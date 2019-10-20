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Россия концентрируется. Создан новый госГИГАНТ

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/iPxOLO2kEMQ

В России создан новый монополист под крылом Министерства обороны. Рассказываем в этом выпуске о том зачем он понадобился, какое влияние окажет на рынок и о других тенденциях централизации в стране. Приятного просмотра!
Источник: https://www.youtube.com/c/ВремявперёдОбзор

экономика, промышленность,
  • Нет аватара alex_uns
    20.10.1922:11:51

    ВСК — долгожданная и отличная новость!   

    #1166215
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