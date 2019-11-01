Импортозамещение. Октябрь 2019 года. Реализовано 18 проектов!

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделаноунас» и иных ресурсов, в России

реализованы более 1343 проектов импортозамещения!

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1. ОАО «Пензтяжпромарматура» разработало, изготовило и поставило для первого российского подводного кустового манифольда (подводного газового добычного комплекса, представляющего собой систему трубопроводов с запорной регулирующей и обратной арматурой и предназначеного для сбора пластовой продукции из скважин и распределения нагнетаемых флюидов ), разрабатываемого с 2017 года Санкт-Петербургским морским бюро машиностроения «Малахит»…

https://sdelanounas.ru/blogs/125241/

2. В индустриальном парке «Богородский» начали производить заменитель грудного молока, состоялся запуск новой линии компании «Фармалакт». Инвестиции в новое производство в целях импортозамещения составили около 262 млн рублей.

https://sdelanounas.ru/blogs/125104/

3. АО «Экран-оптические системы» (г. Новосибирск, актив РАТМ Холдинга, якорный резидент индустриального парка «ЭКРАН»), опираясь на фундаментальные и прикладные разработки Института физики полупроводников им. А. В. Ржанова (ИФП) СО РАН, ввело в эксплуатацию установку молекулярно-лучевой эпитаксии (МЛЭ), в рамках организации первого в России промышленного производства наногетероструктур на основе арсенида галлия.

В настоящее время «ЭОС» — единственное предприятие в стране, которое уже готово поставлять заказчикам пластины GaAs для пассивных и активных устройств электронно-компонентной базы (ЭКБ) — сейчас их, в основном, импортируют из Тайваня, Китая и Южной Кореи.

https://sdelanounas.ru/blogs/125094/

4. «Роснефть» завершила испытания катализаторов гидроочистки для дизельного топлива стандарта Евро-5.

Катализаторы — ключевое направление для обеспечения технологической устойчивости перерабатывающего сегмента «Роснефти» и снижения зависимости от импортных технологий. Испытания показали, что новая разработка не уступает ведущим мировым аналогам, а по некоторым параметрам превосходит их.

https://sdelanounas.ru/blogs/125093/

5. Как сообщила пресс-служба ПАО «Кировский завод», Завод Буровых Технологий (ЗБТ, входит в ГК «Кировский завод») разработал и выпустил новую модель самоходной буровой установки СБУ.19 ZBT «Стрелка» весом 4,5 тонны с регулируемой гидравликой, которая предназначена для бурения вертикальных скважин глубиной до 300 метров сплошным и кольцевым забоем, бурения с продувкой и промывкой, ударно-канатным способом, бригадой из двух человек при температурах от + 50 до -50 градусов по Цельсию.

Как и предыдущая буровая установка, запущенная в серийное производство Кировским заводом (о чем в декабре 2018 года сообщил сайт «Сделано у нас»), новая модель более чем на 70 процентов состоит из комплектующих российского производства, что позволило уменьшить ее стоимость почти в 3 раза по сравнению с европейским аналогом.

https://sdelanounas.ru/blogs/124995/

6. В посёлке Вольгинский Петушинского района состоялось открытие новой производственной линии компании «Верофарм». На ней будут выпускать жизненно важные лекарственные препараты в виде стерильных инъекционных форм в шприцах и ампулах. Линия достигнет проектной мощности — 100 млн ампул и шприцев в год — в первом квартале 2020 года. Дополнительно будет создано около 40 рабочих мест.

В расширение производства на заводе во Владимирской области компания «Верофарм» вложила 500 млн рублей.

https://sdelanounas.ru/blogs/125388/

7. Корпоративное печатное издание акционерного общества «Кировский завод» газета «Кировец», опубликовала материал, в котором сообщается, что в АО «Завод «Киров-Энергомаш» (КЭМ) разработали и успешно освоили новую технологию производства винтовых насосов для судовых турбоагрегатов. Некогда традиционное для предприятия направление деятельности возродили на современном уровне.

https://sdelanounas.ru/blogs/125474/

8. 10 октября, в рамках Всероссийской агропромышленной выставки «Золотая осень-2019» была представлена мировая инновация от группы компаний «МЕГАМИКС» — Инновит Е60.

Производство незаменимого для развития и здорового роста животных витамина Е запущено в ОЭЗ «Тербуны» Липецкой области. Выпуск витамина знаменует собой возвращение на сельскохозяйственный рынок отечественных кормовых витаминов после 25-летнего перерыва. Последнюю четверть века спрос обеспечивался исключительно за счет импорта.

https://sdelanounas.ru/blogs/125556/

9. Как сообщила пресс-служба Чувашской государственной сельскохозяйственной академии, 12 сентября ООО «Агро Ресурсы» запустила в хозяйстве первый отечественный хмелеуборочный комбайн, изготовленный специалистами Чебоксарского предприятия «Техмашхолдинг».

По заявлению представителей предприятия «Техмашхолдинг» новая машина по энергопотреблению, производительности металлоемкости и количеству обслуживающего персонала (2-3 человека) превосходит зарубежные аналоги, в частности чешские машины, используемые в РФ.

https://sdelanounas.ru/blogs/125488/

10. Котовский завод нетканых материалов приступил к выпуску ткани для медицинских целей. Также отечественным производителям доступны ткани для спецодежды, выпущенные компанией.

По словам директора КЗНМ, котовское предприятие готово обеспечить потребности любого швейного предприятия.

