуры животных из нержавеющей стали, включая медведей, волков, лису, белку, зайцев.

© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru

Обустроили полноценную игровую среду: от канатных комплексов и скалодрома, до горок, каруселей, «гнёзд» и качелей

© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru

В парке провели и реконструкцию знаменитого фонтана «Парус», тепрь он выгледит эффектно и ночью и днём.

© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru

К реконструкции площади Молодёжи подошли комплексно. Оригинальный проект предполагал реконструкцию старого досугового центра в арт-резиденцию «Сова», а на прилегающей площади, на месте заброшенного котлована, был спроектирован светомузыкальный фонтан.

© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru

После нескольких лет строительства город получил совершенно новое пространство.

© nur.yanao.ru

Арт-резиденция «Сова» стала пятой арт-резиденцией на Ямале, открытой по поручению губернатора. На трех этажах и цокольном помещении — мультиформатный зал на 350 мест, три репетиционных зала, студия художников, студия дизайна и моды, фотостудия, выставочное пространство, мастерские, киберплощадка, зона коворкинга — созданы все условия для развития самых разных увлечений молодёжи.

© nur.yanao.ru

Новый фонтан — это большой мультимедийный комплекс. 169 струй, включая систему тумана, взмывают на высоту до 15 метров, синхронизируясь с музыкой и светом. Особенность объекта — водный экран размером 8 на 16 метров, на который можно проецировать видео и лазерные шоу.

© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru

При поддержке банка ВТБ в городе обновили многофункциональную площадку «Виадук». Тут появилось футбольное поле с искусственным газоном, новый скейт-парк, зоны для кроссфита и первая в регионе площадка для падела. В следующем году опоры моста украсят муралами и арт-объектами, которые расскажут истории города и первопроходцев ямальских недр.

© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru

А это набережная Молодёжного озера. Объект уникальный, таких зон отдыха у воды на Ямале ещё не строили, а возможно и во всей Арктике.

© nur.yanao.ru

Первая очередь набережной озера Молодежное сдана летом. Открытие совместили с масштабным фестивалем «Виноград». На северном берегу озера обустроены прогулочные зоны, установлены качели, лавочки, появилась смотровая площадка со спуском к воде, а также фонтан.

© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru

Проект «Яха-парк» — уникальный по масштабу, функциям и смысловому наполнению проект, расположенный на участке площадью более 370 тыс. кв.м., в непосредственной близости от делового и административного центра Нового Уренгоя. В основу композиционного и семантического решения комплекса легли природные мотивы Ямала и интерпретации культурных артефактов народов региона. Комплекс разделен на 2 части: Экобиоцентр и тематический парк.

© nur.yanao.ru

Тематический парк представляет собой масштабную открытую территорию на правом, южном, берегу реки Варенга-Яха. Это пространство интегрирует несколько функциональных зон: этнопарк с традиционной региональной архитектурой, главную площадь для проведения массовых событий, экспозицию северных животных, гостиничный комплекс с рестораном и SPA-центром, глэмпинг, трассу для езды на собачьих и оленьих упряжках и парк растений севера.

© nur.yanao.ru

В этом году подрядная организация уже приступила к первому этапу благоустройства. Велись земляные работы, монтаж свай, перенос и прокладка сетей тепло- и электроснабжения, построены прогулочные дорожки общей площадью 2700 квадратных метров, смотровая площадка на берегу реки площадью 300 квадратных метров, а также парковка. Работы продолжатся и в следующем году — здесь появятся детская игровая площадка, малые архитектурные формы, пирсы на реке и на озере.

© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru

Проект экобиоцентра пока находится на стадии общественного обсуждения, но учитывая, что на Ямале нет ничего невозможного его реализация не заставит себя долго ждать.

© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru
© nur.yanao.ru

Празднование юбилеев всех нефтегазовых городов Тюменской области останется в памяти коллекционеров. В честь юбилеев Когалыма и Нового Уренгоят отчеканены монеты, в Ноябрьске напечатаны почтовые конверты, а накануне праздника выпустили ещё и почтовую марку «Новый Уренгой».

© nur.yanao.ru

Торжественная церемония гашения прошла в городском музее. Для гашения «Почта России» изготовила специальный конверт и штемпель. На марке изображены знаковые символы города: стела «Разведочная скважина Р-2» на фоне городского пейзажа, Богоявленский собор и герб Нового Уренгоя с символом мудрой совы. Тираж марки — 67,5 тысячи экземпляров.

© nur.yanao.ru

Марки, посвящённые юбилею Нового Уренгоя, займут достойное место в коллекциях филателистов, а также станут добрым напоминанием о газовом сердце России всем жителям нашей страны, которые получат почтовые отправления с ней.

© nur.yanao.ru

Познакомиться с современным Новым Уренгоем, его историей и празднованием юбилея можно в репортаже ноябрьских журналистов («Новый Уренгой — город молодых«).

© nur.yanao.ru

Новый Уренгой — город, которым гордится вся страна, город-легенда, поменявший мировую энергетическую карту и навсегда определивший место России как энергетической сверхдержавы. Сегодня в любом уголке нашей необъятной Родины, когда дома тепло и светло, это значит, что рядом с Новым Уренгоем люди решают свои рабочие задачи, а наша страна продолжает развиваться…

Продолжение следует…

В статье использованы фотографии из открытых источников.

Источник: nur.yanao.ru

