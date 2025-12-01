«Сделано у нас» традиционно делает ежемесячные обзоры по новым школам и детским садам открываемым в России. В ноябре открыто новых — 20, реконструировано — 1. Все ссылки кликабельны, можно почитать подробности и найти ссылку на первоисточник.

В хакасском селе Белый Яр открыт новый детский сад «Огонёк» на 120 мест

В хакасском селе Белый Яр состоялось торжественное открытие детского сада «Огонёк». Новое дошкольное учреждение рассчитано на 120 детей и полностью укомплектовано современным оборудованием. Детский сад включает семь разновозрастных групп для детей от 1,5 до 7 лет, каждая из которых имеет индивидуальное тематическое оформление. На прилегающей территории обустроены игровые площадки с навесами, спортивная зона и даже учебный огород. Проект реализован при софинансировании из федерального и республиканского бюджетов. Общий объем инвестиций составил 220 миллионов рублей.

В Санкт-Петербурге сдана в эксплуатацию школа на 1320 мест

Объект возведен в Красногвардейском переулке, на территории квартала бизнес-класса ЦДС «Чёрная Речка». Общая площадь здания переменной этажности (два и четыре этажа) составляет 28,8 тыс. кв. м. В школе предусмотрены два бассейна, четыре спортивных зала, библиотека, мастерские и лаборатории, актовый зал, столовая, медицинские кабинеты. Занятия начальной школы будут проводиться в выделенном блоке внутри здания. На территории школы расположен спортивный кластер с футбольным полем, баскетбольной и волейбольной площадками, беговыми дорожками и полосами препятствий. Также предусмотрены метеоплощадка, шахматные и теннисные столы, тренажеры и места для отдыха. Комплекс полностью адаптирован для маломобильных групп населения, оснащён тремя пассажирскими лифтами грузоподъемностью 1000 кг и обладает безбарьерной средой.

В Москве открылся новый образовательный комплекс

Появилось четырехэтажное здание, созданное в рамках Адресной инвестиционной программы. Комплекс включает два корпуса — детский сад на 125 воспитанников и школу на 300 учеников. Школьная часть оснащена универсальными и профильными кабинетами, ИТ-полигоном, исследовательскими лабораториями, спортивными и актовыми залами, медиатекой и зонами отдыха. В детсадовском блоке предусмотрены просторный входной холл, комфортные групповые помещения и зал для физкультуры.

В Санкт-Петербурге открылся новый детский сад

В Кудрово открылись двери дошкольного отделения СОШ «Кудровский центр образования № 2» на 110 мест. Детский сад рассчитан на 110 малышей — шесть групп детей в возрасте от полутора до семи лет. В трёхэтажном здании расположены спальни, игровые, кабинеты для кружковых занятий, медицинский и процедурный кабинеты, помещения для логопеда и психолога. а также зал для музыкальных и физкультурных занятий.

В Бай-Тайгинском районе республики Тувы открылась новая школа после капитального ремонта

В селе Кызыл-Даг Бай-Тайгинского района состоялось торжественное открытие начальной школы имени Хертек Амырбитовны Анчимаа-Тока после капитального ремонта. Реконструкция образовательного учреждения проведена в рамках национального проекта «Молодежь и дети». В школе полностью обновлена материально-техническая база: установлена новая функциональная мебель, закуплены современные технические средства обучения и актуальные учебно-методические комплексы.

В Москве открылась новая школа

Новая школа на 1 100 мест появилась на улице Никитина. В здании обустроили учебные кабинеты, лабораторно-исследовательские комплексы, IT-полигон, спортивные и гимнастический залы, где ученики могут в том числе заниматься хореографией и скалолазанием. На территории школы сделали стадион с футбольным полем, площадку для игры в волейбол и баскетбол, беговой круг и трек.

В Санкт-Петербурге открылась новая школа

В ЖК «Аквилон» в Василеостровском районе Петербурга достроили школу на 400 мест. Учебное заведение выполнили в морской тематике. При строительстве использовали только современные материалы. Для учащихся оборудовали два бассейна и просторный актовый зал, а также современные кабинеты и игровые площадки.Новую школу передадут ГБОУ СОШ № 708 «Открытие» Василеостровского района.

