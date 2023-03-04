Импортозамещение. Февраль 2023 года

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Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 1821 проект импортозамещения!

1. Научно-производственная компания «Изуран» открыла два производственных цеха и почти в три раза увеличила мощности по выпуску импортозамещающих комплектующих для сельскохозяйственной техники. Продукция поставляется «Комбайновому заводу «Ростсельмаш», который ранее использовал импортные аналоги.

Инвестиции в расширение производства комплектующих превысили 400 млн рублей. Из них 150 млн рублей в виде льготного займа по программе «Комплектующие изделия» предоставил Фонд развития промышленности.

2. РУСАЛ запустил собственное производство лигатур, используемых при изготовлении сплавов. Новый проект позволит удовлетворить половину потребности компании в лигатурах, а также рассчитан на поставки внешним клиентам.

Новое производство организовано в Красноярске на территории Красноярского алюминиевого завода.

Инвестиции в проект составили более 500 млн рублей.

Мощность предприятия — более 5 тысяч тонн плавленых лигатур в год.

Потребителями продукции нового производства являются в первую очередь заводы РУСАЛа. Среди внешних клиентов — крупные металлургические предприятия России. РУСАЛ — самый крупный потребитель лигатур в России. Ранее компания покупала легирующие компоненты в Европе и Китае.

Лигатура — это сплав из двух и более компонентов, предназначенный для введения в жидкий металл тугоплавких элементов. Применение лигатур позволяет произвести сплавы с точным химическим составом для достижения заданных физических свойств. Например, лигатура алюминий-скандий используется для производства сплавов, применяемых в судостроении. С цирконием — для электротехнической промышленности. Стронциевые лигатуры для модифицирования литейных сплавов.

3. Специалисты птицефабрики «Сибагро», расположенной в Кемеровской области, получили первое собственное инкубационное яйцо.

В мае предприятие планирует полностью закрыть потребность в инкубационном яйце и отказаться от его поставок из Турции и Португалии.

Сейчас площадка в Кузбассе отремонтирована и заселена на 50%. В работу запущены корпуса, установлено высокотехнологичное оборудование, которое автоматически контролирует систему микроклимата, осуществляет сбор яйца, поение и кормление птицы.

4. ООО «ВНИИР-Промэлектро» в рамках импортозамещения разработало малогабаритные двухконтактные, трехконтактные и четырехконтактные реле модульное серии РП30.

Данное реле является полным аналогом реле таких производителей как Schrak, Finder, Relpol, Shenler и предназначено для применения в электрических схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики для коммутации электрических нагрузок, как комплектующее изделие. Начало серийного производства реле серии РП30 с розеткой и модулями планируется в конце 1 квартала 2023 года.

ООО «ВНИИР-Промэлектро», входящее в группу компаний «АБС Электро», является первым российским предприятием, которое запустит серийное производство этой продукции.

5. В начале 2023 года специалисты Галичского автокранового завода (ГАКЗ) создали и испытали первый пятидесятитонный автокран в России, полностью изготовленный из отечественной стали и сваренный российскими сварочными материалами. Опытный образец автокрана КС-65713-5 успешно выдержал типовые испытания и запущен в серийное производство, сообщает пресс-служба предприятия.

«С 2023 года доля импортной стали в автокранах «ГАЛИЧАНИН» грузоподъемностью от 25 до 50 тонн составляет 0%. Заводом освоены новые технологии изготовления металлоконструкций и гидроцилиндров автокранов с применением роботизированной сварки», — отмечается в сообщении.

6. «Ростсельмаш» увеличивает локализацию выпускаемой техники.

Директор центра продаж, маркетинга и сервиса ООО КЗ «Ростсельмаш» Алексей Швейцов сообщил, что выпускаемые заводом комбайны и тракторы на 75-80% состоят из комплектующих российского производства или дружественных стран, 20% нужно было полностью заменять. «Почти по 3,5 тыс. позиций мы либо нашли новых поставщиков в России или странах азиатского региона, либо начали собственное производство».

По отдельным позициям уровень локализации у «Ростсельмаша» в 2022 году увеличился до 90-95% в зависимости от моделей техники.

7. ОАО «Соликамский магниевый завод» начал производство метаниобата лития.

Технология получения таблетированной шихты метаниобата лития, а также метатанталата лития разработана специалистами отделения перспективных направлений ОАО «СМЗ» в опытном цехе № 3.

«Метаниобаты лития — продукт, который в промышленном масштабе больше никто в России не выпускает. Заказ на весь планирующийся годовой объем производства уже получен от российской компании, связанной с выпуском высокотехнологичных изделий для радиоэлектроники. Мы начали производство прессованного и закалённого метаниобата в виде специальных таблеток строго определённых массы и размера. Они будут использованы заказчиком в качестве основы для выращивания монокристаллов», — рассказал генеральный директор ОАО «СМЗ» Руслан Димухамедов.

8. Инженеры ПО «Стрела» разработали силовые замки для самолета МС-21.

ПАО «Корпорация «Иркут» столкнулась с трудностью в импортных поставках крепежных элементов. ПО «Стрела» (входит в состав Союза машиностроителей России) было предложено разработать и изготовить многоресурсные силовые замки для пассажирского среднемагистрального самолета нового поколения МС-21. Замки используются для крепления съемных элементов фюзеляжа, крыла и оперения (крышки и люки), а также крепления внутренних съемных элементов бортовых конструкций. Заводчане полностью выполнили требования заказчика.

9. На выставке Aquatherm Moscow 2023, которая проходит с 14 по 17 февраля в МВЦ «Крокус Экспо», Группа ПОЛИПЛАСТИК объявила о запуске собственного, единственного в России производства труб ПВХ-О. Новый вид импортозамещающей продукции — труб из ориентированного непластифицированного поливинилхлорида наивысшей степени молекулярной ориентации (ПВХ-О 500) — будет выпускать Новомосковский завод полимерных труб (НЗПТ) Группы ПОЛИПЛАСТИК, расположенный в Тульской области.

10. Зеленоградский нанотехнологический центр запускает серийное производство мультиплексоров, которые являются ключевыми элементами ускорения передачи данных в 30-40 раз.

Модули не имеют отечественных аналогов. Компонентная база прибора полностью разработана и выпущена на производственных мощностях ЗНТЦ.

11. Московский производитель автокомпонентов «Альфа Автоматив Техноложиз» начал поставки комплектующих для автомобилей Haval. Уже запущено производство 1600 экземпляров переднего пола салона для Haval F7. Об этом сообщает пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.

Как отметил глава департамента Владислав Овчинский, в рамках договора с «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус» компания «Альфа Автоматив Техноложиз» будет выпускать 106 различных компонентов кузова. Всего для тульского предприятия московский производитель будет ежегодно изготавливать до 6,5 млн кузовных деталей.

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