Развитие Белгородской области. Новые социальные учреждения в 2018 году

Белгородская область это динамично развивающийся регион Российской Федерации. Имея незначительную площадь и население, область показывает хорошие результаты практически во всех сферах жизнедеятельности! Строятся и ремонтируются дороги, открываются новые предприятия промышленности и сельского хозяйства, а так же не обделена вниманием и социальная сфера!

Предлагаю вашему вниманию обзор новых социальных учреждений введенных в эксплуатацию в 2018-м году!

Медучреждения

1. В Белгороде открыт нейро-ортопедический центр





© Фото из открытых источников

В Белгороде открыт нейро-ортопедический центр «Поколение», который разместился в новом пятиэтажном здании общей площадью помещений свыше 3 тысяч квадратных метров. Здесь будет организована медицинская помощь замкнутого цикла с максимальной экономией времени пациентов.

Центр оснащен современными системами диагностики и хирургии. Приоритетные направления работы: высокотехнологичные вмешательства на всех отделах позвоночника, хирургия кисти и стопы, эндоскопическая хирургия коленного, плечевого и прочих мелких суставов, реабилитация в раннем послеоперационном и промежуточном периоде.В центре планируется обеспечить амбулаторный прием в среднем 50 тысяч посещений в год и проведение около тысячи высокотехнологичных операций в год. Общая численность работающих составит около 100 человек.

2. В Старом Осколе Белгородской области открыт новый кардиоцентр





© Фото из открытых источников

Высокотехнологичный медицинский центр «Клиника сердца» начал работу в Старом Осколе. Проект призван повысить качество оказания медицинской помощи при заболеваниях сердечно-сосудистой системы и сделать ее доступной для жителей восточных районов области.

Центр создан на основе муниципально-частного партнерства.Все виды услуг в данной клинике будут входить в территориальную программу государственных гарантий оказания жителям Белгородской области бесплатной медицинской помощи и осуществляться по полисам ОМС.

Ежегодно в «Клинике сердца» будут выполнять до 8 тысяч операций. Строительство такого центра стало возможным благодаря поддержке главы региона. Общая сумма инвестиций — порядка 300 млн рублей. Половина из них — это средства, привлеченные из внебюджетных фондов развития Белгородской области."Клиника сердца" обеспечит рабочими местами около 100 человек, 50 из которых являются высококвалифицированными специалистами.

3. Фонд «Поколение» открыл 27-й ФАП в Белгородской области

Фельдшерско-акушерский пункт (ФАП) находится в селе Преображенка Старооскольского городского округа.

Новое здание ФАПа построили напротив того помещения, где раньше располагался медицинский центр в селе. Пункт построен для обеспечения доступной и оперативной первичной медицинской помощи населению села Преображенка при поддержке фонда «Поколение» Андрея Скоча.

4. В Белгородской области открыт Центр семейной медицины





© Фото из открытых источников

Семейные врачи городских медицинских округов г. Губкина переехали в Центр семейной медицины. В новом трёхэтажное здании площадью 3,5 тысячи расположились 32 офиса врачей общей практики. Здесь же — отделение медпрофилактики. Процедурные, прививочный, смотровой кабинеты, манипуляционные, перевязочная, даже зоны комфортного ожидания и комната для приема фиточая — всё есть в новом корпусе. На каждом этаже — свои процедурные. Это сделано, чтобы разделить потоки пациентов и не создавать очередей. Работает и кабинет неотложной помощи, ведётся приём маломобильных граждан.

5. Госпиталь ветеранов войн в Белгородской области открыли после ремонта





© Фото из открытых источников

В обновлённом лечебном учреждении поправлять здоровье пациенты будут бесплатно, по направлению семейного врача.

Новотаволжанский госпиталь для ветеранов открыли в Шебекинском округе в 1996 году. В сентябре 2017-го здесь начали ремонт.

Чтобы отремонтировать лечебный корпус с пищеблоком, израсходовали 56,6 млн рублейиз федбюджета. Ещё 18,8 млн рублей выделил областной бюджет на оборудование.

В госпитале двухместные палаты с туалетом и душем, есть отдельные палаты для инвалидов-колясочников. Здесь 80 коек — 50 терапевтических и 30 гериатрических.

6. Диализный центр открылся в Губкинской районной больнице в Белгородской области





© Фото из открытых источников

Медучреждение рассчитано на 96 пациентов и оснащено современными аппаратами «искусственная почка».

