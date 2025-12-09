Городской юбилей закончился, но приятные впечатления от него останутся на многие годы. Пятидесятилетие Ноябрьска, это ещё одна славная страница в общей истории создания и развития Западно-Сибирского нефтегазового комплекса.

В этом году юбилей не только у Ноябрьска, но и у «Газпром нефти» — ей исполняется 30 лет. История компании и города неразрывно связаны. «Ноябрьскнефтегаз» стал одним из первых и главных активов, на базе которых указом Президента РФ была создана компания «Сибнефть» в 1995 году.

«Ноябрьскнефтегаз» все эти годы играет ключевое значение для «Газпром нефти». Совокупно как дочернее предприятие компании он добыл уже почти 900 миллионов тонн нефти. Новые планы предприятия связаны с освоением трудноизвлекаемых запасов , в том числе ачимовских залежей , тюменской свиты. Работы хватит на многие годы и десятилетия вперед. А это важно и для Ноябрьска, поскольку «Ноябрьскнефтегаз» является градообразующим предприятием. Ноябрьск — это родной город «Газпромнефти».

«Газпром добыча Ноябрьск» ещё одно градообразующее предприятие. Сегодня компания работает не только в Ноябрьске и Губкинском, но и в Якутии, и даже на Камчатке. Недавно комплекс зданий предприятия дополнен новым корпусом, здесь расположен АБК Чаяндинского НГКМ. Само месторождение расположено в Якутии, но управление им осуществляется из Ноябрьска.

В юбилейный год в Ноябрьске провели около 70 мероприятий. Среди них федеральные спортивные турниры: чемпионат и первенство России среди юниоров по муайтай, всероссийский турнир по спортивным танцам «Кубок Арктики» и соревнования по пулевой стрельбе из пневматического оружия. Также состоялся целый ряд региональных турниров: по танцевальному спорту, кикбоксингу, волейболу, тхэквондо, боксу, дартсу, фигурному катанию, бодибилдингу, спортивный фестиваль «Холодные игры».

Насыщен год был и культурными событиями, в городе провели множество фотографических, выставочных, художественных, документальных и других проектов.

Одним из самых запоминающихся проектов стала выставка «40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы». Её главный экспонат — самый, без преувеличения, знаменитый в мире сохранившийся до наших дней ископаемый детёныш мамонта, найденный на Ямале в 2007 году и получивший имя Люба. «40 000 лет и зим. Долгий сон мамонтенка Любы» (фото автора) © admnoyabrsk.ru

Мамонтёнок Люба вернулась в Ноябрьск спустя десять лет. Впервые уникальную ямальскую находку жители Ноябрьска увидели в 2015 году. Затем Люба побывала за рубежом и в 18 городах России. И лишь в двух из них дважды: в Краснодаре и Ноябрьске.

У Любы не хватает только шерсти и части хвоста. Все остальное — в идеальном состоянии. А пролежала она в вечной мерзлоте 42 тысячи лет. Люба уникальна даже не как историческая, а как научная находка. Когда Юрий Худи в 2007 году обнаружил на берегу реки Юрибей мамонтёнка, это была международная сенсация. И мамонтоведы со всего мира приехали на Ямал посмотреть, а что же такое, почему же она так хорошо сохранилась

Подготовка к юбилею началась за пять лет до торжества и включала обширную программу капитального строительства. Только за последние три года построено восемь новых объектов:

— детский технопарк-кванториум «Пульсар »

— спортивный комплекс «Факел »

— новое здание ОМВД

— арт-резиденция «Миксер »

— центр лыжного спорта

— центр единоборств «Северный характер «

— стерилизационное отделение НЦГБ

— ангиографический корпус НЦГБ

Реконструкция проведена в десятке городских учреждений:

— школа № 2

— ДШИ им. П.И.Чайковского (корпус № 1)

— молодёжный клуб «Атмосфера»

— спортивная школа «Арктика»

— Центр досуга «Нефтяник»

— центр патриотического воспитания «Кадет»

— Музей воинской славы им. В.М.Григора

— детские сады «Снегурочка» и «Надежда»

В целом, количество построенных и реконструированных за последние 15 лет объектов социальной, транспортной инфраструктуры и сферы благоустройства давно перевалило за сотню.

