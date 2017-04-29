Стартовал процесс сертификации МС-21 в Европейском агентстве авиационной безопасности (EASA)

В период с 19 по 21 апреля 2017 года в штаб-квартире EASA, г. Кельн (Германия), состоялась первая установочная встреча делегации Росавиации, Авиарегистра России и ПАО «Корпорация «Иркут» с представителями Департамента сертификации Европейского агентства по безопасности полетов.

В ходе встречи экспертам EASA представлены презентации, описывающие конструкцию самолета МС-21, процедуры его создания и производства, планы и сроки в отношении получения сертификата типа самолета МС-21 в Российской Федерации и EASA.

По результатам установочной встречи оформлен Протокол. Протоколом зафиксирована договоренность о проведении следующей технической встречи в июне 2017 года в Москве с целью более подробного изучения экспертной группой EASA конструкции самолета МС-21.

Специалисты Росавиации проинформировали коллег из EASA о существующей системе сертификации авиационной техники в РФ, а также о процедурах сертификации организаций разработчиков и изготовителей авиатехники, которые с апреля текущего года осуществляются Федеральным агентством воздушного транспорта.

В ходе визита также была проведена встреча с заместителем директора по сертификации EASA г-ном А. Леруа, на которой обсуждались вопросы, зафиксированные Протоколом встречи Росавиации и EASA в декабре 2016 года, касающиеся предполагаемых сроков поступления в адрес Росавиации проекта Рабочего соглашения в области летной годности между Росавиацией и EASA и проекта Дорожной карты оценки системы сертификации авиационной техники, ее разработчиков и изготовителей в Российской Федерации со стороны EASA. По информации EASA, данные проекты документов находятся на согласовании в Еврокомиссии, предполагаемые сроки их поступления в Росавиацию намечены на конец мая-начало июня 2017 года.