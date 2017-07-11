

«АвтоВАЗ» запустил продажи новой Lada Vesta на газе

«АвтоВАЗ» запустил продажи автомобиля Lada Vesta CNG с серийной газобаллонной установкой, сообщила компания. Подобная модель является первой в истории бренда.

«LADA объявляет о начале продаж LADA Vesta CNG. Премьерный показ модели состоялся на выставке „Иннопром“, также автомобиль был передан в опытную эксплуатацию Министерству энергетики РФ», — сказано в сообщении.

Стоимость автомобиля составит от 600 900 рублей. Отмечается, что Lada Vesta CNG может работать как на бензине, так и на метане, который является одним из самых распространенных видов топлива в России. Из-за невысокой цена на горючее использование метана позволяет снизить расходы в три раза. При этом для обеспечения безопасности транспортное средство автомобиль оборудован специальными предохранителями, которые исключают возможность разрыва баллона, а также выходы газа при повреждении газовой магистрали.

Газовый баллон для новой Lada будет иметь емкость в 90 литров и рассчитан на 18 кубометров газа.

В планы компании входит передача первых серийных Lada Vesta CNG на потребительские испытания представителям таксопарков, а также крупных государственных и коммерческих структур.