В Дагестане открылась новая школа, рассчитанная на 300 учащихся

В Хасавюртовском районе в селе Пятилетка завершилось возведение образовательного учреждения, способного принять 300 школьников. Общая площадь постройки превышает 12 тысяч кв. м.

В Москве открылся новый детский сад

В Бескудниковском районе открыли новый современный детский сад на 350 мест с бассейном.

В новом здании площадью 5,5 тысячи квадратных метров появились групповые помещения для детей всех возрастов. Детский сад построили в жилом квартале на участке площадью более одного гектара. В здании есть многофункциональные залы для занятий физкультурой и музыкой, а также медицинский блок и пищеблок полного технологического цикла. Фасад выполнили из светлой керамогранитной плитки, а большие окна подчеркнули красочными контурами. Внутренний интерьер создали по индивидуальному дизайн-проекту.

В Казани и Набережных Челнах открыли новые школы

Две новые школы, на 1,2 тыс. мест каждая, открылись в Казани и Набережных Челнах.

Физико-математический лицей № 123 в ЖК «Лето» на улице Анаса Тазетдинова в Советском районе построили в Казани.

Строительство в рамках национального проекта «Молодежь и дети» обошлось в 1,6 млрд рублей. Трехэтажное здание лицея рассчитано на 1224 ученика. Здесь есть два бассейна, два спортивных зала, актовый зал более чем на 550 мест, просторный школьный ресторан, где одновременно могут обедать более 400 детей, а также 74 учебных класса, профильные кабинеты, в том числе — кабинет робототехники и IT-полигон. На улице разместились футбольное поле, волейбольная и баскетбольная площадки.

В Набережных Челнах новая многопрофильная школа № 39 также начала работу на 1,2 тысячи учеников

— Школа, проектная мощность которой 1224 человека, сегодня распахнула двери для 1602 обучающихся. Это учащиеся с пятого по 11 класс. Школа укомплектована педагогическими кадрами, — рассказала директор учреждения Наталия Тутова. — В школе шикарное оснащение, что позволило нам в этом учебном году организовать обучение в пяти профильных классах: социально-экономическом, социально-гуманитарном, технологическом, инженерном и естественно-научном классах. Если посмотреть дизайн школы, то основная тематика — это, конечно же, 400-летие города Набережные Челны. У нас открыта музейная экспозиция, посвященная истории города. Необычен дизайн еще и тем, что у нас имеется, помимо большого спортивного зала, легкоатлетический зал. У нас очень интересный дизайн актового зала — он у нас двухъярусный.

В Санкт-Петербурге открылась новая школа для старшеклассников

В жилом комплексе «Зелёный квартал» на Меридианной улице, 6, корпус 4, ввели в эксплуатацию новую школу на 550 учеников. Учебное заведение рассчитано на детей 8-11 классов и станет дополнительной площадкой для школы № 353. Здание трёхэтажное, построено девелопером Setl Group по договору с городом. Внутри оборудованы современные учебные кабинеты, лаборатории, мастерские, помещения для дополнительного образования, спортзал, бассейн и просторная столовая.

В Ингушетии открыли новую школу на 720 мест, построенную по нацпроекту «Образование»

В селе Плиево Назрановского района Ингушетии открылась новая средняя общеобразовательная школа № 5 на 720 мест, построенная в рамках национального проекта «Образование».

Новый трёхэтажный комплекс включает 37 учебных кабинетов, актовый и спортивный залы, библиотеку с читальным залом, лаборатории по химии, физике и биологии, мастерские по технологии и помещения для кружков дополнительного образования. Все учебные классы оснащены интерактивными досками, компьютерами, наглядными материалами и современным оборудованием.

