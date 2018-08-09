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Фотофакты

Строительство Кожуховской линии московского метрополитена

  •  © russos.ru

В столице ударными темпами ведется строительство новой — Кожуховской — линии метро. На участке длиной более 15 км расположатся восемь станций: «Нижегородская», «Стахановская», «Окская», «Юго-Восточная», «Косино», «Улица Дмитриевского», «Лухмановская» и «Некрасовка». Предлагаю вам ознакомиться с текущим прогрессом в строительстве станций.

Две из восьми станций станут пересадочными — «Нижегородская» с пересадкой на Большую кольцевую линию и «Косино» — на «Лермонтовский проспект» фиолетовой ветки. Первым, уже в этом году, планируется открыть участок из четырёх станций — от «Некрасовки» до «Косино».

1. Станция «Некрасовка». Расположена в одноимённом районе (ЮВАО), по которому получила название. Колонная двухпролётная станция мелкого заложения с одной островной платформой. Оформление содержит отсылки к лунной ночи; основными цветами в отделке станции являются белый и серый. В облицовке использованы металлокерамические панели: рубиново-красного цвета для путевых стен, жемчужно-серого и белого цветов — для колонн.

  •  © russos.ru
  •  © nenovost.com
  •  © russos.ru
  •  © russos.ru

2. Станция «Лухмановская». Расположена в районе Косино-Ухтомский (ВАО), часть выходов станции будет вести в город Люберцы. Названа по одноимённой улице. Колонная трёхпролётная станция мелкого заложения с одной островной платформой. Оформление содержит отсылки к реке и закату; основными цветами в отделке станции являются серый, бежевый и серо-коричневый. Потолок станции покрыт анодированными алюминиевыми панелями, пол — тёмно-зелёным гранитом. Путевые стены отделаны оранжевыми декоративными панелями.

  •  © russos.ru
  •  © lefortovo.ru
  •  © russos.ru

3. Станция «Улица Дмитриевского». Расположена в районе Косино-Ухтомский (ВАО), названа по одноимённой улице. И снова колонная двухпролётная станция мелкого заложения с одной островной платформой. Оформление будет содержать отсылки к лунной дороге, основными цветами в отделке станции будут серый, бежевый и светло-коричневый. Пол платформы и вестибюля будет покрыт жёлтым и чёрным гранитом, складывающимися в геометрический орнамент. Путевые стены облицуют металлокерамическими панелями изумрудного цвета. Центральная часть потолка станции будет иметь отражающую поверхность, колонны планируется оборудовать подсветкой. Над путями расположатся вентиляционные каналы, в которые ближе к краю платформы встроят светодиоды.

  •  © russos.ru
  •  © russos.ru

4. Станция «Косино». Станция колонная трёхпролётная мелкого заложения с одной островной платформой. Оформление будет содержать отсылки к местной достопримечательности — Косинским озёрам. Основными цветами на станции станут синий, жёлтый, зелёный и серый. Состоящий из треугольных элементов глянцевый подвесной потолок по задумке проектировщиков должен будет создать эффект мерцания воды.

  •  © russos.ru
  •  © russos.ru

5. Строящееся депо «Руднево».

  •  © russos.ru
  •  © russos.ru
  •  © russos.ru
  •  © russos.ru
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https://russos.livejournal.com/1439946.html

Московский метрополитен, Кожуховская линия, метро, Москва
  • Сергей Усов Сергей Усов
    09.08.1810:25:58

    Здорово, что Москва развивается, строится! Но немного обидно за другие города-миллионники. На строительство метро в них денег нет…это печально, что в России приоритетных всего два города. Хотелось бы нормального финансирования и у нас!

    #1058908
    • Михаил Иванов Михаил Иванов
      09.08.1811:03:09

      Не в финансировании дело, а в отсутствии прямых потребностей, в отсутствии планов и еще много чего. В Казани метро строят активно, в Нижнем тоже открыли одну станцию впервые за много лет. Кое-как жизнь налаживается. Только финансирование-то должно идти из местных бюджетов. Какие бюджеты в Москве, а какие даже в Новосибе? не сравнить.

      #1058922
      • Seriomilander Seriomilander
        09.08.1813:01:07

        «в отсутствии прямых потребностей» — Вы правы. Я собрался на пару дней в Н. Новгород и обалдел — интервал у метро 10 минут, потому, что там не кому ездить? Метро не особо востребовано?

        А где метро востребовано?

        В Нижегородском метро аж 15 станций и 21,6 км протяженности, но

        В Новосибирском станций меньше (13) и протяженность всего 15,9 км.

        Пассажиропоток же разница серьезно 30 против 79.

        Н.Новгород — 1 264 075 — 23 поездки на жителя.

        Новосибирск — 1 602 915 — 49 поездки на жителя.

        Я вижу, что метро в Новосибирске рентабельней раза в 2-3.

        В общем вопрос необходимости метро очень сложный.

        P.S.

        Город Длина Станции Пассажиропоток

        Московский 364,9 214 2378,3

        Петербургский 119,9 69 740,379

        Новосибирский 15,9 13 79

        Екатеринбургский 12,7 9 49,2

        Нижегородский 21,6 15 30,421

        Казанский 15,8 10 27,186

        Самарский 12,7 10 15,647

        Отредактировано: Seriomilander~13:02 09.08.18
        #1058948
    • Нет аватара torp
      09.08.1811:13:29

      Вы считаете что у Вас в Сыктывкаре (245 000 население) тоже должно быть метро? Извините, сколько станций? Линию? 8-10 шт? Так в Москве это одна станция обслуживает район с таким населением.