Наступление зимы город встретил праздником, 31 октября состоялось открытие набережной на берегу озера Безымянное. Новая зона отдыха называется «Город на воде », здесь обустроен сквер, две большие площади, вымощенные плиткой, установлена спортивная площадка для игры в баскетбол, МАФы, фуд-корт, оборудованы парковочные места для автомобилей. Одними из достопримечательностей территории стала 20-метровая смотровая башня с архитектурной подсветкой и беседки над водой.

Программа строительства на этом не останавливается, в высокой степени готовность трёх новых школ и городской поликлиники, идёт реконструкция трёх корпусов городской больницы и психо-наркологического диспансера, двух детских садов, колледжа, музыкальной школы № 2 и др.

Большое внимание уделяется капитальному ремонту домов, обшарпанных фасадов в городе становится всё меньше.

Отдельной статьёй реализуется программа по монтажу художественной подсветки зданий.

В октябре 2025 года Правительство России утвердило долгосрочные планы комплексного социально-экономического развития 15 опорных арктических населенных пунктов, которые являются важнейшими промышленными центрами, узлами развития Северного морского пути и формирования Трансарктического транспортного коридора. Они играют ключевую роль в экономике и безопасности государства, обеспечивая укрепление позиций России в Арктическом регионе. На Ямале в перечень опорных населённых пунктов вошли Ноябрьск, Новый Уренгой и агломерация Салехард—Лабытнанги. Документы предусматривают модернизацию и строительство необходимой инфраструктуры, благоустройство и создание общественных пространств до 2035 года.

В ближайшие 10 лет в опорных городах Ямала планируется обновить жилищный фонд, построить промышленные, транспортные, образовательные и культурные объекты. Параллельно будут развиваться туризм и спорт, благоустраиваться общественные пространства, обновятся коммунальная и экологическая инфраструктура. Согласно мастер-планам, Новый Уренгой станет ведущим центром технологичной добычи газа, агломерация Салехард—Лабытнанги — центром туризма и рекреации с современной логистикой, Ноябрьск усилит позиции лидера в добыче трудноизвлекаемой нефти и газового конденсата.

Ноябрьск станет флагманом технологичного сервисного подхода к сложным месторождениям юга Ямала и севера Югры, а также центром развития новых технологий добычи нефти . Для этого планируется создать специализированный полигон для тестирования инновационных решений по трудноизвлекаемым запасам нефти, строительство промышленно-логистического парка и реконструкция аэропорта. В городе продолжится строительство современных жилых комплексов, в том числе арендного жилья, а также качественных объектов потребительского рынка, отдыха и досуга.

Работа над одним проектом уже началась. В рамках соглашения между правительством округа и авиакомпанией «ЮТэйр», заключенного в прошлом году, Красаэропроект уже начал проектно-изыскательские работы, включающие комплексное изучение территории, геологические и экологические исследования для расчёта прогнозного пассажиропотока и определения параметров зон обслуживания пассажиров нового аэропорта. Завершение разработки проекта запланировано на следующий год.

Реализация долгожданного проекта строительства нового аэровокзального комплекса — ещё один шаг в развитии современной транспортной инфраструктуры округа. Новый аэровокзал будет соответствовать самым высоким стандартам качества, безопасности и комфорта, в том числе для юных и маломобильных пассажиров.

Воздушная гавань Ноябрьска третья по количеству пассажиров после Нового Уренгоя и Салехарда. Также аэропорт является ближайшим для жителей Муравленко и Губкинского, но его развитие сдерживается не только действующим зданием, построенным более 40 лет назад, но и его владельцем.