Детские сады и школы

1. Новую школу открыли в Белгороде





© Фото из открытых источников

В микрорайоне «Луч» г. Белгорода открыта новая школа. Центр образования № 15 «Луч» рассчитан на 960 мест, но сейчас в ней обучаются 647 школьников с первого по восьмой класс. Это дети, которые живут в микрорайоне, но ходили в близлежащие школы. С 1 сентября этого года в новой школе будут обучаться дети с первого по одиннадцатый класс.

Школа построена в рамках областной программы «Создание новых мест в общеобразовательных организациях Белгородской области на 2016-2025 годы».

2. Детский сад на 145 мест открыт в Белгородской области





© Фото из открытых источников

В Новом Осколе открыли детский сад «Умка» на 145 мест. В здании площадью более 1,5 тыс. кв. м три корпуса, соединённых отапливаемыми переходами, в одном из которых находится административный блок, а два других предназначены для детей. На каждом этаже располагаются две группы со спальнями, буфетными и раздевалками. Есть спортзал, зона лего-конструирования, сенсорная комната, изостудия, методический и медкабинет. В музыкальном зале установили зеркала и хореографические станки. Также для детей с 4 лет организуют занятия по английскому языку.

Новое двухэтажное здание стоимостью около 116 млн рублей построили за девять месяцев.

3.4. В Ракитянском районе Белгородской области открылись два детских сада





© Фото из открытых источников

Обновлённые дошкольные учреждения — ракитянский детсад № 3 «Ромашка» и «Ягодка» в селе Дмитриевка — готовы принять 280 воспитанников.

28 декабря, открыли детсад в Ракитном. Построенное в 1985 году здание отремонтировали за восемь месяцев. На капремонт из регионального и муниципального бюджетов выделили 32 млн. рублей.

Три группы в детском саду «Ягодка» при Дмитриевской средней школе, одну из которых добавили после ремонта, рассчитаны на 60 человек. Детский сад открылся 27 декабря.

https://www.belpressa.ru/...li-dva-detskih-sada19738/

5. Детский сад на 150 мест открыт в Белгородской области





© Фото из открытых источников

В поёлке городского типа Волоконовка открылся новый детский сад на 150 мест.Здание площадью 1400 кв. м соответствует всем нормам безопасности: для строительства использованы негорючие отделочные и теплоизоляционные материалы, лестницы выполнены из архитектурного бетона. В каждой группе есть индивидуальный дизайн-код. Всего таких групп 7, две из которых — ясельные (для детей до трёх лет), одна — компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. Во всех группах есть игровые и спальные комнаты, медицинский кабинет и пищеблок оснащены современным оборудованием, есть спортивный и музыкальный залы, кабинеты педагога-психолога, учителя-логопеда и сенсорная комната.

6. Детский сад на 100 мест открыт в Белгородской области





© Фото из открытых источников

Дошкольное учреждение «Пчёлка», открытое в селе Лапыгино Старооскольского района, рассчитано на 100 детей и ликвидирует очередь в детсады. В здании созданы все условия для современного и гармоничного развития детей. Во всех четырёх разновозрастных группах есть игровые и спальные комнаты, буфетные с посудомоечными машинами.

7. Детский сад «Солнышко» в с. Новенькое Белгородской области открылся после капитального ремонта



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© ivnya-online.ru

Обновлённый детский сад работает с 12 марта. Сейчас его посещают более 50 детей. Всего же дошкольное учреждение вмещает в себя 89 воспитанников.

https://ivnya-online.ru/o...socialnaya-sfera/223.html

8. Сельский детский сад на 30 мест открыт в Белгородской области





© Фото из открытых источников

Сстоялось открытие детского сада в посёлке Дубовое Белгородского района. Он рассчитан на 30 мест и построен на средства меценатов. Это частный дом, переоборудованный для комфортного и безопасного пребывания и обучения 28 детей. Игровые площадки, музыкальный зал оснащены всем необходимым.

9. Центр образования № 6 «Перспектива» открыли в Белгороде





© Фото из открытых источников

Центр образования № 6 «Перспектива» общей площадью 10 385,64 м² рассчитан на 500 мест. Здание Центра образования построено таким образом, что его этажность чередуется: от первого до третьего. В школе 30 кабинетов, актовый зал на 246 мест, пушкинский центр, большой и малый спортивные залы, бассейн, столярная и слесарная мастерские, медкабинеты, столовая на 250 человек и пищеблок. Спортивный зал и бассейн выделены в отдельный блок и имеют раздевалки с душевыми.