В селе Арбаты Республики Хакасия открылась новая школа

В селе Арбаты Таштыпского района, состоялось торжественное открытие новой школы. Современное трёхэтажное здание оборудовано всем необходимым для полноценного обучения и всестороннего развития школьников: просторные учебные классы, оборудованные по самым высоким стандартам, уютная столовая и современные спортивный и актовый залы.

На территории учреждения обустроены универсальная площадка для волейбола и баскетбола, мини-футбольное поле, зоны для подвижных игр и тихого отдыха, а также просторная площадь для торжественных построений. Новая школа рассчитана на 150 учеников и позволит значительно повысить качество образования в районе. Общая стоимость объекта превысила 392 миллиона рублей, из которых 217 миллионов были выделены из федерального бюджета.

Новая школа открылась в Ярковском районе Тюменской области

Вторая учебная четверть в Тюменской области начинается с открытия школы в деревне Большой Краснояр Ярковского округа. Школа рассчитана на 60 учеников. Здесь есть всё необходимое для учёбы и развития детей. Общая площадь здания — более 3,5 тыс. квадратных метров. Предусмотрены 11 учебных классов, столовая с пищеблоком, спортивный зал с раздевальными, душевыми и санузлами, библиотека-книгохранилище, группа кратковременного пребывания детей, помещение медицинского назначения, административные кабинеты, санитарно-бытовые помещения, кабинет для кружков. Новое здание построено по программе замены деревянных школ. За последние десять лет она охватила более двадцати населенных пунктов Тюменской области.

В поселке Талая Магаданской области торжественно открыли новую школу-детский сад

Строительство школы-детского сада на 90 школьников и 25 дошкольников реализовано в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий.Общая площадь школы составляет 4150 кв. м. Школа состоит из III блоков:I — детский сад, рассчитанный на 2 групповые ячейки — младшей и старшей группы, II — начальная и средняя школа c современными классами и оборудованными лаборантскими, а также рекреацией, библиотекой и актовым залом на 72 места,III — спортивный, включающий в себя спортивный зал, инвентарную, комнату тренера с душевой, раздевалки с душевым и санузлами.

В Новоселье Ленинградской области состоялось открытие новой современной школы на 825 мест

Ее строительством занимались партнеры из Белоруссии.Четырехэтажное здание площадью 18,5 тыс. кв. метров оснащено всем необходимым. Внутри есть лифты, зоны отдыха, специализированные кабинеты и мастерские. Для физического развития учащихся предусмотрены два спортивных зала — для гимнастики и командных игр, а также современный тренажерный зал. В настоящее время в школе уже сформировано 22 класса: 12 начальных, 7 средних и 3 старших. Профильное оснащение включает лингафонные кабинеты для изучения иностранных языков и столярные мастерские для трудового обучения.

Два новых детсада суммарно на 650 мест открылись в западной части Краснодара

В кубанской столице открыли два новых детских сада в общей сложности на 650 мест. Оба расположены в западной части города, в Прикубанском округе, и уже приняли первых воспитанников.

Детский сад № 218 «Совушка» находится на ул. им. Мурата Ахеджака, 16 и рассчитан на 350 мест. Дошкольное учреждение № 108 «Бусинка» на ул. им. Ивана Беличенко, 85/1 может принять 300 малышей. В «Совушке» построено 18 групп, в том числе две — для детей до трёх лет. В учреждении № 108 из 16 групп — четыре ясельных. Групповые помещения состоят из игровых и спальных комнат, буфетно-раздаточных. В детских садах оборудованы спортивные и музыкальные залы, медицинские и пищеблоки. Отличием детсада № 218 является уголок юного эколога «Мир вокруг нас», а в учреждении № 108 — интерактивный комплекс патриотического воспитания «Родная страна. Для детей коррекционных групп предусмотрен «Логопедический замок» с песочной анимацией и кукольным театром.

Всего было построено школ и детских садов — 21, среди них новых 20.

— школы — 14 ,из них новых- 13 (реконструировано- 1 )

— детских садов — 7, из них новых- 7, (реконструировано — 0)

— других образовательных учреждений — 0