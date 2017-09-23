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Производство

УАЗ Патриот получил новые комплектации

Компания УАЗ пересмотрела комплектации внедорожника Патриот. Цены на базовую версию машины начинаются от 699 000 рублей.

Компания УАЗ приняла решение пересмотреть комплектации внедорожника Patriot. Базовая версия машины теперь носит название «Классик» предлагается клиентам по цене от 699 000 рублей. Автомобиль комплектуется раздаточной коробкой с механическим приводом управления, электростеклоподъемниками передних и задних дверей, а также электрорегулировкой и подогревом наружных зеркал заднего вида.

Желающим приобрести версию внедорожника «Оптимум» придется заплатить 789 000 рублей. Автомобиль дополнительно оснащается раздаточной коробкой с электромеханическим приводом управления и двумя подушками безопасности. Также к этой машине клиент может заказать новый информационно-развлекательный комплекс с операционной системой на базе Android. Система получила семидюймовый сенсорный дисплей с разрешением, увеличенным до 1024×728 пикселей, 1ГБ оперативной памяти, 16ГБ встроенной памяти.

Комплектация «Престиж», в свою очередь, оснащается комбинацией приборов с хромированными элементами, мультимедийной системой с навигацией, 16-дюймовыми легкосплавными дисками, подогревом передних сидений и рулевого колеса, а также круиз-контролем и камерой заднего вида. Цена автомобиль в данной версии составляет минимум 899 000 рублей.

  • Стоимость спецверсии УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION составит 1 149 000 рублей.
  • Стоимость спецверсии УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION составит 1 149 000 рублей.

Топовая модификация внедорожника «Максимум» комплектуется 18-дйюмовыми легкосплавными дисками, камерой заднего вида, передними и задними датчиками парковки. Желающим прибрести такой автомобиль необходимо заплатить 969 000 рублей.

Обновленный УАЗ Патриот теперь обладает современным оборудованием, благодаря которому он выходит на новый уровень по пассивной и активной безопасности.

В рамках повышения пассивной безопасности обновленный УАЗ Патриот получил:

  • Подушки безопасности водителя и пассажира во всех комплектациях
  • Передние ремни с преднатяжителями, ограничителями усилия и новыми регуляторами высоты

Для обеспечения безопасности на втором ряду на УАЗ Патриот по-прежнему доступны задние 3-точечные ремни безопасности, L-образные подголовники и система безопасного крепления детских кресел ISOFIX.

Обновленный УАЗ Патриот получил также конструктивные изменения по повышению пассивной безопасности, среди которых — продольное усиление каркаса пола, дополнительные кронштейны крепления кузова к раме, усиление передней стойки боковины, и самое главное — энергопоглощающая складывающаяся рулевая колонка новой конструкции.

Впервые на УАЗ Патриот устанавливается расширенный комплекс активной безопасности на базе системы ESP (в сочетании с антиблокировочной системой ABS и системой распределения тормозных усилий EBD). Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) была внедрена на УАЗ Патриот совместно с немецкой компанией Robert BOSCH. Внедрение системы ESP на УАЗ Патриот заняло больше 2-лет, в течение которых были проведены полномасштабные дорожные испытания в Германии (летний тест) и Швеции (зимний тест) с учетом специфики российского климата.

Система стабилизации курсовой устойчивости позволяет сохранить траекторию автомобиля в ситуациях с повышенным риском заноса, бокового скольжения или переворота. Тем не менее, функцию ESP можно отключить, для чего на центральной консоли обновленного УАЗ Патриот появилась специальная кнопка.

