УАЗ Патриот получил новые комплектации

Компания УАЗ пересмотрела комплектации внедорожника Патриот. Цены на базовую версию машины начинаются от 699 000 рублей.

Компания УАЗ приняла решение пересмотреть комплектации внедорожника Patriot. Базовая версия машины теперь носит название «Классик» предлагается клиентам по цене от 699 000 рублей. Автомобиль комплектуется раздаточной коробкой с механическим приводом управления, электростеклоподъемниками передних и задних дверей, а также электрорегулировкой и подогревом наружных зеркал заднего вида.

Желающим приобрести версию внедорожника «Оптимум» придется заплатить 789 000 рублей. Автомобиль дополнительно оснащается раздаточной коробкой с электромеханическим приводом управления и двумя подушками безопасности. Также к этой машине клиент может заказать новый информационно-развлекательный комплекс с операционной системой на базе Android. Система получила семидюймовый сенсорный дисплей с разрешением, увеличенным до 1024×728 пикселей, 1ГБ оперативной памяти, 16ГБ встроенной памяти.

Комплектация «Престиж», в свою очередь, оснащается комбинацией приборов с хромированными элементами, мультимедийной системой с навигацией, 16-дюймовыми легкосплавными дисками, подогревом передних сидений и рулевого колеса, а также круиз-контролем и камерой заднего вида. Цена автомобиль в данной версии составляет минимум 899 000 рублей.



Стоимость спецверсии УАЗ ПАТРИОТ WORLD OF TANKS EDITION составит 1 149 000 рублей.

Топовая модификация внедорожника «Максимум» комплектуется 18-дйюмовыми легкосплавными дисками, камерой заднего вида, передними и задними датчиками парковки. Желающим прибрести такой автомобиль необходимо заплатить 969 000 рублей.

Обновленный УАЗ Патриот теперь обладает современным оборудованием, благодаря которому он выходит на новый уровень по пассивной и активной безопасности.

В рамках повышения пассивной безопасности обновленный УАЗ Патриот получил:

Подушки безопасности водителя и пассажира во всех комплектациях

Передние ремни с преднатяжителями, ограничителями усилия и новыми регуляторами высоты

Для обеспечения безопасности на втором ряду на УАЗ Патриот по-прежнему доступны задние 3-точечные ремни безопасности, L-образные подголовники и система безопасного крепления детских кресел ISOFIX.

Обновленный УАЗ Патриот получил также конструктивные изменения по повышению пассивной безопасности, среди которых — продольное усиление каркаса пола, дополнительные кронштейны крепления кузова к раме, усиление передней стойки боковины, и самое главное — энергопоглощающая складывающаяся рулевая колонка новой конструкции.

Впервые на УАЗ Патриот устанавливается расширенный комплекс активной безопасности на базе системы ESP (в сочетании с антиблокировочной системой ABS и системой распределения тормозных усилий EBD). Электронная система стабилизации курсовой устойчивости (ESP) была внедрена на УАЗ Патриот совместно с немецкой компанией Robert BOSCH. Внедрение системы ESP на УАЗ Патриот заняло больше 2-лет, в течение которых были проведены полномасштабные дорожные испытания в Германии (летний тест) и Швеции (зимний тест) с учетом специфики российского климата.

Система стабилизации курсовой устойчивости позволяет сохранить траекторию автомобиля в ситуациях с повышенным риском заноса, бокового скольжения или переворота. Тем не менее, функцию ESP можно отключить, для чего на центральной консоли обновленного УАЗ Патриот появилась специальная кнопка.

Вместе с новой системой ESP на УАЗ Патриот появляется целый комплекс систем по повышению активной безопасности:

Система контроля тягового усилия (TCS) управляет крутящим моментом двигателя и тормозной системой для обеспечения движения автомобиля без проскальзывания ведущих колес

Система контроля торможения в повороте (CBC) распределяет тормозные усилия на каждом колесе при торможении в повороте

Гидравлический помощник торможения (HBA) срабатывает при аварийном торможении для достижения более интенсивного торможения

Система помощи при начале движения на подъёме (HHC) предотвращает откат автомобиля на уклоне, удерживая его в течение двух секунд неподвижным

Режим Off-Road включается отдельной кнопкой на центральной консоли для достижения более эффективного торможения на рыхлых поверхностях

Для обеспечения безопасной парковки в обновленном УАЗ Патриот используется работа камеры заднего вида и датчиков парковки.

Обновленный УАЗ Патриот получил новую панель приборов, главным элементом которого является новое рулевое колесо. Оно теперь регулируется не только по углу наклона, но и по вылету. Для удобства, комфорта и большей безопасности во время движения на руль вынесено управление новыми функциями. На обновленном УАЗ Патриот теперь доступны круиз-контроль и ограничитель скорости, которые управляются блоком кнопок в левой части руля. В правой части располагается управление мультимедийной системой и системой громкой связи для безопасного общения по телефону во время движения.

УАЗ Патриот серьезно подготовлен для холодного времени года, предлагая не только подогрев передних сидений, заднего стекла и боковых зеркал, но и предпусковой подогреватель с возможностью программирования, обогрев всей площади лобового стекла и подогрев задних сидений, что является конкурентным преимуществом в сегменте внедорожников. С обновлением УАЗ Патриот к этому списку добавляется обогрев рулевого колеса с кожаной отделкой.



Бензиновый двигатель объемом 2,7 л и мощностью 134,6 л.с.

Надежный бензиновый двигатель ЗМЗ 40906 с 5-ступенчатой механической коробкой передач устанавливается на все варианты исполнения модели и обладает высоким крутящим моментом уже на малых оборотах.

Внедорожник получил опциональный пакет Off-Road с лебедкой, аккумулятором повышенной емкости усиленной защитой рулевых тяг.

Пакет Off-Road включил электрическую лебедку российского производства «СПРУТ-9000 Спорт», аккумулятор повышенной емкости, а также усиленную защиту рулевых тяг, которая выполнена из стального листа толщиной 3 миллиметра. Стоимость опционального пакета Off-Road составила 45 000 рублей. Автомобили с такой опцией появятся в продаже в октябре текущего года.