      #1058923
      • Seriomilander Seriomilander
        09.08.1812:45:14

        Вы немного преувеличили, но суть верна.

        Далее цифры для Сергея Усова:

        Население Марьино 253 908 человек — 2 станции метро Марьино и Братиславская.

        Вот ссылка на Вики:

         https://ru.wikipedia.org/...(район_Москвы) 

        P.S. Население Москвы более 12.000.000, количество станций метро 214, итого 60.000 человек на одну станцию. А спуск под землю оправдан если необходимо ехать достаточно далеко, а место назначение возле метро. Иначе поездка на наземном транспорте удобней в разы.

        #1058944
        • Нет аватара torp
          09.08.1812:49:13

          Вы говорите про официальное население Москвы — еще есть Подмосковье с областью + приезжие + вахтовики + туристы — в сумме еще те же 12 млн

          Отредактировано: torp~12:53 09.08.18
          #1058946
        • Нет аватара torp
          09.08.1812:54:46

          И не забывайте пжл что в небольших городах половина, а то и большая часть населения работает в пешей доступности от дома, а в Москве таких мизер

          Отредактировано: torp~12:55 09.08.18
          #1058947
          • Seriomilander Seriomilander
            09.08.1813:21:05

            Отвечу сразу на два комментария.

            "в сумме еще те же 12 млн" - Сергей обсуждал блага для местного населения, вот я его и посчитал, да и зачем мне прикидывать и выдумывать, когда и обычных официальный цифр хватает. Но если 60.000 человек в среднем на одну станцию Вас или наших оппонентов не впечатляет, то запросто можно набросить и туристов, и кого угодно, резиновая всё стерпит.   

            "работает в пешей доступности" - тоже верно, в Москве это редкость. Я бы добавил к Вашим словам еще и обилие коротких поездок, при которых не целесообразно спускаться под землю, например, 3-5 остановок на автобусе, дольше спускаться-подниматься будете.

            P.S. Обычные люди вряд ли могут прикинуть возможности модернизации своей наземной транспортной системы в сравнении со строительством подземной, отсюда появляется мысль, что пациент (наземный транспорт) скорее мерт чем жив. Но правда ли это?

            Отредактировано: Seriomilander~13:21 09.08.18
            #1058952
        • laperuz.livejournal.com laperuz
          09.08.1815:06:37

          спуск под землю оправдан если необходимо ехать достаточно далеко, а место назначение возле метро. Иначе поездка на наземном транспорте удобней в разы

          Метро в Москве более предсказуемый транспорт, чем наземный. Т. е. запас времени на всякие непредвиденные задержки можно закладывать по минимуму. Это тоже важно.

          #1058990
          • Seriomilander Seriomilander
            09.08.1815:52:05

            В Москве метро удобно, об этом никто не спорит. Мы обсуждали метро в других городах… Что мешает сделать предсказуемым автобус или трамвай на деньги для строительства метро, а речь идет о миллиардах рублей!

            Например, в Москве выделенные линии для, информационные табло с временем прибытия, удобные приложения с движением в реальном времени. Всё это делает автобус, порой, удобней, а главное быстрее метро.

            P.S.2018 год на дворе, уже не очевидно что самолет быстрее поезда, например Питер-Москва 1:15 самолетом и 3:55 Сапсаном. 3:55 это с учетом того, что максимальная скорость поезда 300 км/ч, а большую часть пути Москва — Санкт-Петербург поезд следует с максимальной скоростью 200 км/ч. А возможность поезда доехать за 2:45, ну и к самолету добавим аэроэкспресс от вокзала в Москве (35 минут + посадка + дорога от самолета) и дорогу из Пулково в Питер (30+ минут до центра). Итого получим 2:45 на сапсане и на самолете, такси или/и аэроэкспрессе. Дорога от центра до центра. Ну, а китайский поезд «CRH380A» развивает до 380 км/ч. Есть над чем подумать!

            #1059002
  • Нет аватара Иван Кутузов
    09.08.1812:32:08

    Странная линия. Я рядом живу, а буду ли пользоваться — еще вопрос: эта линия, в отличии от других, не пересекается с другими радиусами. Она упирается в будущее Большое кольцо. Это значит, что при езде по ней нужно сделать больше пересадок, чем при езде по «старой» Выхинской линии.

    Может быть жизнь покажет потом, что не все так страшно. Но пока недоумения больше, чем радости от того, что ее наконец-то достраивают.

    #1058941
    • laperuz.livejournal.com laperuz
      09.08.1815:16:13

      Таганская линия перегружена. А эта упирается не только в будущее кольцо, но и в действующее МЦК. Если пассажиру в центр не надо — вполне годный вариант.

      #1058993
  • Нет аватара Dance
    09.08.1816:00:17

    А могли бы раздать пенсионерам и бюджетникам, чтобы они свалили в Европу и наслаждались тамошней прекрасной инфраструктурой и транспортом

    Отредактировано: Dance~16:00 09.08.18
    #1059006
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