Вместе с новой системой ESP на УАЗ Патриот появляется целый комплекс систем по повышению активной безопасности:

  • Система контроля тягового усилия (TCS) управляет крутящим моментом двигателя и тормозной системой для обеспечения движения автомобиля без проскальзывания ведущих колес
  • Система контроля торможения в повороте (CBC) распределяет тормозные усилия на каждом колесе при торможении в повороте
  • Гидравлический помощник торможения (HBA) срабатывает при аварийном торможении для достижения более интенсивного торможения
  • Система помощи при начале движения на подъёме (HHC) предотвращает откат автомобиля на уклоне, удерживая его в течение двух секунд неподвижным
  • Режим Off-Road включается отдельной кнопкой на центральной консоли для достижения более эффективного торможения на рыхлых поверхностях

Для обеспечения безопасной парковки в обновленном УАЗ Патриот используется работа камеры заднего вида и датчиков парковки.

Обновленный УАЗ Патриот получил новую панель приборов, главным элементом которого является новое рулевое колесо. Оно теперь регулируется не только по углу наклона, но и по вылету. Для удобства, комфорта и большей безопасности во время движения на руль вынесено управление новыми функциями. На обновленном УАЗ Патриот теперь доступны круиз-контроль и ограничитель скорости, которые управляются блоком кнопок в левой части руля. В правой части располагается управление мультимедийной системой и системой громкой связи для безопасного общения по телефону во время движения.

УАЗ Патриот серьезно подготовлен для холодного времени года, предлагая не только подогрев передних сидений, заднего стекла и боковых зеркал, но и предпусковой подогреватель с возможностью программирования, обогрев всей площади лобового стекла и подогрев задних сидений, что является конкурентным преимуществом в сегменте внедорожников. С обновлением УАЗ Патриот к этому списку добавляется обогрев рулевого колеса с кожаной отделкой.

  • Бензиновый двигатель объемом 2,7 л и мощностью 134,6 л.с.
  • Бензиновый двигатель объемом 2,7 л и мощностью 134,6 л.с.

Надежный бензиновый двигатель ЗМЗ 40906 с 5-ступенчатой механической коробкой передач устанавливается на все варианты исполнения модели и обладает высоким крутящим моментом уже на малых оборотах.

Внедорожник получил опциональный пакет Off-Road с лебедкой, аккумулятором повышенной емкости усиленной защитой рулевых тяг.

Пакет Off-Road включил электрическую лебедку российского производства «СПРУТ-9000 Спорт», аккумулятор повышенной емкости, а также усиленную защиту рулевых тяг, которая выполнена из стального листа толщиной 3 миллиметра. Стоимость опционального пакета Off-Road составила 45 000 рублей. Автомобили с такой опцией появятся в продаже в октябре текущего года.

https://auto.vercity.ru/autonews/49940_uaz_patriot_poluchil_novye_komplektacii/

УАЗ, авто, автопром, Ульяновск
  • Vsemoguchij Vsemoguchij
    23.09.1715:50:30

    Ехарный бабай… Молодцы конечно, но миллион за УАЗ…

    #957314
    • Нет аватара Киргуев Эдуард
      23.09.1716:29:13

      Это как раз более, чем нормально — миллион за среднеразмерный внедорожник. По нынешним временам миллиона в максимальной комплектации достигают седанчики В-класса. Меня другое раздражает — УАЗ стал похож на «Волгу»: заводом освоены уже все возможные новые, современные элементы для автомобиля, комплектация становится все более и более, если и не европейской, то уже корейской, а сама машина уже столько лет не меняется!

      УАЗу как воздух нужна новая универсальная платформа!

      #957328
      • Вова-Н Вова-Н
        23.09.1718:22:38

        Ну тут можно привести и контраргумент и не только Мерседес с Г классом, но и тот же Лендкруйзер от Тойоты которые далеко не каждую пятилетку меняют платформу.

        А модели УАЗ всё-таки меняет и модель Патриота 2016-17 годов внешне отличается от ранее выпущенных и уж тем более Патриот отличается от изначального УАЗ-3160 и УАЗ-3162

        #957352
        • Нет аватара Киргуев Эдуард
          23.09.1718:31:43

          Мне импонирует Ваша молодецкая удаль при сравнении УАЗа с Геликом и Кукурузером)))

          Сравнение, кстати, уместное, если вести речь о старом УАЗике — Хантере и другой легенде мирового автопрома — старым Дефендером. Мне кажется, вообще было бы очень правильно Хантер и дальше сохранять в линейке и довести до уровня современных требований к нишевому рамному внедорожнику. Оснастить тягучим дизелем, герметизировать салон… А Патриоту на смену должен обязан прийти новый среднеразмерный, а то и полноразмерный вседорожник с несущим кузовом на модульной платформе.

