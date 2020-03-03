Импортозамещение: февраль 2020 года. Реализовано 15 проектов.

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделаноунас» и иных ресурсов, в России

реализованы более 1398 проекта импортозамещения!

Февраль 2020 года — 15 проектов:

1. Красноярские ученые создали установку для формирования прозрачных оксидных пленок с регулируемой толщиной. Благодаря особенностям конструкции, на ней можно быстрее и эффективнее, чем на большинстве зарубежных аналогов устройства, проводить синтез химических покрытий на неорганической основе. Установка разработана в рамках реализации гранта Российского научного фонда по исследованию термоэлектрических свойств оксидных наноструктурированных материалов.

Тонкопленочные термоэлектрические материалы, которые способны преобразовывать тепловую энергию, например, теряющуюся в ходе работы теплоэлектростанций или котельных, в электрическую — перспективный источник альтернативной энергии. Область применения подобных материалов зависит от их свойств, в частности способности проводить электричество и тепло. Исследованием этой сферы занимаются в том числе и красноярские ученые. При этом синтезировать такие пленки можно только на специализированном дорогостоящем оборудовании. До последнего времени Россия не производила подобных установок.

https://sdelanounas.ru/blogs/130100/

2. Резидент столичной особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» компания «Медплант» разработала уникальный портативный прибор для контроля состояния пациента при проведении искусственной вентиляции легких.

Портативный монитор CO2 «КапноТест» имеет функциональные и масса-габаритные характеристики, которые позволяют успешно использовать его как в стационаре, так и в машинах скорой медицинской помощи. Прибор быстро приводится в рабочее состояние, автономный режим его работы составляет до шести часов. Он имеет развитую систему настроек интерфейса, трендов, сигналов, пределов тревог.

Регистрационное удостоверение на медицинское изделие получено в конце прошлого года. Первая серийная поставка состоится в марте 2020 года.

Столичная компания «Медплант» активно разрабатывает решения, которые пользуются высоким спросом как в России, так и в других странах. Их инновационные продукты — это импортозамещение в действии. Продукция предприятия позволяет заменить иностранные аналоги.

https://sdelanounas.ru/blogs/130080/

3. В России начали производить первую полностью отечественную противообледенительную жидкость (ПОЖ) для самолетов, в российских аэропортах уже начали ее использовать, заявил замглавы «РХЗ «Нордикс» Сергей Попов.

Первая линейка авиационных противообледенительных жидкостей типа 1, 2 и 4 российского производителя ЗАО «РХЗ «Нордикс» — «Дефрост», полностью сертифицированная к использованию в России и мире и будет представлена на профильном форуме гражданской авиации НАИС-2020.

«До недавнего времени эта стратегически важная продукция производилась исключительно по иностранной технологии» …

https://sdelanounas.ru/blogs/130174/

4. Ученые Башкирского государственного аграрного университета продолжают плодотворную работу по выведению новых видов картофеля на безвирусной основе. Так, селекционеры вуза представили три высокоурожайных сорта «Эрвел», «Агата НС» и «Ирендык», прекрасно адаптированных к климату Приволжского федерального округа и устойчивых к различным заболеваниям.

Главными преимуществами сорта «Эрвел» являются мощная корневая система, которая превосходит стандартные показатели в два раза и составляет 5%, универсальность (картофель годится как для пищи, так и в качестве сырья), засухоустойчивость и иммунитет к вредителям."Агата НС» и «Ирендык» отличаются высоким содержанием крахмала (21% и выше) и витамина С (20-28 мг %). Продуктивность «Агаты», к тому же, достигает до 20 тонн, составив в 2019 году 124 центнера с гектара — более 2,5 кг с каждого куста.