Пока аэропорт ждёт реконструкцию, на привокзальной площади она уже завершилась. За два года благоустроена территория площадью 15 тыс. м кв. Теперь здесь есть парковка на 146 машино-мест, тёплая остановка, крытый навес, места для отдыха, современное освещение, видеонаблюдение.

Теперь Ноябрьск опорный город Арктики и долг государства — обеспечить её надёжный тыл. Для этих целей в Ноябрьске — «Южных воротах» Ямала планомерно усиливают безопасность. На первом этапе запустили досмотровый комплекс на Карамовском посту , создание спецподразделения ОМОН «Ямал» и строительство для него здания — следующий стратегический шаг.

Уже несколько лет в городе работают и федеральные силовики.

С прошлого года Ямал торжественно встречает путешественников на Карамовском перекрёстке в пригороде Ноябрьска.

Инвестиционная привлекательность Ноябрьска растёт. В городе строится много объектов общепита. В Администрации подчеркивают, что открытие новых кафе, ресторанов, медицинских центров и магазинов свидетельствует о развитии предпринимательства. Особое внимание уделяется франшизам, которые пользуются большой популярностью у предпринимателей. Некоторые из них работают уже много лет, а некоторые только приходят в Ноябрьск.

К 50-летию города в Ноябрьске отремонтировали все въездные указатели и стелы.

Арт-объект «Нефть и газ» первым встречает гостей и жителей, подъезжающих к Ноябрьску на автомобиле. В юбилейный год стелу покрасили светоотражающей краской и смонтировали подсветку, теперь она будет отчётливо видна издалека.

Отремонтировали и стелу «Аэропорт — Ноябрьск». Основание покрасили в голубой цвет, поменяли надписи «Ноябрьск» и «Аэропорт». Конструкцию венчает герб города Ноябрьска. Теперь ночью указатель будет приветствовать автомобилистов светодиодной подсветкой. Прилегающая территория замощена плиткой.

Памятник Первопроходцам установили в 1997 году на перекрёстке дорог в аэропорту Ноябрьска. К юбилею города провели благоустройство территории, ремонт стелы и установку подсветки.

В юбилейные дни в Ноябрьске открыли ещё одну стелу , которая всегда будет напоминать о 50-летии города. Стела находится в очень знаковом и подходящем для этого месте: за ней — пожарная часть, символ города, рядом строится самая большая на Ямале поликлиника, возводятся дома для ноябрян. Монумент открывает въезд в центр города.

Арт-объект установлен в центре новой кольцевой развязки на пересечении улиц 60 лет СССР, Ленина и Муравленко. Он создан в виде четырёхугольного шпиля, высотой 30 метров, его грани выполнены из перфорированного металла с надписью «Ноябрьск 50», перфорация выполнена из фирменного паттерна в виде буквы «Н».

Эта стела прошла квалификационную экспертизу II Всероссийского конкурса «Въездные стелы муниципальных образований и входные группы общественных пространств». 10 декабря в 12:00 на платформе сообщества «ГорСреда» в социальной сети «ВКонтакте» — vk.com/gorsredaa стартует голосование за лучшие стелы и группы России. Оно пройдет в два этапа — полуфинал и финал. Призываю всех читателей проголосовать.

Празднование юбилея Ноябрьска завершилось фейерверком. Световое шоу стало большим сюрпризом для горожан и гостей, так как оно не было заявлено в официальной программе. Яркое зрелище поставило красивую точку в праздничном вечере.

Ветераны-первопроходцы передали современному поколению жителей Ноябрьска очень важные качества. Это умение работать на перспективу, верить в свои силы и делать невозможное возможным.

Пятьдесят лет, конечно, — это большой путь: из ничего появился огромный северный город. Все эти годы объединяет динамичное прошлое и настоящее, и, конечно, светлое будущее. Всё, что окружает эту стелу, говорит об этом, город постоянно преображается, а значит, следующие полвека станут новым этапом развития Ноябрьска.

В статье использованы личные фотографии и фото из открытых источников.

