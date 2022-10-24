«Очаково» запустило экспорт CoolCola, Fancy и Street в Казахстан и Узбекистан

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АО МПБК «Очаково» в октябре 2022 года совершил первые отгрузки CoolCola, Fancy и Street в Казахстан и Узбекистан.

«Развитие экспортных рынков будет идти одновременно с российским. Мы видим очень положительную динамику и готовы инвестировать в это направление», — сказал генеральный директор «Очаково» Юрий Антонов.

Производство CoolCola, Fancy и Street началось в марте 2022 года. К августу к продаже были доступны новинки во всех форматах упаковки, ранее выпускаемых транснациональными компаниями. В это же время производственные мощности «Очаково» достигли 125 млн дал безалкогольных газированных напитков и на рынок была выпущена CoolCola Zero.

На сегодняшний момент наиболее перспективными внешними рынками являются Казахстан и Узбекистан. «В Казахстан CoolCola, Fancy и Street поставляются практически во всех существующих форматах: в алюминиевой банке и стеклянной бутылке 0,33 литра, а также в ПЭТ-бутылках объёмом 0,5, 1,5 и 2,0 литра. Они реализуются в оптовых и розничных торговых точках по всей территории Республики Казахстан. Также напитки уже представлены в торговых сетях „Сайман“, „Арзан и Имран“ и др. Мы видим огромный потенциал в работе по данному направлению», — рассказал Юрий Антонов.

В Узбекистан безалкогольные напитки «Очаково» поставляются в алюминиевой банке 0,33 литра. На сегодняшний день они представлены в оптовых и розничных торговых точках по всей территории Республики, но в ближайшее время планируется завести новинки от «Очаково» и в крупные торговые сети Узбекистана, такие как: «Корзинка», «Макро», «Азия» и пр. CoolCola, Fancy и Street от «Очаково» — это классические вкусы безалкогольных напитков. CoolCola — классическая кола. Fancy — газированный напиток с натуральным апельсиновым соком. Street — с соками лимона, лайма и растительными экстрактами.