10. Новый детский сад открылся в Белгородской области

Детский сад на 154 места расположен в микрорайоне «Дальневосточный» п. Красная Яруга. На сегодняшний день набор в группы завершён, всего их 8, в том числе 2 логопедические.

11. Новая начальная школа-детский сад в Прохоровке Белгородской области приняла 180 детей





© Фото из открытых источников

Учебное заведение появилось в микрорайоне «Славянский» посёлка Прохоровка. Новая начальная школа-детский сад представляет собой двухэтажное отдельно стоящее здание Прохоровской гимназии, построенное в рамках пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области.

12.13. Две школы открылись после капитального ремонта в Белгородской области

В учебных заведениях областного центра сегодня прошли торжественные линейки, посвящённые Дню знаний. Учебный год начался в 45 школах города, в двух из них — лицее № 10 и школе № 39 — состоялось открытие после капитального ремонта.

http://www.beladm.ru/publ...porate_news_s1-c1-p45470/

14. В Беловском Белгородского района заработал обновлённый детский сад





© Фото из открытых источников

19 октября дошкольное учреждение открыли после капитального ремонта.

В здании поменяли инженерные сети, обновили фасад, заменили и утеплили окна и межкомнатные двери, санузлы. Проложена новая электропроводка, заменено освещение. Для воспитанников закупили новую мебель и игрушки. Рядом со зданием уложили плитку и асфальт, отремонтировали павильоны.

15. В Белгороде открылся детский сад «Львёнок»



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© kursk.com

Филиал сада принимает детей от полутора до трёх лет, в нем 93 места.

Детский сад «Львёнок» открылся в ноябре как филиал МБДОУ № 39. Для детей оборудованы четыре группы, в каждой есть всё необходимое для развития и здоровья маленьких детей — своя раздевалка, игровая, объединенная со спальней, санузел, буфетная, сушильный шкаф.

Питание будут доставлять из детского сада № 39, который расположен рядом с филиалом.Сад рассчитан на самых маленьких воспитанников, поэтому их здоровью и воспитанию готовы уделять самое пристальное внимание, сообщает пресс-служба мэрии Белгорода.

С детьми будет работать психолог и логопед, проходить музыкальные занятия, которые очень отвлекают, сообщила заведующая детским садом № 39 Галина Андреева.

Спортивные объекты

1. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыт в Белгородской области





© Фото из открытых источников

ФОК «Таволга» с универсальным спортивным залом построенный по программе «Газпром — детям» открыт в селе Новая Таволжанка Шебекинского района.

На базе нового спортивного комплекса будут развиваться лёгкая атлетика, футбол, волейбол, бокс, айкидо, самбо, дзюдо. В перспективе и карате. Тренерский состав уже укомплектован.

2. Ледовая арена открылась в Белгородской области





© Фото из открытых источников

В Ровеньках открыли ледовую арену «Олимп». В здании есть несколько помещений для раздевалок, размеры ледового поля — 30 на 60 метров. Здесь будут проводиться тренировки по хоккею, уже набраны 65 ребят в группу для занятий.

Напомним, ледовая арена была построена по программе «Газпром — детям». Это уже четвертый спортивный объект подобного типа в Белгородской области. Аналогичные ледовые арены построены в Строителе, Чернянке и Грайвороне.

3. ФОК с плавательным бассейном открыт в Белгородской области





© Фото из открытых источников

Новый физкультурно-оздоровительный комплекс «Нептун» — подарок для жителей г. Валуйки по программе «Газпром-детям». Строительство было начато в 2016 году. В здании две плавательные чаши — одна размером двадцать пять на одиннадцать метров, вторая поменьше, предназначена для обучения плаванию дошкольников. В ближайшей доступности к ФОКу расположены три детских сада, поэтому детский бассейн будет востребован. Не менее важно, что рядом находятся две школы.

4. ФОК с плавательным бассейном открыт в Белгородской области





© Фото из открытых источников

В посёлке Волоконовка состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, возведённого по программе «Газпром — детям». Дата открытия неслучайна — ФОК называется «Космос» и расположен он на улице Гагарина. Строители возвели здание всего за год. Общая площадь комплекса — 8,4 тыс. кв. м.

