Россия концентрируется. Создан новый госГИГАНТ

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/iPxOLO2kEMQ

В России создан новый монополист под крылом Министерства обороны. Рассказываем в этом выпуске о том зачем он понадобился, какое влияние окажет на рынок и о других тенденциях централизации в стране. Приятного просмотра!