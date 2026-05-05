«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым медицинским учреждениям открываемым в России. В апреле открыто новых — 15, это если не считать ФАПы — их мы не учитываем. Так же в обзоре мы считаем и реконструкцию, но только капитальную. В прошедшем месяце капитально реконструировано 0 объектов. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В Крыму открыли первое модульное приёмное отделение экстренной помощи

В Симферополе начало работу первое в Крыму модульное приёмное отделение для оказания экстренной медицинской помощи. Объект создан на базе городской клинической больницы № 7. Проект реализован в рамках федеральной программы «Совершенствование экстренной медицинской помощи» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь». Строительство заняло 8 месяцев.

Стоимость объекта составила 570 млн рублей. Дополнительно около 123 млн рублей направили из регионального бюджета на благоустройство территории и инженерные сети.

В Орске открылась новая модульная поликлиника

В Орске на улице Новосибирской открылась новая модульная поликлиника. Объект возвели в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», входящей в национальный проект, направленный на повышение качества и доступности медицинской помощи.

При возведении здесь было полностью подготовлено свайное поле, проведены инженерные коммуникации, после чего специалисты приступили к монтажу модульной конструкции. В результате появилось современное здание площадью более 800 квадратных метров, рассчитанное на обслуживание до 20 000 жителей.

В п.Деревянка Карелии открылась новая врачебная амбулатория

Открыли новую врачебную амбулаторию в посёлке Деревянка. Старая амбулатория располагалась в приспособленных помещениях в жилом 5-этажном доме (три квартиры), без отдельного входа.Теперь всё по-другому. Большое здание. Внутри светло. Много места для пациентов и персонала. Здесь сейчас работают два фельдшера, участковые медицинские сёстры, процедурная медсестра, администратор, водитель и другие сотрудники. На скорой помощи трудятся четыре бригады.

В Вилюйске Якутии открыли новый лечебный корпус центральной районной больницы

В Вилюйске состоялось открытие второй очереди больничного комплекса центральной районной больницы. Новое современное здание площадью 4 тысячи квадратных метров появилось рядом с первой очередью, открытой три года назад. Внутри разместились МРТ, первично-сосудистое, родильное, терапевтическое, детское отделения, женская консультация и реабилитация. Для детей оборудовали уютные палаты с героями мультфильмов, игровую комнату и библиотеку.

В Екатеринбурге открылось приёмное отделение больницы № 40

В Екатеринбурге открылся новый корпус городской больницы № 40.

Площадь нового здания — 1500 квадратных метров, здесь смогут принять 200 экстренных пациентов в сутки. В помещении оборудованы три операционные, палаты интенсивной терапии и динамического наблюдения, клиническая лаборатория, помещения для томографии, рентгенографии и УЗИ, врачебные кабинеты.

В Кузнецке Пензенской области торжественно открыли новую взрослую поликлинику

Новое медицинское учреждение построено в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Пензенской области на 2021-2025 годы». Был выделен 1 миллиард рублей (федеральный бюджет — 901,2 млн рублей, бюджет Пензенской области — 98,8 млн рублей). В ходе визита гости осмотрели помещения, где врачи могут принимать 600 пациентов в день и оказывать им профессиональные консультации, а также проводить все необходимые обследования на новейшем оборудовании.

В Миньяре Челябинской области открылся новый современный медицинский комплекс

В городе Миньяр Ашинского муниципального округа начал функционировать новый медицинский комплекс, созданный для оказания качественной и доступной первичной и специализированной медицинской помощи жителям.Ключевые возможности комплекса: — Поликлиника для взрослых: 3 терапевтических участка, кабинеты офтальмолога и невролога— Детское поликлиническое отделение: 2 педиатрических участка— Отделение скорой помощи: круглосуточный фельдшерский пост— Дневной стационар: современные койки в 4 комфортабельных палатах (с санузлом и душем)

В селе Намцы Якутии открыли новый лечебный корпус

Трёхэтажное каменное здание общей площадью 3700 квадратных метров построили в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новый медицинский объект рассчитан на 50 коек. На первом этаже учреждения размещены диагностическая служба (рентген, УЗИ, эндоскопия), скорая помощь, акушерско-гинекологическое отделение. На втором этаже находятся отделение терапии и реанимация. На третьем этаже размещены операционный блок и хирургическое отделение.

