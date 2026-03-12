Согласно публикциям «Сделано у нас» в декабре 2025 года в стране открыты 13 новых и модернизированных предприятий агропромышленного комплекса и пищевой промышленности с капиталовложениями в каждое более 100 млн рублей.

В том числе запущены 3 крупных объекта с инвестициями более 1 млрд рублей в каждый (всего 10,6 млрд рублей).

Общий объём вложенных средств в проекты составляет более 12,5 млрд рублей. По 2 объектам объём финансирования не озвучен.

В обзор вошли предприятия:

— пищевая промышленность — 6

— молочные комплексы — 3

— птицеводство — 2

— тепличные комплексы — 1

— семенноводство — 1

В Верещагинском округе Пермского края введена вторая очередь молочной фермы на 1,2 тыс. голов КРС

Общая стоимость строительства трёх очередей комплекса оценивается в 2 млрд рублей.

По итогам реализации проекта увеличение объемов производства молока составит 90 тонн в сутки.

В 2024 году был введен в эксплуатацию первый этап инвестпроекта — коровник на 1115 голов.

Сейчас на ферме построен телятник и доильный зал. Реализация второго этапа позволит производить дополнительные 3000-7000 литров молока в день, а также создаст 80 новых рабочих мест.

Реализация третьего этапа строительства планируется закончить в 2027 году.

В Ярославской области открылся цех по производству сыра для пиццерий

В Первомайском округе на сырзаводе «Пречистенский молочный продукт» начал работу новый цех по производству моцареллы. Мощности завода практически удвоились.

Проект потребовал 460 миллионов рублей, которые были направлены на строительство и оснащение предприятия современным оборудованием. Создано 30 новых рабочих мест.

В Саратовской области запущен новый животноводческий комплекс на 600 голов КРС

В Ртищевском районе Саратовской области завершено строительство и запущен новый животноводческий комплекс, рассчитанный на содержание 600 голов крупного рогатого скота.

Производственный объект состоит из двух корпусов, каждый из которых вмещает по 300 животных, а также оснащён собственным доильно-молочным блоком.

Общий объём вложенных в проект средств составил 187 миллионов рублей.

Реализация этого инвестиционного проекта позволила создать в районе 15 новых рабочих мест.

Холдинг «Русское поле» открыл 18 новых птичников в Нижегородской области

Новая площадка для выращивания бройлеров позволит производить около 17 тысяч тонн мяса птицы в год, что повысит уровень самообеспеченности региона куриным мясом на 20 процентов.

Новые птичники максимально автоматизированы — система позволяет централизованно регулировать подачу воды и корма, а также контролировать микроклимат, то есть обеспечивать комфортную среду для быстрого роста птицы. Кроме того, все новые цеха работают в формате бесклеточного содержания.

Инвестиции в проект «Верхополье» составили 2,3 млрд рублей.

Благодаря реализации проекта было создано 49 рабочих мест.

В Калининграде запустили крупную линию по выпуску натуральных соков

В Калининграде запустили новую линию по производству натуральных соков.

Один из ведущих производителей питьевой воды в области — ООО «Балтийский парус» — планирует выпускать не менее 3 млн упаковок сока ежемесячно.

Натуральный сок будет выпускаться под брендом «Балтийский фреш». В ассортименте — популярные вкусы: яблочный, вишневый, апельсиновый и томатный.

Компания планирует производить сок в двух форматах: в упаковке по 200 мл. и по 1 литру.

Инвестиции в проект составили более 300 млн рублей.

В Пензенской области открыт новый птицеводческий блок по выращиванию индейки

Блок включает в себя 32 птичника, рассчитанных на 262 тысячи посадочных мест индейки. Первый такой блок был запущен в 2024 году. Плановый показатель загрузки — 2 миллиона голов в год. Совокупно блоки позволяют компании увеличить производство индейки в год на 22,6 тысячи тонн в убойном весе. Это порядка 5% от общего объема производства индейки в России.

Эти два новых птицеводческих блока потребовали вложения почти 7 миллиардов рублей инвестиций.

Оренбургские инженеры запустили первую отечественную линию по убою свиней

На мясоперерабатывающем заводе группы «Черкизово» в Пензе введена в эксплуатацию первая отечественная линия по убою свиней.

Она была создана предприятием «ОренКлип» — оренбургским производителем оборудования для мясопереработки.

Длина линии составляет около 150 метров, плюс около 1,5 км — в камерах шоковой заморозки. Производительность линии — 240 голов в час с возможностью увеличения.

Запуск нового оборудования позволит увеличить производственные мощности завода и существенно повысить эффективность выпуска высококачественной продукции для российского потребителя.

На пензенском молочном комбинате открыт новый цех

Фреоновая холодильная установка разместилась на территории молочного комбината на площади около 500 кв. метров. Внутри компрессорный цех по производству ледяной воды напоминает огромный компрессор холодильника.

Общий объем инвестиций в проект составил 290 миллионов рублей. Из них около 3,7 миллионов рублей было направлено на проектирование, остальные средства — на строительство и оборудование.

На Чукотке открылась новая теплица комплекса «Живая зелень»

Открылась новая теплица комплекса «Живая зелень» индивидуального предпринимателя Павла Макатрова в Анадыре. Объект площадью 1200 квадратных метров, завершивший этап тестового запуска, стал уже пятой теплицей в составе комплекса. На его площади высажены первые саженцы, а первый урожай ожидается в марте 2026 года.

С вводом нового объекта общая площадь пяти тепличных сооружений хозяйства превысила 3600 кв. метров, а планируемый годовой объём производства овощей защищённого грунта достигнет более 120 тонн.

На строительство теплицы направлено более 120 миллионов рублей.

В деревне Фофанцево Вологодского округа открылась первая роботизированная ферма

В деревне Фофанцево Вологодского округа открылась первая роботизированная ферма. Размер инвестиций в её строительство составил 105 млн руб.

Роботизированный комплекс рассчитан на 260 голов КРС беспривязного содержания. Первая партия коров уже заселилась в обновлённые помещения. Центральным элементом новой фермы стали отечественные доильные роботы «Волшебник», полностью автоматизировавшие процесс дойки.

В ближайших планах предприятия — строительство ещё одной современной молочной фермы на 280 голов. Реализация этих планов позволит увеличить общее поголовье дойного стада кооператива до 1200 коров.

«Агротерра» открыла завод по производству семян в Курской области

Группа компаний «Агротерра» открыла в Солнцевском районе Курской области предприятие по производству семян.

Мощность нового завода достигает 460 тыс. посевных единиц. На предприятии предусмотрено автоматизированное приемное отделение семян и контейнерные сушки.

На сегодня это самый современный в России завод по производству семян, сортовых семян и гибридов. Завод является частью научно-производственного центра, а также частью вертикально интегрированной цепочки, которая позволяет полностью подготовить семена к продаже.

Чувашский кооператив «Молочные зори» запустил современный сыроваренный цех

В Батыревском округе в деревне Полевые Бикшики запустили новый производственный цех в СПССПК «Молочные зори» стоимостью 300 миллионов рублей.

Сейчас на предприятии трудится 88 человек. Запуск новой линии в кооперативе «Молочные зори» это создание 10 новых рабочих мест в Батыревском округе.

«Казьминский молочный комбинат» запустил производство готовой еды в Невинномысске

Предприятие вложило 200 млн руб. в высокотехнологичную «Фабрику готовой еды». Проект создал 32 рабочих места для местных жителей.

Компания производит блинчики, сырники, творожную запеканку и оладьи. В 2026 году комбинат планирует выпускать готовые вторые блюда, сэндвичи и сэндвич-роллы.