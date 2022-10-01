Новые предприятия АПК и пищевой промышленности в сентябре 2022 года

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Сельскохозяйственное производство продолжает оставаться одним из локомотивов народного хозяйства страны. Согласно данным Росстата рост выпуска продукции сельского хозяйства в России за 8 месяцев составил 4,6%.

Согласно публикциям сайта «Сделано у нас» в сентябре 2022 года было открыто 10 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

4 новых объектов крупные с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.

Общий объём вложенных средств в проекты составляет около 12,5 млрд рублей (по 1 объекту инвестиции не озвучены).

В обзор вошли:

— хранение и переработка зерна и масличных культур — 3

— пищевая промышленность — 3

— молочные комплексы — 3

— птицеводство — 1

«Эко-Нива» запустила творожный цех на Аннинском молочном заводе в Воронежской области

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Крупнейший молочный холдинг России ГК «ЭкоНива» объявила о запуске нового творожного цеха на Аннинском молочном заводе в Воронежской области. Проект реализован в рамках комплексной реконструкции и модернизации предприятия на период 2019-2024 гг.

Инвестиции в первую очередь реконструкции и модернизации предприятия составляют 841 млн руб. Создано 29 новых рабочих мест.

В настоящее время на площади в 300 кв. м запущено производство творога мощностью до 10 т готовой продукции в сутки.

На Камчатке открылся рыбоперерабатывающий завод «Командор»

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В рамках Восточного Экономического форума состоялось открытие рыбоперерабатывающего завода «Командор» на Камчатке. Заказчик завода — рыболовецкий совхоз им. В.И. Ленина — один из крупнейших рыбопромышленных предприятий Камчатского края и пионер программы инвестквот.

Новый завод построен в поселке Октябрьский на западном побережье Камчатки, в рамках программы закрепления и предоставления инвестиционных квот добычи водных биологических ресурсов («Квоты в обмен на инвестиции».

Инвестиции в проект составили 1,9 млрд рублей, создано 220 новых рабочих мест.

Группа «Черкизово» построила шесть птичников на «Алтайском бройлере»

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Группа «Черкизово» вложила почти 1,8 млрд руб. в строительство шести птичников на предприятии «Алтайский бройлер». Они расположены в Зональном районе Алтайского края. Это решение позволит компании увеличить производство куриного мяса в регионе почти на 20%, отмечается в сообщении.

Сейчас мощности «Алтайского бройлера» позволяют выпускать 73 тыс. т продукции в живом весе в год. Ввод новых птичников увеличит объемы производства почти на 20%.

Компания «Нижне-Кулое» открыла в Вологодской области первую очередь комплекса на 300 голов КРС

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Компания «Нижне-Кулое» открыла в Верховажском районе Вологодской области первую очередь крупного животноводческого комплекса. Проект реализуется 2019 года. Объект будет запущен в два этапа. На сегодняшний день закончено строительство коровника на 300 голов с доильным залом. В перспективе — возведение еще одного коровника на 300 голов и родильного отделения на 85 голов.

Общая плановая стоимость проекта составляет 295 млн рублей.

Роботизированная ферма запущена в Борском районе Нижегородской области

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Роботизированная ферма на 825 молочных коров введена в эксплуатацию в городском округе городе Бор Нижегородской области. Проект реализовало ООО «Племзавод им. Ленина». Объем инвестиций — 500 млн рублей.

«Ферма рассчитана на 825 голов молочного направления. Процессы кормления и доения животных, а также уборка помещения здесь полностью автоматизированы.

В Липецкой области открыли крупную молочную ферму на 2000 коров

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16 сентября новая молочная ферма открылась в селе Рогожино Задонского района. Проект в три очереди реализует компания «КолоСС».

Общий объём инвестиций — около 3,5 млрд рублей.

Сегодня состоялся запуск второй очереди предприятия. Новая ферма рассчитана почти на две тысячи коров. Ещё одна такая же была открыта ранее. Впереди — третья очередь, она включает запуск ещё одной фермы на 640 голов и комбикормового завода.

В Оренбуржье запущен новый комбикормовый завод

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На территории элеваторно-мельничного комплекса ООО «Вента-Ойл» запущено современное комбикормовое производство производительностью 120 тонн в сутки.

Комбикорма производятся способом порционного дозирования.

Количество производственного персонала при круглосуточной работе составляет 30 человек.

Инвестиции в проект не раскрываются.

В Карачаево-Черкесии открылся крупный завод по переработке баранины

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23 сентября в столице Карачаево-Черкесии г. Черкесске открылся крупнейший в России завод по переработке баранины «Кавказ-мясо». Предприятие было реконструированно ГК «Дамате» при поддерждке Россельхозбанка (РСХБ).

Мощность проиводства составит 25 тыс. тонн мяса в год. Общая стоимость проекта составила 3,4 млрд рублей.

На заводе работает система автоматизации от открома до забоя.

Предприятие обеспечит региону 450 новых рабочих мест.

Новую производственную площадку открыл агрохолдинг «Юбилейный» в Тюменской области

Новую производственную площадку для хранения зерна открыл агрохолдинг «Юбилейный» в посёлке Коточиги Викуловского района 22 сентября.

Инвестор вложил 170 млн рублей в создание нового подразделения. На площадке построили два ангара для хранения семян общей площадью 3 тыс. кв. м, административно-бытовой корпус, весовое хозяйство, растворный узел и заправочную станцию.

С появлением второй хозрасчётной площадки для жителей района создано дополнительно 18 рабочих мест: механизаторы, трактористы, бригадиры, агрономы и механик.

В Волосовском районе Ленинградской области запустили производство рапсового масла и жмыха для кормов

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28 сентября на Волосовском комбикормовом заводе в д. Захонье состоялось открытие новой производственной линии. Теперь предприятие будет выпускать жмых и рапсовое масло.

Строительство и подготовка производства заняли около 8 месяцев. Завод смонтировал линии маслоцеха и накопительные резервуары.

В месяц предприятие будет перерабатывать от 1,5 до 3 тыс. тонн сырья. Причём сырьё — собственное: как-то, которое завозят в регион, так и выращенное в Ленобласти.

Создано 16 новых рабочих мест.

В реализацию проекта было вложено около 120 млн рублей.