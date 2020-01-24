Рекорды российской промышленности в 2019 году

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Опубликованные Росстатом предварительные результаты работы российской промышленности в 2019 г. показывают умеренную положительную динамику: общий рост на 2,4% к 2018 г., в том числе на 2,3% в обрабатывающей промышленности. Самый впечатляющий рост — в фармацевтической промышленности, почти на 20%, среди других отраслей высокими темпами выделяются металлообработка (+8,9%), электроника и оптика (+8%), ремонт и монтаж машин и оборудования (+7,1%), мебельная (+6,8%), деревообработка (+5,3%), добыча руд металлов (+5,2%), производство продуктов питания (+4,9%), добыча нерудных ископаемых (+4,7%), производство стройматериалов и другой продукции из минералов (+4,6%).

Абсолютные показатели выпуска пока опубликованы лишь по небольшому числу промышленных товаров, однако и среди них обнаруживается немало высоких достижений, в том числе и исторических.

ТЭК

Добыча нефти составила 561 млн т (+5 млн т к 2018 г.). Это новый максимум для современной России, до исторического рекорда 1987 г. осталось меньше 10 млн т.

Выпуск автомобильного бензина составил 40 млн т (+0,9 млн т к 2018 г.) — это повторение максимального после 1990 г. показателя 2016 г.

Выпуск дизельного топлива составил 78,4 млн т (+0,9 млн т к 2018 г.) — это лучший результат с 1990 г.

Добыча природного газа достигла 739 млрд куб. м (+13 млрд куб. м к 2018 г.), что стало новым историческим рекордом.

Добыча угля составила 439 млн т — это повторение исторического максимума 2018 г. Примечательно, что при этом на 3,8% вырос выпуск обогащённого угля (130 млн т).

Выработка электроэнергии составила 1118 млрд кВт*ч (+3 млрд кВт*ч к 2018 г.) — это новый исторический максимум. В том числе рекордные показатели достигнуты на АЭС (209 млрд кВт*ч) и ГЭС (196 млрд кВт*ч).

Металлургия

Производство стальных труб (включая фитинги) достигло 12,4 млн т (+0,2 млн т к 2018 г.), что лишь немного уступает историческому рекорду 1988 и 1989 гг. (12,5 млн т).

Химическая промышленность

Производство газовой серы составило 6,8 млн т (+0,2 млн т к 2018 г.) — это новый исторический рекорд для общего производства серы, независимо от объёмов выпуска второстепенных видов.

Производство аммиака достигло 18,2 млн т (+0,1 млн т к 2018 г.), в очередной раз обновив исторический максимум.

Производство минеральных удобрений достигло 23,6 млн т действующего вещества (+0,3 млн т к 2018 г.) — это очередное обновление исторического максимума, рост седьмой год подряд.

Производство пластмасс достигло 8,8 млн т (+0,55 млн т к 2018 г.) — это очередной исторический максимум, непрерывный рост идёт с 2009 г.

Производство химических волокон составило 192 тыс. т (+ 6 тыс. т к 2018 г.) — это лучший результат с 1996 г.

Лесопромышленный комплекс

Производство пиломатериалов достигло 29,9 млн куб. м (+1,4 млн куб. м к 2018 г.). Это максимальный показатель с 1995 г. Стоит отметить, что статистика производства в 2010-е гг. у нас неполная — производство на 10-15% меньше экспорта. Даже если предположить определённые изъяны в таможенной статистике, то всё равно производство не должно быть меньше 35 млн куб. м, а скорее всего, оно ближе к 40 млн куб. м, что соответствует уровню 1993 г.

Производство фанеры составило 4,1 млн куб. м, повторив исторический максимум предыдущего года, несмотря на ухудшение внешней конъюнктуры (на экспорт идёт почти 2/3 товара).

Производство древесно-волокнистых плит достигло 682 млн усл. кв. м (+16 млн усл. кв. м к 2018 г.). Это очередное обновление исторического максимума, рост шестой год подряд.

Стройматериалы

Производство керамической плитки для пола достигло 105 млн кв. м (+4 млн кв. м к 2018 г.) — это новый исторический максимум.

Машиностроение

Производство кузнечно-прессовых машин достигло 4,5 тыс. штук (+0,1 тыс. штук к 2018 г.) — это лучший результат с 1994 г.

Выпуск магистральных электровозов составил 397 штук (+43 штуки к 2018 г.) — более высоким было производство только в 1961-66 гг. (до 460 штук в год).

Выпуск магистральных тепловозов составил 283 секции (+69 секций к 2018 г.) — это новый исторический максимум (рекорд 2016 г. равнялся 223 секциям).

Производство грузовых вагонов составило 79,6 тыс. штук (+10,8 тыс. штук к 2018 г.) — это новый исторический максимум (рекорд 2012 г. равнялся 71,7 тыс. штук).

Производство пассажирских вагонов составило 1,6 тыс. штук (+0,2 тыс. штук к 2018 г.). Со второй половины ХХ в. более высоким был выпуск только в 2007-08 гг.

Производство стиральных машин достигло 4,9 млн штук (+0,2 млн штук к 2018 г.) — более высоким было производство только в 1990-91 гг.

Легкая промышленность

Производство трикотажных изделий составило 150 млн штук (+11 млн штук к 2018 г.). С 1995 г. более высоким было только производство в 2010 г. (153 млн штук).

Пищевая промышленность

Производство подсолнечного масла составило 5,3 млн т (+0,7 млн т к 2018 г.) — это новый исторический максимум и больше, чем выпуск всех растительных масел три года назад.

Производство рафинированного свекловичного сахара достигло 7,3 млн т (+1 млн т к 2018 г.). Это новый исторический максимум не только для свекловичного сахара (в 2017 г. было 6,7 млн т), но и для общего выпуска сахара (6,9 млн т в 1999 г.); последние 3 года в России выпускается только свекловичный сахар.

Выпуск кондитерских изделий вырос на 1,2%, составив 3,9 млн т, в очередной раз обновив исторический максимум.

Высокую динамику показало производство переработанного и консервированного картофеля: +22%, до 298 тыс. т. Почти наверняка речь идёт об историческом рекорде — до 2010-х гг. товар не входил даже в расширенный перечень важных видов пищевой продукции, а в 2010 г. выпуск равнялся всего 119 тыс. т.