          #957355
          • Вова-Н Вова-Н
            23.09.1718:36:15

            А Патриоту на смену должен обязан прийти новый среднеразмерный, а то и полноразмерный вседорожник с несущим кузовом на модульной платформе.

            С чего это вдруг обязан да ещё с несущим кузовом ?

            С чего ты взял эту белиберду? УАЗ это не паркетник какой то дамский, это настоящий мужской джип, а значит только рама, только хардкор!

            #957358
            • Нет аватара Киргуев Эдуард
              23.09.1718:51:19

              Должен и обязан рынку. Иначе — смерть.

              Белиберда, мой вспыльчивый собеседник, это попытка на узконишевой машинке «только рама, только хардкор» пытаться въехать на широкий рынок. Перечислите ВСЕ продаваемые в России и ТС рамные внедорожники на «ручке». Те самые — «хардкорные». Что? Мне на ум, кроме разве что Рэнглера и Дэфа ничего не приходит. Но тут есть настоящий УАЗик — 469-й.

              А Патриот — «ни о чем». Хуже 469-го на бездорожье и хуже любого кроссовера-одноклассника на дороге.

              Вы сравнивали его с Геликом и Кукурузером… Сколько Вы знаете адекватов, покупающих Гелика или 200-го для езды по бездорожью? Это — лакшери, куда не то, чтобы УАЗу, но и ЛЮБОМУ корейцу, или большинству европейцев идти надо десятилетиями.

              Посему вывод прост: нишевый легендарный дешевый УАЗик быть может, и, стало быть, должен быть. И перспектива у него есть, и возможность постепенного рестайлинга.

              А для конкуренции на рынке ШИРОКОМ нужна сааафффсем другая машина. С совсем другими объемами производства и реализации.

              #957362
              • Вова-Н Вова-Н
                23.09.1718:56:52

                Вот уж тойотовцы удивятся когда им скажут, что это не рама

                Отредактировано: Вова-Н~18:59 23.09.17
                #957364
                • Нет аватара Киргуев Эдуард
                  23.09.1719:02:57

                  Перестаньте в запале полемики гнать откровенную пургу — мне будет неинтересно так с Вами)))

                  Тойотовцы, а, главное, российские покупатели Кукурузера очень удивятся определению их люксового пепелаца как «хардкор», и вряд ли обрадуются перспективе загнать свою машину туда, где наши рыбачки на «козликах» запросто катаются. Да и на автомате они почти все поголовно, а не на хардкорной ручке.

                  И перестаньте сравнивать Патриота с 200-м. Ну, не достойно это степенной беседы двух знающих людей)))

                  #957368
                  • Вова-Н Вова-Н
                    23.09.1719:07:00

                    Ты реально не адекват что ли? Все настоящие большие джипы — рамные. Вообще первым в мире джипом с несущим кузовом была наша Нива. А так до сих пор большие джипы имеют рамную конструкцию и тойоты и ниссаны. А ты тут типа хочешь из УАЗа сделать какого то паркетника. Ну если тебе нужен паркетник так и покупай его, чего тебе вдруг это понадобилось от УАЗа?

                    #957372
                    • Нет аватара Киргуев Эдуард
                      23.09.1719:11:09

                      Ладно. Будь по-Вашему. УАЗ будет строить рамный большой джип. И покупать его будут в количествах всех рамных джипов, продаваемых в России вместе взятых. И завод при этом будет рентабельным.

                      Не находите в этих моих 5 предложениях ошибки?