На строительство ФОКа было выделено 350 млн рублей.

На первом этаже располагаются буфет, холл для ожидания с уютными диванами и подсобные помещения. Большой бассейн (25×11 м) для спортивного и оздоровительного плавания за одну смену могут посещать 48 человек. Второй (10×6 м), для обучения плаванию, общеразвивающих упражнений и игр, рассчитан на 15 человек в смену.

5. ФОК с плавательным бассейном открыт в Белгородской области





© Фото из открытых источников

В поселке Красная Яруга состоялось открытие физкультурно-оздоровительного комплекса «Лазурный». ФОК имеет два плавательных бассейна: взрослый и детский. Здесь также оборудованы сауны, раздевалки и душевые, зал сухого плавания. Общая площадь — 3000 кв м. Для лиц с ограниченными возможностями здоровья установлен лифтовой холл и пандус. Объект построен по программе «Газпром — детям». Это восьмой ФОК, введенный на Белгородчине за 2017-2018 годы в рамках партнерского взаимодействия региона и топливно-энергетического холдинга.

6. В Белгородской области открыт спортивный комплекс с плавательным бассейном





© Фото из открытых источников

Открытие нового плавательного бассейна «Ворскла», построенного компанией «Газпром инвестгазификация» в рамках программы «Газпром — детям», прошло в посёлке Борисовка.

В здании площадью 3 000 м2 разместились взрослый и детский бассейны, зал сухого плавания, сауны и раздевалки. Посетить бассейн «Ворскла» могут 50 человек в час. Созданы там условия и для лиц с ограниченными возможностями здоровья: установлены лифтовый холл и пандус.

Другое

У студентов СТИ НИТУ «МИСиС» в Старом Осколе появилось собственное общежитие





© Фото из открытых источников

Студенческий дом возвели в северо-восточной части Старого Оскола в нескольких метрах от храма Рождества Христова.

Новый объект с комплексом досуговой занятости торжественно открыли 1 июня, в преддверии 40-летия СТИ НИТУ «МИСиС»

237 сёл Белгородской области с населением до 500 человек получат социальный интернет

С 2015 года сетью обеспечены уже 167 населённых пунктов региона.

В Белгородской области завершается реализация федеральной государственной программы «Устранение цифрового неравенства». В рамках государственного контракта социальный интернет будет доступен всем 237 населённым пунктам региона, в которых проживают от 250 до 500 человек.

С 2015 года сеть уже появилась в 167 таких сёлах. До конца этого года точки социального доступа в сеть по программе УЦН появятся в оставшихся 70 населённых пунктах.

Подключением сёл к социальному интернету занимается «Ростелеком». В компании рассказали, что молодёжь первой оценила мачты с бесплатным Wi-Fi, которые быстро стали популярным местом встреч в сёлах.

Точки доступа УЦН охватывают территорию в радиусе до 100 метров на скорости не менее 10 Мбит/с. Для их подключения провайдер организовывает в населённом пункте узел доступа, прокладывая оптику от районного центра. При желании жители села могут подключить персональный интернет, оплатив прокладку кабеля от точки УЦН до дома.

Капремонт завершился в 38 многоквартирных домах Белгорода

По программе отремонтировано уже 94% зданий.

Рабочие полностью отремонтировали 38 многоквартирных домов. В 18 зданиях переделали конструктивные элементы. В трёх многоэтажках заменили коммуникации. В шести домах продолжается ремонт отмостки и цоколя.

Директор МБУ «Управление капитального ремонта» Александр Васищев рассказал, что программа уже выполнена на 94%. Он добавил, что 16 многоэтажек отремонтировали раньше срока на средства фонда, сформированного жильцами домов.

Сироты получили ключи от новых квартир в Дубовом Белгородского района

В этом году новоселье отметят 28 молодых белгородцев.

Ключи от квартир на улице Венской им передали 20 ноября в Дубовском ДК. Сразу после церемонии юноши и девушки отправились осматривать жильё.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Белгородской области, за последние пять лет квартиры в регионе получили 80 сирот.

Металлоинвест построил ещё пять новых площадок для юных губкинцев





© Фото из открытых источников

На средства компании «Металлоинвест» в Губкине построены ещё пять новых современных детских площадок для игр и занятий спортом на свежем воздухе.

В рамках соглашения о социально-экономическом партнёрстве с правительством Белгородской области компания направила на эти цели более 17 млн рублей.

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