По словам создателя, главного научного сотрудника Башкирского ГАУ Дениса Андрианова, оба этих сорта даже после механической и тепловой обработки сохраняют свой первоначальный цвет на протяжении более пяти суток.Кроме того, все новинки значительно дешевле как отечественных, так и зарубежных образцов в среднем на 12%, что позволит существенно снизить уровень импортозависимости и увеличить производство элитного семенного материала картофеля до 30 тысяч штук ежегодно.

https://sdelanounas.ru/blogs/130171/

5. Государственный Рязанский приборный завод (входит в концерн АО «КРЭТ» госкорпорации «Ростех») полностью выполнил программу импортозамещения элементной компонентной базы из стран НАТО и Украины, заявил первый заместитель гендиректора КРЭТ Владимир Зверев.

«Рязанский завод программу по замещению продукции стран НАТО и Украины выполнил полностью. У него, соответственно, все отечественного производства», — передает ТАСС слова Зверева.

Он добавил, что в целом все предприятия КРЭТ практически полностью завершили программу по импортозамещению комплектующих с Украины.

В частности, изначально украинская элементная база использовалась на ГРПЗ при производстве радиолокационных станций (РЛС) для самолетов МиГ-29, Су-35 и вертолетов Ми-35М.

https://sdelanounas.ru/blogs/130303/

6. Новосибирский завод «Экран-оптические системы» (входит в «РАТМ-холдинг»), производящий электронно-оптические преобразователи для приборов ночного видения, запустил производство нитригаллиевых пластин, применяемых при изготовлении мобильных телефонов и телекоммуникационных систем. Такое производство в России первое.

В мае 2018 года завод, в рамках модернизации производства, совместно с Институтом физики полупроводников (ИФП) им А. В. Ржанова Сибирского отделения (СО) РАН, анонсировал проект по созданию полупроводниковых гетероструктур на основе арсенида и нитрида галлия (материалы, широко применяемые для создания элементов электроники). Такие структуры в будущем станут составными компонентами мощных транзисторов, используемых для создания устройств связи. Стоимость проекта оценивалась в 30 млн евро (более 2 млрд рублей).

https://sdelanounas.ru/blogs/130300/

7. Как сообщила пресс-служба компании «УралСпецТранс», в середине января 2020 года завод представил модель полуприцеп цистерны для транспортирования и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов ППЦ 28К-24Д-2 УСТ-94651, с вместимостью цистерны 28 м3, с осями производства УСТ (ранее завод выпускал полуприцеп цистерну 28К-24Д с осями производства немецкой компании BPW).

https://sdelanounas.ru/blogs/130445/

8. «Гражданские самолеты Сухого» начали испытания новой установки охлаждения воздуха отечественного производства, которая входит в систему кондиционирования и является ее основным агрегатом. В настоящий момент идут наземные и летные испытания в составе опытных самолетов SSJ100.

Российскую установку охлаждения воздуха (УОВ) планируется устанавливать на импортозамещенную модификацию самолета SSJ100 — SSJ-NEW.

https://sdelanounas.ru/blogs/130477/

9. На производственной базе ПАО НПО «Искра» (входит в структуру ГК «Роскосмос» и АО «ОРКК») проведен полный цикл приемо-сдаточных испытаний центробежного компрессора НЦ16ДКС-02 «Урал», оснащенного шестиступенчатой проточной частью, позволяющей получить степень повышения давления 2,5. Оборудование разработано в рамках сотрудничества пермского предприятия и ОАО «Севернефтегазпром» (входит в группу предприятий ПАО «Газпром»).

Также в рамках импортозамещения разработанное пермским предприятием оборудование серии «Урал» используются ПАО «Газпром» на стратегически важных для России магистральных газопроводах: «Голубой поток», «Сила Сибири», «Ямал-Европа», а также в проектах по сжижению природного газа: Ямал СПГ, Амурский СПГ, СПГ КС «Портовая».

https://sdelanounas.ru/blogs/130616/

10. Холдинг «РТ-Химкомпозит» Госкорпорации Ростех успешно завершил промышленную апробацию инновационного конструкционного полимера, не имеющего российских аналогов.

Производство материала организовано на базе НИИ полимеров — предприятие входит в состав дочернего холдинга Ростех «РТ-Химкомпозит».