                      #957375
                      • Вова-Н Вова-Н
                        23.09.1719:17:29

                        Вообще то до сих пор УАЗ продает только рамные джипы и как-то остается вполне рентабельным и продукция его вполне востребована.

                        Хорошо, что ты не гендиректор УАЗа    

                        #957379
                        • Нет аватара Киргуев Эдуард
                          23.09.1719:42:05

                          Вы, батенька, меня раззадорили)))

                          Дело, видите ли, в том, что читая СуН давненько, я полагал, что тут не сильно любят непрофессионалов. А Вы, к сожалению, показались мне слегка поверхностным. Если Вы не против, будем учиться вместе. Начнем с вежливости — предлагаю!

                          А дальше…

                          УАЗ продает и остается рентабельным и это здорово! За счет чего остается рентабельным — интересно.

                          Вот Вам прошлый год:

                          Общий объем продаж — около 50 000 машин в год.

                          Из них доля Патриота — меньше 20 000.

                          Наибольший рост продаж в прошлом году был у грузовичка Карго и пикапа.

                          В открытом доступе есть годовой отчет УАЗа за 2014 год.

                          Почитайте — будет небесполезно.

                          Рентабельность продаж — 1,6%, наименьшая доля рынка — в сегменте внедорожников — 3%, наибольшая — коммерческого транспорта и микроавтобусов — 17%. И… Автомобиль повышенной проходимости класса С с использованием элементов единой модульной платформы — в разделе «Перспективы развития акционерного общества»!!!

                          Не горячитесь, Владимир.

                          Отредактировано: Киргуев Эдуард~19:51 23.09.17
                          #957384
                          • Вова-Н Вова-Н
                            23.09.1719:57:59

                            Ну и???

                            Что тебе в этой статистике не нравится? УАЗ имеет мощности примерно на 80-100 тысяч авто в год. Поэтому 50 тыщ проданных это достаточно хорошо. Для сравнения ВАЗ имеет мощности на 1 миллион авто в год, а выпускает фактически 250-300 тыщ, что ниже границы рентабельности, там вот надо хотя бы 400 тыщ.

                            И если считать по твоему, то сегмент внедорожников у нас занимает 600 тыщ в год, что ни как не может быть правдой и значит утверждение про 3% доли на рынке ложь.

                            #957386
                            • Нет аватара Киргуев Эдуард
                              23.09.1720:06:36

                              Владимир, почитайте годовой отчет УАЗа! Потрудитесь. 3% взято из ИХ отчета. Там же, кстати, определены конкуренты УАЗа по моделям. Не будьте ни голословны, ни смешны в обвинениях.

                              И еще: если производственные мощности рассчитаны на 100 000 машин, то это никак не говорит об их достаточности для высокой рентабельности. Для СССР это было нормально из-за широчайшей унификации по компонентам, которые применяли на десятках заводов.

                              Кстати, откуда инфа об объемах производства ВАЗа? ВАЗу по барабану временный провал на локальном рынке — российском. ВАЗ — часть глобального альянса Рено-Ниссан. У УАЗа такого партнера пока нет.

                              #957387
                            • Вова-Н Вова-Н
                              23.09.1720:06:42

                              может 600 тысяч было до 2015, сейчас вряд ли столько. Учитывая что общий объём в прошлом году составил 1,3 миллиона авто.

                              #957388
  • Akimich Akimich
    23.09.1716:20:53

    Когда коробка автомат???

    #957325
    • Вова-Н Вова-Н
      23.09.1718:32:13

      Автомат нужен в городе. Конечно он нужен модели раз уж его стали продвигать и как городскую модель, но если брать чисто как джип, то автомат не для этого. На бездорожье только ручная КПП, ибо как на автомате можно в раскачку выезжать? Так что автомат максимум добавит несколько единиц в продажах, я не говорю, что автомат не нужен, но от его наличия в опциях продажи не увеличатся.

      Слава Богу, что хоть подушки безопасности в стандарте наконец поставили и кожаный салон в опциях    

      #957356
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