В компании налажен выпуск тканей различной плотности, применяемых при изготовлении спецодежды в медицине, производстве продуктов питания и др. сферах, требующих соблюдения особых требований к санитарии и гигиене.

Проект реализуется в рамках общероссийской программы импортозамещения. Несмотря на повседневный спрос на подобную продукцию, прежде нетканые материалы для одноразовых халатов, шапочек, масок и т. п. поступали из-за рубежа.

https://sdelanounas.ru/blogs/125660/

11. В сентябре 2019 года ООО «Форвард» из г. Пермь, являющееся разработчиком и производителем прицепных транспортных средств и специальной самоходной техники, представило новый ледовый комбайн с кузовом из композитных материалов «Форвард-МАКС» с четырехцилиндровым бензиновым двигателем производства ПАО «Заволжский моторный завод» ЗМЗ-409 (Евро4), мощностю 128 л.с (аналогичные двигатели устанавливаются в автомобили УАЗ Патриот и Хантер), разработанный совместно с нижегородскими компаниями «Фабрика композитов» и СТК «Ариадна».

По заявлению представителей компании «Форвард», аналогичных машин, предназначенных для восстановления гладкой поверхности льда на катках и аренах, в России не производится.

https://sdelanounas.ru/blogs/125597/

12. Компания Kraftway объявила о создании микросхемы первого отечественного дискового контроллера и представила прототип собственного твердотельного накопителя информации.

Для разработки собственных электронных компонентов с целью их последующей интеграции в производимые компанией доверенные системы в 2014 г. в компании был открыт дизайн-центр, первым проектом которого стало создание микросхемы дискового контроллера.

Работы начались в 1-м квартале 2015 года и проводятся в тесной кооперации с научными коллективами ведущих российских ВУЗов — МГУ им. Ломоносова и МФТИ.

Все этапы разработки микросхемы контроллера: математическая модель, алгоритмы работы, архитектура, разработка всех основных IP-блоков и интерфейсов, реализация от прототипа до физического дизайна — были проведены в России.

https://sdelanounas.ru/blogs/126004/

13. Завод «Трубодеталь» (г. Челябинск, входит в состав Объединенной металлургической компании, АО «ОМК», г. Москва) начал производство импортозамещающего высокотехнологичного оборудования — установок отбензинивания газа в блочно-модульном исполнении.

Оборудование производится по патентам и лицензиям Научно-технического центра «Газпром нефти». Это первый отечественный проект, который позволит повысить эффективность нефтедобычи за счет использования новой технологии и рационально расходовать углеводородное сырье. Ранее в России подобное оборудование не производилось, а в мире насчитывалось всего три производителя — в США и Канаде.

https://sdelanounas.ru/blogs/125984/

14. Российское предприятие — Старооскольский завод сварочного оборудования — ООО «Инвертор» разработал и наладил полный цикл производства на предприятии источников плазменной резки для замены и альтернативы источникам американской фирмы Hypertherm. В настоящий момент к приобретению доступны функциональные аналоги источников серий Powermax 85 -105 — 125, Maxpro — 130, Maxpro — 200.

Также производиться не имеющие аналогов на отечественном рынки источники плазменной резки для замены и альтернативы системам Hypertherm HPR на токи 300 — 400 и 800 ампер.

https://sdelanounas.ru/blogs/125741/

15. ООО «Ниагара» запустила в подмосковном Щёлково производство высокоэффективных теплоизоляционных материалов на основе аэрогелей из отечественного сырья. Проект реализован совместно с Российским химико-технологическим университетом им. Д.И. Менделеева.

До настоящего времени данный вид продукции на территории Российской Федерации не выпускался. Объём импорта продукции составлял 7 000 м2/год, благодаря реализации проекта к 2020 г. объем выпуска продукции составит до 5 000 м2/год.

https://sdelanounas.ru/blogs/126234/

16. Концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех представил защищенный телекоммуникационный кластер (ЗТК) «Фотон-А», обеспечивающий надежную связь для корпоративных заказчиков. Основой кластера является доверенная телекоммуникационная система (ДТС) «Фотон-А», которая позволяет полностью отказаться от иностранных аналогов. ДТС используется для построения систем связи с высокими показателями качества и стабильности.

ДТС «Фотон-А» представляет собой программно-аппаратный комплекс нового поколения, разработка и производство которого полностью осуществляется силами Концерна «Автоматика». Модульная структура ДТС «Фотон-А» обеспечивает легкую масштабируемость и модернизацию системы.

https://sdelanounas.ru/blogs/126097/

17. Раменское приборостроительное конструкторское бюро (Московская обл.,входит в Союз машиностроителей России) начинает серийное производство комплексов бортового радиоэлектронного оборудования (БРЭО) для малоразмерного учебно-тренировочного самолета Diamond DA-42T. Бортовой комплекс разработки РПКБ создан для замены ранее используемого комплекса Garmin.

https://sdelanounas.ru/blogs/126426/

18. В Грозном состоялось открытие первого на Северном-Кавказе российско-индийского завода по производству изделий медицинского назначения. Здесь будет изготавливаться целый ряд материалов, необходимых для эндоваскулярной рентгенохирургии. Это коронарные баллоны и стенты с лекарственным покрытием. Технологический процесс отвечает международным стандартам.

Реализация проекта позволит увеличить объем импортозамещения медицинских изделий для эндоваскулярной хирургии и малоинвазивных операционных вмешательств на российском рынке. Производственная мощность составит 4500 коронарных баллонов и стентов в месяц.

https://sdelanounas.ru/blogs/126327/