Новая врачебная амбулатория открылась в микрорайоне Радонежский в Томске

Помещения стоимостью 31 млн рублей были приобретены в собственность областных учреждений и капитально отремонтированы в 2025 году. На капитальный ремонт и оснащение новой врачебной амбулатории общей площадью 388,4 кв. м по президентскому национальному проекту «Продолжительная и активная жизнь» было выделено около 40,5 млн рублей.

В медучреждении ведут приём специалисты Поликлиники № 10 и Детской городской больницы № 2. Врачебная амбулатория располагает лечебно-диагностическими кабинетами для приёма терапевтов и педиатров, прививочными, процедурными кабинетами и кабинетами функциональной диагностики. К новой амбулатории будут прикреплены 3 500 взрослых пациентов и 3 200 детей.

В Карталах Челябинской области открылась новая детская поликлиника

В городе Карталы появилась современная детская поликлиника — вместе с ней в новом здании разместились женская консультация и дневные стационары. Строительство прошло в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Новый корпус детской поликлиники рассчитан на обслуживание 7,5 тысячи детей.

В Промышленном районе Оренбурга открыли новую модульную поликлинику

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь» позволил открыть новую модульную поликлинику в Оренбурге. Более 13 тыс. жителей Промышленного района получат современную медпомощь в комфортных условиях.

Медицинское учреждение построили взамен старого аварийного здания. Поликлиника площадью 540 кв. м рассчитана на 150 посещений в смену. Здесь технически оборудованы доврачебный, смотровой, процедурный, прививочный кабинеты. Помимо того, предусмотрены инклюзивные условия и для маломобильных жителей.

В микрорайоне Авиатор Саратова открыли новую поликлинику

Жители микрорайона Авиатор в Заводском районе Саратова наконец получили собственную поликлинику. Разрешение на ввод медучреждения уже получено.

Новая поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену. Её построили после того, как местные жители пожаловались, что многоэтажки возвели и сдали без школ и больниц, а за медпомощью приходилось ездить в другие районы.

Федеральный детский реабилитационный центр «Кораблик «Мойнаки» открылся в Евпатории

Реабилитационный центр принял своих первых пациентов из новых регионов России. Дети, нуждающиеся в специализированной помощи, уже начали проходить медицинскую реабилитацию.Федеральный реабилитационный центр «Кораблик «Мойнаки» (г. Евпатория) рассчитан на 300 коек.

В Новокузнецке открыли новую поликлинику

В Новокузнецке открылась новая поликлиника № 5 Новокузнецкого филиала Кузбасского клинического кардиологического диспансера им. академика Л.С. Барбараша. Строительство велось в рамках нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Трехэтажное здание общей площадью более 4 тысяч кв. метров возведено по адресу: ул. Орджоникидзе, 32а. На строительство и оснащение направлено более 900 млн рублей.

Поликлиника сможет ежедневно принимать до 475 пациентов. В ней предусмотрены хирургический блок с малой операционной, кабинет физиотерапии, зал лечебной физкультуры и дневной стационар. Для прохождения диспансеризации и профосмотров организован кабинет медицинской профилактики. Выделена «красная зона» для инфекционных больных с отдельным входом и изолятором.

Новую современную детскую поликлинику открыли в Берёзовском Свердловской области

В городе Берёзовском Свердловской области открыли новую современную детскую поликлинику на 500 посещений в смену. На четырёх этажах поликлиники размещены кабинеты всех профильных специалистов. Здесь будут получать профессиональную медицинскую помощь более двадцати тысяч детей и подростков всего муниципального округа. Так, в новой многопрофильной детской поликлинике будет работать педиатрическая служба с блоком вакцинации, кабинетами здорового ребенка и доврачебного приема. Консультативное отделение дает возможность приема «узкими» специалистами. Также оснащено отделение неотложной помощи с кабинетами приема и выездными бригадами, дневной стационар, хирургический блок, отделения медицинской профилактики, функциональной диагностики. Кроме того, в медучреждении появится рентген-отделение, кабинет эндоскопии, отделение ЛФК и кабинет охраны зрения, которых ранее не было в структуре детской больницы.

Всего было построено или модернезированно медучреждений, среди них новых — 15, отремонтированно — 0

поликлиники — 7 (новых — 7, реконструировано — 0)

медицинские и диагностические центры — 1(новых — 1, реконструкция — 0)

Госпитали — 1(новых — 1, реконструировано — 0)

амбулатории — 3(новых — 3, реконструировано — 0)

другие медучреждения — 2 (новых — 2, реконструкция — 0)