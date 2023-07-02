Обзор: в июне 2023 года в России открылись 16 новых производств

© Фото из открытых источников

Российская экономика вошла в фазу роста. Согласно данным Росстата индекс промышленного производства в мае составил 107,1% к маю прошлого года, за 5 месяцев индекс производства составил 101,8%.

В июне 2023 года в России согласно информации сайта «Сделано у нас» открыты 16 новых производств с затратами на строительство в каждое более 100 млн рублей, в том числе 7 крупных с инвестициями более 1 млрд рублей в каждое.

Общий известный объём инвестиций в новые предприятия оценивается в 107,3 млрд рублей (по 4 объектам объём вложенных средств не озвучен).

По отраслям в лидерах машиностроительный комплекс — 8 новых производств.

© don24.ru

Полиэфирный завод открылся в Ростовской области

6 июня в Шахтах Ростовской области компания «Авангард» запустила первый в России завод по производству полиэфирного штапельного волокна полного цикла.

Предприятие будет выпускать 200 тонн волокна в день (73 тыс. тонн в год), что позволит заместить 60% рынка и снизить зависимость России от импорта.

Половину продукции будут потреблять компании «Авангард», ещё столько же будет поставляться для предприятий Легпрома Россиии. Проект реализован на арендованном земельном участке общей площадью 50 тысяч квадратных метров.

В создание производства вложено 5 млрд рублей.

В Челябинске при поддержке ФРП запустили первое в России производство сверхбольших стеклопакетов

© Фото из открытых источников

Компания «Модерн Гласс» запустила не имеющее аналогов в России производство архитектурных сверхбольших стеклопакетов длиной до 12 метров. Они используются для остекления фасадов зданий и придания разнообразия интерьерам общественных зон.

Ранее такую продукцию в России не выпускали.

Общие инвестиции в запуск производства составили 2,2 млрд рублей, из которых 1,58 млрд рублей в виде льготного займа по программе «Приоритетные проекты» предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП).

В Тульской области запущено производство электротехнической продукции

© Фото из открытых источников

Новый производственный корпус IEK GROUP площадью 13 тыс. кв. м запущен в Ясногорске Тульской области.

В новом цехе будет производиться продукция для промышленных предприятий, работающих в сферах строительства, ЖКХ, транспорта, энергетики, нефтехимии и телекоммуникаций и др., а также для гражданских объектов:

— металлические корпуса для электротехнических шкафов;

— металлические лотки лестничного типа для прокладки кабельных трасс;

— аксессуары к металлическим лоткам для кабеленесущих систем;

— шинопроводы для подключения силовых трансформаторов, шкафов и другого электротехнического оборудования.

Инвестиции в строительство и оборудование составили 1,3 млрд рублей.

В Котельниче Кировской области открыта новая линию по производству ёмкостей для хранения зерна

© Фото из открытых источников

Предприятие «Агропромтехника» запустила на своём заводе в Котельниче новую линию по производсту ёмкостей для хранения зерна.

Стоимость линии составляет 132 млн рублей. Новая линия позволит изготавливать силосы вместимостью до 25 000 м3, снизить себестоимость и повысить качество выпускаемой продукции.

В Вологде открыт второй цех завода «Электросталь»

© Фото из открытых источников

7 июня в Вологде открылись новый цех вологодского завода «Электросталь».

Новый цех имеет внушительную площадь в 1500 квадратных метров и создан с учётом современных требований. Здесь «Электросталь» осуществляет производство различных металлических изделий высокого качества. В числе их продукции металлопрокат, профнастил, металлочерепицу, доборные элементы кровли и водосточные системы.

Важно отметить, что все оборудование, комплектующие и сырье, используемые в цехе, являются отечественного производства.

«Полиметалл» запустил в Краснотурьинске новую золотообогатительную фабрику

© Фото из открытых источников

ООО «Краснотурьинск-Полиметал» («входит в «Полиметалл») официально запустило новую обогатительную фабрику в Свердловской области, сообщает пресс-служба областного правительства.

Проектная мощность фабрики порядка 450 тысяч тонн руды в год.

Объём инвестиций в проект превысил 7 млрд рублей.

Фабрика обеспечит переработку руды с месторождения Пещерное, которое расположено в 10 км от Краснотурьинска, а также с других полиметаллических месторождений региона.

В Приморском крае открылся новый цех по ремонту маневровых тепловозов

© Фото из открытых источников

16 июня в Приморье в пос. Сибирцево открыт новый цех по ремонту маневровых тепловозов в объеме ТР-3. Производственная мощность объекта позволит ремонтировать локомотивы серий ТЭМ2 и ТЭМ18ДМ в объемах среднего ремонта и обслуживания по циклу ТР-3 до 60 и 110 секций соответственно в год.

Компания инвестировала в обновление предприятия свыше 2 млрд рублей.

Цех оснащен современным оборудованием, что позволит оптимизировать сервисную работу, ускорит технические процессы и увеличит количество ремонтируемых локомотивов.

В Челябинске запущена вторая линия производства керамического сварочного флюса

© Фото из открытых источников

Компания «КЕРАМАКС» запустила вторую линию по производству керамического флюса в Челябинске. Благодаря реализации проекта производственные мощности на предприятии возрастут на 80% и составят порядка 16 000 тонн сварочных флюсов ежегодно.

Ориентировочно в конце лета вторая линия выйдет на плановую производительность — 750 тонн ежемесячно. Инвестиции в проект составили более 300 млн рублей собственных средств.

На кировском заводе «ЛЕПСЕ» открыли новый сборочно-испытательный комплекс

© Фото из открытых источников

На заводе появилось дополнительно 130 рабочих мест.