Листовой конструкционный пенопласт, выпускаемый под маркой «Акримид», обладает рекордной теплостойкостью и устойчив к химическим воздействиям. Материал применяется в качестве легкого заполнителя при изготовлении многослойных деталей из стеклопластика и углепластика, внутренней обшивки космических летательных аппаратов, самолетов, обтекателей двигателей, корпусной части малой авиации и беспилотной техники и др. Материал используется также при производстве композитных корпусов и палубных элементов кораблей и катеров, корпусных конструкций радиолокационного оборудования.

«Конструкционные вспененные полимеры — незаменимый материал при производстве самой разной продукции гражданского и военного назначения. Внедрение отечественной разработки позволит отказаться от импортных аналогов в стратегически важных отраслях: это производство космических аппаратов, авиационной техники, судостроение, радиоэлектроника.

https://sdelanounas.ru/blogs/130610/

11. Компанией Андроидная техника, разработана и освоена технология производства синхронных электродвигателей для применения в робототехнике. Электродвигатели имеют высокий крутящий момент и предназначены для стыковки с любыми видами редукторов. Электродвигатели имеют бескорпусное исполнение и предназначены для интеграции непосредственно в корпус узлов и шарниров. Диаметр электродвигателей от 50 до 115 мм, мощность от 150 до 750 вт. Разработка может применяться в том числе в промышленных роботах манипуляторах.

https://sdelanounas.ru/blogs/130553/

https://youtu.be/eYBu3hjkfc8

12. На минувшей неделе на базе филиала НПО «Слияние» — структурного подразделения АО «Энергокомплект» г. Санкт-Петербург, состоялся показ нового оборудования, собранного в п. Красная Горбатка Владимирской области. Данное оборудование — «магнитно-гравитационный сепаратор» — полностью собран из отечественных комплектующих и имеет промышленное исполнение, то есть обладает повышенной надежностью и может эксплуатироваться в сложных климатических условиях.

https://sdelanounas.ru/blogs/130702/

13. Свердловский инструментальный завод (СИЗ) запустил в Екатеринбурге первое в России производство высокотехнологичного протяжного инструмента, сообщил Фонд развития промышленности (ФРП), который предоставил на проект заем 140 млн рублей. Общий бюджет проекта — 200 млн рублей.

Предприятие создало новый производственный цех по выпуску металлообрабатывающего протяжного инструмента для прорезания елочных пазов и угловых протяжек с твердосплавными пластинами.

Сегодня протяжки подобного типа выпускают лишь несколько предприятий в Германии, Швейцарии и Молдавии.

https://sdelanounas.ru/blogs/130673/

14. Сразу несколько нацпроектов были воплощены на уральском предприятии «Научно-производственный холдинг «ВМП» в поселке Арамиль под Екатеринбургом, где с нуля был возведён автоматизированный завод по производству металлических порошков и лакокрасочных материалов (ЛКМ). Компания создала структуру, которая позволила на основе научных разработок запустить реальное производство с большим количеством отечественного оборудования. Торжественное открытие завода состоялось в пятницу 28 февраля 2020 года.

Новый завод поможет уменьшить зависимость российских предприятий от импортных цинковых порошков низкого качества, в частности, из Китая.

https://sdelanounas.ru/blogs/130774/

15. Запуск высокотехнологичного оборудования для производства обоев на флизелиновой основе состоялся на площадях холдинговой компании «Маяк».

Ввод в эксплуатацию четвертой обойно-печатной линии «Ольбрих» позволит увеличить объемы производства более чем на 2,5 млрд рублей в год и расширить ассортимент выпускаемой продукции. Дополнительно создано 20 рабочих мест. Стоимость инвестиционного проекта — 325 млн рублей.

Производительность линии составит 7 млн условных кусков в год. Расширение производства осуществляется в рамках реализации программы по импортозамещению и способствует насыщению внутреннего рынка высококачественными отечественными товарами.

https://sdelanounas.ru/blogs/130765/1