Импортозамещение. Ноябрь 2024 года

Всего с июня 2015 года, по данным сайта «Сделано у нас» и иных ресурсов, в России реализованы более 2121 проект импортозамещения!

1. Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех приступил к поставкам электронных компонентов для оборудования связи самолетов. Технические параметры новых устройств позволили заменить зарубежные изделия в бортовых комплексах связи.

Вакуумные высокочастотные переключатели поляризованного типа разработаны пензенским НИИ электронно-механических приборов (НИИЭМП) по заказу нижегородского НПП «Полет» (оба входят в «Росэлектронику») для замены изделий иностранного производства.

2. Конденсатоотводчик — устройство для автоматического отвода конденсата из паропровода. Проект НПО АСТА нацелен на создание современных поплавковых конденсатоотводчиков, которые соответствуют и даже превосходят аналоги мировых производителей. Важное условие — полное изготовление в России, из российских материалов и комплектующих.

3. В Ростовской области на таганрогском заводе «НАТЭК-Нефтехиммаш» создали первый российский реактор для производства высокооктанового бензина, пишет «Дон-ТР». Ещё недавно такое оборудование закупалось только в Европе и США.

Как рассказал замдиректора по оперативному управлению «НАТЭК-Нефтехиммаш» Владимир Кононченко, уникальность реакторной установки в том, что это не один реактор, а четыре совмещённых, которые будут работать последовательно. Только на сборку агрегата ушло около трёх месяцев.

4. Электротехнический завод БНК приступил к серийному выпуску инверторов для солнечных электростанций номинальной мощностью 2500 кВт на российской компонентной базе. Новый продукт завода уже включен в Реестр производителей российской продукции Минпромторга РФ. Инвертор преобразует постоянный ток, вырабатываемый солнечными модулями, в переменный, позволяя передавать электроэнергию в общую сеть.

«Теперь производство всего основного оборудования электростанций — солнечных модулей, коммутационных шкафов, инверторов и подстанций — локализовано на территории России», — говорится в пресс-релизе компании «Юнигрин Энерджи».

5. В Гусеве выпустили первые российские светодиоды для городской среды: GS LED выпустил первые отечественные светодиоды с ультра-теплым светом — коррелированной цветовой температурой 2200K.

Они обладают высокой энергоэффективностью и оптимизированными характеристиками освещения — адаптированными к условиям эксплуатации в стране. Первая партия уже интегрирована в серию парковых светильников IONIK от компании VARTON.

Раньше для освещения уличных пространств в России использовались светодиоды иностранного производства.

6. Сегодня прошел первый полет летающей лаборатории Ту-214, на которой заменили все импортные комплектующие. Об этом в своем телеграм-канале сообщил управляющий директор АО «Туполев» Константин Тимофеев, прикрепив видео полета.

«Сегодня прошел первый полет летающей лаборатории после полного импортозамещения. Подробности чуть позже», — написал он.

7. Российская компания Smart Engines создала программное обеспечение (ПО) для автоматизации документооборота, которое заменит продукты ушедшей ABBYY — оно поддерживает все виды текстовых документов, а также распознает изображение любого качества, эту технологию можно использовать в браузере, рассказали РИА Новости в компании.

8. В Подмосковье запущено крупное производство, на котором будут ежегодно выпускать 200 млн чипов, 110 млн диодов, транзисторов и микросхем. Эта продукция предназначена для гражданской авиационной техники, телекоммуникационного оборудования и автомобильной электроники. Новый производственный корпус открыт на заводе «Арсенал», который входит в структуру группы компаний «Промтех». Интеллектуальные и производственные мощности предприятия позволяют выпускать высокотехнологичную продукцию взамен зарубежным аналогам.

9. СИБУР разработал новые синтетические материалы для производства крупной бытовой техники. Среди них — специальные марки полипропилена для стекло- и минералонаполненных компаундов и полиуретановые системы, поставки которых на российский рынок ранее полностью зависели от импорта.

Сегодня доля локального производства крупной бытовой техники — такой как холодильное оборудование и стиральные машины — достигает 55%. Доступность компонентов для производства позволит повысить данный показатель, в том числе — за счет локализации производств зарубежных компаний.

10. Открыт новый племенной репродуктор по воспроизводству нового отечественного кросса кур «Уральский». С развитием импортозамещения региональные отрасли птицеводства выходят на первый план. И вчера компания «СИТНО» официально запустила на Южном Урале племрепродуктор, который будет играть важную роль не только для нашего региона, но и для всей страны.

Сегодня одна из серьезных проблем с точки зрения продовольственной безопасности нашей страны — это генетика, она практически вся импортная. Поэтому отечественный кросс кур и репродуктор первого порядка, который фактически несколько дней назад заработал в Челябинской области (это один из первых таких объектов в стране), безусловный приоритет для нас. То яйцо, которое здесь будет производиться, будет приобретаться птицеводческими фабриками сначала региона, потом всей страны.

11. Холдинг «Росэлектроника» разработал линейку высокостабильных кварцевых генераторов. Изделия позволят заменить американские и немецкие комплектующие в составе вычислительной техники, радиостанций, навигационных приемников ГЛОНАСС-GPS. Сейчас идет освоение серийного производства этих электронных компонентов.

Кварцевый генератор используется для синхронизации работы различных функциональных узлов электронных устройств. Фактически он является «сердцем» цифровой электроники, так как от его сигнала зависит стабильная работа всего прибора.

Линейка новых изделий, созданных инженерами завода «Метеор» (входит в «Росэлектронику»), включает термокомпенсированные и тактовые кварцевые генераторы.

12. Новый производственный участок разместили в Камском индустриальном парке «Мастер», расширив имеющиеся складские и производственные площади. Предприятие стало первым и единственным в России производителем дисковых тормозных механизмов диаметром 17 и 19 дюймов, подходящих для грузовых автомобилей ГАЗ и КАМАЗ, и 22 дюйма, конструктивно подходящих для прицепной техники большинства российских производителей.

Объем выпуска после выхода на проектную мощность составит до 95 тыс. изделий в год, что позволит компании занять до 34% российского рынка дисковых тормозных систем для грузового и специального автотранспорта.

По оценкам предприятия, до 100% дисковых тормозов для выпускаемого в России коммерческого транспорта приходилось на импортируемую продукцию. Запуск производства в Набережных Челнах поможет значительно снизить долю импорта.

13. В Москве появилось предприятие , которое проектирует и производит стальные гибкие кабель-каналы.

ООО «Дериг Металл Инжиниринг» специализируется на проектировании и производстве стальных гибких кабель-каналов для любых отраслей промышленности.

Ранее, основными поставщиками подобных изделий были компании из Германии и Италии.

14. Ступинский химический завод успешно завершил процесс импортозамещения, полностью перейдя на использование отечественного сырья и материалов. Это стало возможным благодаря совместной работе отдела снабжения и исследовательской лаборатории предприятия.

Специалисты завода провели масштабную работу по поиску российских аналогов для импортных компонентов, используемых в производстве бытовой химии. Каждое сырье проходит тщательное технологическое исследование в лаборатории предприятия, чтобы подтвердить его качество и соответствие высоким стандартам.

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