Цех был создан за 9 месяцев с нуля, Большинство оборудования создано рабочими и инженерами завода. Это и воздуховоды, это столы, это испытательное оборудование — всего 134 единицы нового оборудования.

Новый комплекс позволит увеличить в несколько раз выпуск оборонной продукции.

В Петербурге запущено новое фармацевтическое производство за два миллиарда рублей

© Фото из открытых источников

В Санкт-Петербурге фармацевтическая компания Solopharm открыла новые очереди завода жидких лекарственных форм и производства БАДов.

Отмечается, что объём инвестиций в проект составил более двух миллиардов рублей.

На новом объекте специалисты установили пять новых линий, благодаря которым завод может производить 60 миллионов упаковок препаратов в год. На реализацию строительства объекта было выделено в виде инвестиций 1,5 миллиарда рублей.

Также компания запустила вторую очередь завода БАДов, что предоставит возможность выпускать более 100 миллионов капсул в год. Стоимость вложенных средств составила 640 миллионов рублей.

В Пермском крае открыт крупный завод по производству аммиака, карбамида и меламина

© mashnews.ru

Компания «Метафракс Кемикалс» запустила в Губахе Пермского края производство аммиака, карбамида и меламина.

Комплекс производства расположен на территории 30 га.

На АКМ будет работать 387 человек, из них 92 оператора — в центре управления производством, откуда контролируются технологические процессы. Процесс непрерывный, смена каждого оператора длится 12 часов.

Ожидается, что на заводе будет производиться около 600 тыс. т карбамида, более 300 тыс. т аммиака и 41 тыс. т меламина в год.

© Фото из открытых источников

В 2021 году стоимость проекта оценивалась примерно в 85 млрд рублей. Пока это крупнейший производственный объект 2023 года.

На Бердянском «Азмоле» открыт новый цех

© Фото из открытых источников

20 июня на заводе «Азмол» в Бердянске Запорожской области открыт новый цех регенерации трансформаторного масла.

Планируемый объём производства составляет 50 тонн в сутки.

Управляющая компания «Азмола» «Интерком» вложила в проект 100 миллионов рублей.

«Аквариус» запустил в Ивановской области производство серверов и материнских плат

© Фото из открытых источников

21 июня группа компаний «Аквариус» запустила в Шуе Ивановской области новый цех, который позволит увеличить выпуск серверов, систем хранения данных и другого высокотехнологичного оборудования в три раза.

Новый конвейер позволяет проводить все операции тестирования непосредственно в процессе сборки.

Общие инвестиции в проект составили 460 млн рублей.

На заводе им. А. Н. Кузьмина в Новосибирске запущена новая производственная линия

© infopro54.ru

Новобирский металлургический завод им А.Н. Кузьмина запустил в промышленную эксплуатацию современный трубоэлектросварочный стан.

Он позволит выпускать новую сортаментную линейку труб, в том числе трубы диаметром 219 мм с толщиной стенки до 12 мм. Как отметили в региональном правительстве, эти трубы востребованы новосибирскими промышленными предприятиями и ранее не производились за Уралом.

Завод ускоряет техническое перевооружение: в 2021-2022 гг. введены в эксплуатацию и выведены на проектную мощность несколько современных высокопроизводительных линий; в 2023 — новый трубоэлектросварочный стан.

По итогам 2022 года предприятие вышло на рекордный уровень годового производства продукции в 380 тысяч тонн. План производства и реализации всех видов продукции на этот год составляет 560 тысяч тонн.

«ВСМПО-Ависма» запустила комплекс по обработке колец и дисков из титановых сплавов

© mashnews.ru

Крупнейший в мире производитель титана — корпорация «ВСМПО-Ависма» — запустил в Верхней Салде Свердловской области производственный комплекс по обработке колец и дисков из титана и титановых сплавов. Комплекс строился последние три года, общая площадь его корпусов составила 10 тыс. кв. м, передает в пятницу корреспондент ТАСС.

«Мы с вами сегодня присутствуем на значимом событии — открытии нового комплекса по обработке колец и дисков из титановых сплавов. Проект, который занял более трех лет, <…> его реализация позволила нам выйти на новый уровень, улучшить портфель заказов, что важно — создать новые рабочие места, создать перспективу в том числе и для нашего сообщества», — сказал член совета директоров «ВСМПО-Ависма» Максим Смирнов на церемонии запуска комплекса.

Он добавил, что объем инвестиций в строительство комплекса составил 3,2 млрд рублей.

«Профметалл» запустил в Подмосковье новый комплекс по производству металлоизделий

© Фото из открытых источников

В Московской области компания «Профметалл» ввела в эксплуатацию новый производственно-складской комплекс по производству металлоизделий из листового металла. Комплекс обеспечивает новыми рабочими местами более 270 человек.

Современное технологичное производственное предприятие общей площадью 12 тыс. м кв. включает в себя 8 цехов, где реализован полный производственный цикл:

проектирование вентилируемых фасадов и разработка чертежей;

продольно-поперечная резка рулонной стали;

рубка листового металла;

лазерная резка;

координатная пробивка отверстий;

правка листового металла;

гибка;

сварка;

сборка;

порошковая покраска;

проведение лабораторных испытаний.

Итого за июнь 2023 года открыто 16 новых производств:

— из них 7 крупных производства с общими инвестициями более 105 млрд рублей

— общий объём объявленных инвестиций составил 107,3 млрд рублей

— по 4 объектам размер инвестиций не сообщается

По отраслям:

— Машиностроение и металлобработка — 8

— Химическая промышленность — 3

— Электротехника, электроника — 2

— Цветная металлургия — 1

— Медицинская промышленность и фармацевтика — 1

— Стекольная и фарфорофаянсовая промышленность — 1

По источникам инвестиций:

— российский капитал — 16

— иностранный и смешанный — 0