Строительство Кожуховской линии московского метрополитена

В столице ударными темпами ведется строительство новой — Кожуховской — линии метро. На участке длиной более 15 км расположатся восемь станций: «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Предлагаю вам ознакомиться с текущим прогрессом в строительстве станций.

Две из восьми станций станут пересадочными — «Нижегородская» с пересадкой на Большую кольцевую линию и «Косино» — на «Лермонтовский проспект» фиолетовой ветки. Первым, уже в этом году, планируется открыть участок из четырёх станций — от «Некрасовки» до «Косино».

1. Станция «Некрасовка». Расположена в одноимённом районе (ЮВАО), по которому получила название. Колонная двухпролётная станция мелкого заложения с одной островной платформой. Оформление содержит отсылки к лунной ночи; основными цветами в отделке станции являются белый и серый. В облицовке использованы металлокерамические панели: рубиново-красного цвета для путевых стен, жемчужно-серого и белого цветов — для колонн.

2. Станция «Лухмановская». Расположена в районе Косино-Ухтомский (ВАО), часть выходов станции будет вести в город Люберцы. Названа по одноимённой улице. Колонная трёхпролётная станция мелкого заложения с одной островной платформой. Оформление содержит отсылки к реке и закату; основными цветами в отделке станции являются серый, бежевый и серо-коричневый. Потолок станции покрыт анодированными алюминиевыми панелями, пол — тёмно-зелёным гранитом. Путевые стены отделаны оранжевыми декоративными панелями.

3. Станция «Улица Дмитриевского». Расположена в районе Косино-Ухтомский (ВАО), названа по одноимённой улице. И снова колонная двухпролётная станция мелкого заложения с одной островной платформой. Оформление будет содержать отсылки к лунной дороге, основными цветами в отделке станции будут серый, бежевый и светло-коричневый. Пол платформы и вестибюля будет покрыт жёлтым и чёрным гранитом, складывающимися в геометрический орнамент. Путевые стены облицуют металлокерамическими панелями изумрудного цвета. Центральная часть потолка станции будет иметь отражающую поверхность, колонны планируется оборудовать подсветкой. Над путями расположатся вентиляционные каналы, в которые ближе к краю платформы встроят светодиоды.

4. Станция «Косино». Станция колонная трёхпролётная мелкого заложения с одной островной платформой. Оформление будет содержать отсылки к местной достопримечательности — Косинским озёрам. Основными цветами на станции станут синий, жёлтый, зелёный и серый. Состоящий из треугольных элементов глянцевый подвесной потолок по задумке проектировщиков должен будет создать эффект мерцания воды.

5. Строящееся депо «Руднево».